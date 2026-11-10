Η Allwyn προχωρά σε συμφωνίες με Kambi και IWG για ενίσχυση της τεχνολογίας της

Η Allwyn AG προχώρησε σε σημαντικές συμφωνίες με την Kambi Group και την Instant Win Gaming (IWG), ενισχύοντας την παρουσία της στον τομέα του αθλητικού στοιχήματος και των ψηφιακών παιχνιδιών. Οι κινήσεις αυτές περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση τεχνολογίας αθλητικού στοιχήματος και την πλήρη απόκτηση της IWG. Συνολικά, οι συναλλαγές αυτές αποτελούν ένα ακόμη βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας για την κυριότητα και τη διαχείριση βασικών τεχνολογικών δυνατοτήτων και περιεχομένου. Στόχος είναι η στήριξη της καινοτομίας και της ανάπτυξης στις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Οι συμφωνίες με Kambi και IWG

Η Allwyn AG ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνιών με δύο κορυφαίους παρόχους στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών. Η πρώτη συμφωνία αφορά την Kambi Group, έναν κορυφαίο πάροχο τεχνολογίας αθλητικού στοιχήματος, ενώ η δεύτερη την IWG, προμηθευτή ψηφιακών στιγμιαίων παιχνιδιών.

Μέσω της συνεργασίας με την Kambi, η Allwyn θα ενσωματώσει εσωτερικά τεχνολογία αθλητικού στοιχήματος κορυφαίου επιπέδου. Αυτό θα αφορά τόσο τα ψηφιακά όσο και τα επίγεια κανάλια της εταιρείας. Παράλληλα, η Allwyn προχωρά στην προγραμματισμένη απόκτηση του υπολειπόμενου ποσοστού μειοψηφίας, ύψους 30%, στην Instant Win Gaming (IWG), η οποία είναι ήδη κορυφαίος προμηθευτής ψηφιακών στιγμιαίων παιχνιδιών (e-Instant) και παιχνιδιών άμεσης νίκης.

Στρατηγική ενίσχυση και οικονομίες κλίμακας

Οι πρόσφατες συναλλαγές εντάσσονται στη στρατηγική της Allwyn για την απόκτηση της κυριότητας και τη διαχείριση βασικών τεχνολογικών δυνατοτήτων και περιεχομένου. Αυτή η προσέγγιση έχει ως στόχο να υποστηρίξει την καινοτομία και την ανάπτυξη της εταιρείας σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της.

Η Allwyn διαθέτει ήδη σημαντική παρουσία στον τομέα του αθλητικού στοιχήματος, με έσοδα από παικτική δραστηριότητα (GGR) που ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας αθλητικού στοιχήματος εσωτερικά θα της εξασφαλίσει την κυριότητα μιας βασικής στρατηγικής δυνατότητας, προσφέροντας αυξημένη ευελιξία για καινοτομία και διαμόρφωση του προϊοντικού της οδικού χάρτη.

Ανάπτυξη ιδιόκτητης πλατφόρμας αθλητικού στοιχήματος

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας αναμένεται να δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας μέσω της αξιοποίησης μιας κοινής πλατφόρμας. Επιπλέον, προσφέρει την προοπτική μεγιστοποίησης των διασταυρούμενων πωλήσεων (cross-selling) και άλλων συνεργειών με τις υφιστάμενες δραστηριότητες της Allwyn σε συναφείς κατηγορίες προϊόντων, ιδίως με τη σημαντική δραστηριότητα του διαδικτυακού καζίνο (iGaming).

Η δοκιμασμένη και επεκτάσιμη τεχνολογία αθλητικού στοιχήματος της Kambi χαίρει ευρείας αναγνώρισης και εξυπηρετεί συνεργάτες σε περισσότερες από 100 αγορές παγκοσμίως.

Παγκόσμια άδεια πηγαίου κώδικα και διαφοροποίηση

Οι συμφωνίες με την Kambi δίνουν στην Allwyn τη δυνατότητα να αναπτύξει τη δική της πλατφόρμα αθλητικού στοιχήματος. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της απόκτησης μιας παγκόσμιας άδειας αορίστου διάρκειας για τον πηγαίο κώδικα της Kambi. Η συγκεκριμένη συναλλαγή αποτελεί την πρώτη του είδους της για την Kambi.

Αυτή η εξέλιξη θα προσφέρει στην Allwyn μεγαλύτερα περιθώρια για τη διαφοροποίηση της πρότασής της στο αθλητικό στοίχημα. Θα μπορεί να δημιουργήσει προϊόντα και λειτουργίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των τοπικών αγορών και στις εξελισσόμενες προτιμήσεις των παικτών. Η Kambi έχει συμφωνήσει να παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης και υλοποίησης κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου, διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση.

Με πληροφορίες από: Newsit