Η πλατφόρμα myΘέρμανση άνοιξε: Αυξημένο κατά 30% το επίδομα

Η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το επίδομα θέρμανσης, τέθηκε σε λειτουργία σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι το φετινό επίδομα παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 30% σε σύγκριση με την περσινή περίοδο. Η κυβέρνηση, όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επιχειρεί να προσφέρει ουσιαστική στήριξη στα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές πιέσεις λόγω της συνεχιζόμενης ενεργειακής κρίσης, ενόψει των επερχόμενων χειμερινών μηνών.

Η πλατφόρμα myΘέρμανση σε λειτουργία

Από σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την οικονομική ενίσχυση θέρμανσης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα myΘέρμανση πραγματοποιείται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr/mythermansi. Για την είσοδο στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISNET. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των αιτήσεων έχει οριστεί έως τις 4 Δεκεμβρίου, δίνοντας επαρκή χρόνο στους δικαιούχους να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Το μέτρο αυτό εκτιμάται ότι θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε ολόκληρη την επικράτεια, παρέχοντας μια σημαντική βοήθεια για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης.

Αυξημένο επίδομα και ποσά ενίσχυσης

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, το φετινό επίδομα θέρμανσης ενισχύεται οριζόντια κατά 30% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η συγκεκριμένη αύξηση έρχεται να προστεθεί στην ήδη εφαρμοζόμενη επιδότηση στην αντλία, ενισχύοντας περαιτέρω την οικονομική βοήθεια που παρέχεται στους πολίτες για την αντιμετώπιση του κόστους της θέρμανσης. Το ανώτατο ποσό της οικονομικής αυτής ενίσχυσης έχει διαμορφωθεί στα 1.560 ευρώ, σηματοδοτώντας μια σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το 2019, οπότε το αντίστοιχο ανώτατο ποσό ανερχόταν στα 350 ευρώ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να τονίσει αυτή τη διαφορά, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Αυτό που πρέπει να κρατήσετε είναι ότι φέτος αυξάνουμε το επίδομα κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Το ανώτατο ποσό φτάνει τα 1560 ευρώ από 350 που ήταν το 2019». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την κυβερνητική προσπάθεια για ενισχυμένη στήριξη των νοικοκυριών.

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού για τη στήριξη των νοικοκυριών

Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στις οικονομικές πιέσεις που βιώνουν οι πολίτες, οι οποίες απορρέουν από την ενεργειακή κρίση. Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε την έντονη ανησυχία που επικρατεί στα νοικοκυριά σχετικά με το κόστος θέρμανσης κατά τους επερχόμενους χειμερινούς μήνες. Υπογράμμισε με έμφαση ότι αποτελεί ευθύνη της κυβέρνησης να στηρίξει τους πολίτες όσο το δυνατόν περισσότερο, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Ξέρω ότι πολλοί κοιτάτε ήδη τον λογαριασμό της θέρμανσης με αγωνία. Η ενεργειακή κρίση μας φέρνει έναν δύσκολο χειμώνα και η δική μας ευθύνη είναι να σας στηρίξουμε όσο περισσότερο μπορούμε». Η δήλωση αυτή αποτυπώνει την πρόθεση της κυβέρνησης να σταθεί δίπλα στους πολίτες σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών.

Κάλυψη διαφορετικών τρόπων θέρμανσης και κριτήρια

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του επιδόματος θέρμανσης είναι ότι καλύπτει όλους τους διαφορετικούς τρόπους θέρμανσης, προσφέροντας έτσι ευελιξία και επιλογές στους δικαιούχους. Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα από τον τρόπο που επιλέγει κάθε νοικοκυριό για τη θέρμανσή του, μπορεί να επωφεληθεί από την ενίσχυση. Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή της χώρας. Ο παράγοντας αυτός λαμβάνεται υπόψη για να διασφαλιστεί ότι οι περιοχές με πιο χαμηλές θερμοκρασίες και μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης θα λάβουν αναλογικά μεγαλύτερη στήριξη.

«Το επίδομα καλύπτει όλους τους διαφορετικούς τρόπους θέρμανσης. Όσο περισσότερο κρύο κάνει στον τόπο σας τόσο μεγαλύτερη είναι η στήριξη», σημείωσε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας την προσαρμοστικότητα του μέτρου στις πραγματικές καιρικές συνθήκες και τις ανάγκες των πολιτών σε κάθε γεωγραφική περιοχή.

Με πληροφορίες από: Newsit