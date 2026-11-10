Η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος εντόπισε καταθέσεις 1,2 εκατ. ευρώ στην υπόθεση Pizza Fan

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σχετικά με την υπόθεση της γνωστής αλυσίδας εστίασης Pizza Fan. Ειδικότερα, εντοπίστηκαν καταθέσεις μετρητών ύψους 1.287.155 ευρώ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στη δέσμευση πέντε ακινήτων που ανήκουν στον προφυλακισμένο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, όλα στην περιοχή της Αττικής.

Εντοπισμός καταθέσεων και δικαστικές εξελίξεις

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στο πλαίσιο της ενδελεχούς της έρευνας, διαπίστωσε ότι το συνολικό ποσό των 1.287.155 ευρώ κατατέθηκε σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ». Οι καταθέσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως τις 20 Οκτωβρίου 2026, δηλαδή σε ένα χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο ετών. Αυτή η ανακάλυψη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην υπόθεση, η οποία έχει ήδη γνωρίσει ραγδαίες δικαστικές εξελίξεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις προχθές είχαν αποδεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί που συνδέονταν με την εν εξελίξει έρευνα. Ωστόσο, η νέα διάταξη δέσμευσης έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα, καθώς προβλέπει τη δέσμευση όχι μόνο ακινήτων, αλλά και τραπεζικών λογαριασμών, τίτλων, επενδυτικών στοιχείων και χρηματοπιστωτικών προϊόντων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Η νέα διάταξη και οι εμπλεκόμενοι

Η νέα, εννιασέλιδη διάταξη δέσμευσης, με αριθμό 72/2026 και ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 2026, υπογράφεται από τον πρόεδρο της Αρχής, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Σύμφωνα με το περιεχόμενό της, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι χρήματα που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες διοχετεύθηκαν τόσο για την ενίσχυση επιχειρήσεων όσο και για την αγορά ακινήτων. Η διάταξη αυτή αφορά συνολικά εννέα φυσικά πρόσωπα, σε βάρος των οποίων έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία, καθώς και δύο εταιρείες.

Οι εταιρείες που εμπλέκονται είναι η ελληνική «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» και η αλλοδαπή «FANATICS PIZZA DELIVERIES AND FOOD SERVICES LIMITED», η οποία, όπως αναφέρεται, δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο εξωτερικό. Η έρευνα εκτιμά ότι το συνολικό εγκληματικό προϊόν που φέρονται να αποκόμισαν οι εμπλεκόμενοι αγγίζει τουλάχιστον τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Τα αδικήματα που διερευνώνται είναι σοβαρά και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Δέσμευση ακινήτων στην Αττική

Με την απόφαση της Αρχής, δεσμεύονται συγκεκριμένα πέντε ακίνητα, όλα εντός της Αττικής. Τα ακίνητα αυτά ανήκουν σε τρία από τα ερευνώμενα πρόσωπα, υπογραμμίζοντας την έκταση των μέτρων που λαμβάνονται για την πάταξη των παράνομων δραστηριοτήτων. Πρόκειται για ένα διαμέρισμα στην Κηφισιά, καθώς και μία εξοχική κατοικία στην περιοχή της Λαυρεωτικής. Στη λίστα των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνεται επίσης ένα διαμέρισμα με θέση στάθμευσης στο Ζεφύρι.

Επιπλέον, δεσμεύτηκαν ένα διαμέτρισμα και μία αποθήκη, αμφότερα στην περιοχή του Ιλίου. Η δέσμευση αυτών των περιουσιακών στοιχείων αποτελεί μέρος των προσπαθειών των αρχών να ανακτήσουν τα έσοδα που φέρονται να προήλθαν από τις εγκληματικές δραστηριότητες και να διασφαλίσουν την εφαρμογή της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος.

Ο μηχανισμός απόκρυψης εσόδων και φοροδιαφυγής

Στο σκεπτικό της διάταξης περιγράφεται με αναλυτικό τρόπο ο μηχανισμός μέσω του οποίου φέρονται να αποκρύπτονταν τα έσοδα από τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν προβεί σε παρέμβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα παραγγελιών και έκδοσης αποδείξεων, χρησιμοποιώντας μια ειδική παραμετροποίηση του λογισμικού που χρησιμοποιούσε η αλυσίδα Pizza Fan. Αυτή η παρέμβαση επέτρεπε την απόκρυψη πραγματικών πωλήσεων.

Συγκεκριμένα, με την επιλογή «κέρασμα-απόδειξη», το ηλεκτρονικό σύστημα δεν εξέδιδε τα απαραίτητα φορολογικά παραστατικά για παραγγελίες που είχαν εκτελεστεί κανονικά και παραδοθεί στους πελάτες. Με αυτό τον τρόπο, αποκρύπτονταν οι πραγματικές πωλήσεις της επιχείρησης και δεν αποδίδονταν οι αναλογούντες φόροι στο Δημόσιο. Παράλληλα, φέρονται να υποβάλλονταν ψευδείς δηλώσεις απασχόλησης προσωπικού, με στόχο την αποφυγή της καταβολής των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών, επιβαρύνοντας περαιτέρω το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki