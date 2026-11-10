Το διαβιβαστικό της ΑΑΔΕ «φωτογραφίζει» τον εγκέφαλο του κυκλώματος απάτης στη Θεσσαλονίκη

Ένα εκτεταμένο κύκλωμα απάτης που φέρεται να δρούσε συστηματικά από το 2018 έως το 2026 στη Θεσσαλονίκη και την Καλαμαριά, με τη μορφή οιονεί ομίλου επιχειρήσεων εστίασης, αποκαλύπτεται μέσα από διαβιβαστικό της ΑΑΔΕ. Το συγκεκριμένο έγγραφο, το οποίο βρίσκεται σε γνώση του iEidiseis, περιγράφει λεπτομερώς τη δομή και τη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης. Ως κεντρικός εγκέφαλος του δικτύου περιγράφεται ο Ν.Θ., ο οποίος φέρεται να καθοδηγούσε όλη τη δράση.

Η δομή της οργάνωσης και ο ρόλος του εγκεφάλου

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της ΑΑΔΕ, η εγκληματική οργάνωση διέθετε μια σύνθετη δομή, περιλαμβάνοντας υπαρχηγούς, ηγετικά στελέχη και περιφερειακούς διευθύνοντες. Ο Ν.Θ. αναφέρεται ως ο βασικός υποκρυπτόμενος και καθοδηγητής αυτού του δικτύου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ένα οργανωμένο οικονομικό δίκτυο.

Άλλα στελέχη του κυκλώματος είχαν αναλάβει συγκεκριμένους ρόλους, όπως την ίδρυση και λειτουργία των εταιρικών σχημάτων, την εποπτεία των καταστημάτων, καθώς και τη διακίνηση του μαύρου χρήματος. Οι καταθέσεις εργαζομένων και ιδιοκτητών ακινήτων, σε συνδυασμό με ψηφιακά ευρήματα, σκιαγραφούν μια οργανωμένη δομή με κοινό ταμείο και διακριτούς επιχειρησιακούς ρόλους.

Το πολυδαίδαλο δίκτυο των εικονικών εταιρειών

Το δίκτυο ακολουθούσε ένα σταθερό μοτίβο απάτης, όπως προκύπτει από την έρευνα. Ο Ν.Θ., είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε μέσω της εταιρείας του, υπέγραφε ως αρχικός εκμισθωτής ή εγγυητής σε 36 δηλώσεις μίσθωσης με ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτές οι μισθώσεις αφορούσαν 9 στρατηγικά φυσικά καταστήματα.

Στη συνέχεια, μέσω 88 δηλώσεων υπεκμίσθωσης που υποβάλλονταν στο Taxisnet, ο Ν.Θ. μετέφερε τη λειτουργία των καταστημάτων σε μια αλυσίδα από 28 εικονικές εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές, σύμφωνα με το διαβιβαστικό, διοικούνταν τυπικά από «αχυρανθρώπους», πρόσωπα τα οποία ήταν παντελώς άγνωστα τόσο στο προσωπικό των καταστημάτων όσο και στους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Η μέθοδος της «εκκαθάρισης» και η διατήρηση του ελέγχου

Όταν μία από αυτές τις εικονικές εταιρείες συσσώρευε χρέη προς το Δημόσιο, τότε οδηγούνταν σε «εκκαθάριση». Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία τυπικά έπαυε τη λειτουργία της, αφήνοντας πίσω της τις οικονομικές της υποχρεώσεις.

Αμέσως μετά, ο Ν.Θ. κατήγγελλε την εκάστοτε υπεκμίσθωση και εισήγαγε στο ίδιο ακίνητο ένα νέο εικονικό ΑΦΜ. Με αυτή την τακτική, διατηρούσε ανέπαφο τον έλεγχο των «ακινήτων-φιλέτων», εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων κάτω από νέα εταιρικά σχήματα, ενώ οι προηγούμενες εταιρείες με τα συσσωρευμένα χρέη εγκαταλείπονταν.

Επιπλέον, ο Ν.Θ. χρησιμοποιούσε μια κοινή κεντρική «δεξαμενή» προσώπων από την οποία «ψώνιζε» τους «αχυρανθρώπους» που χρησιμοποιούσε για τη διοίκηση των εικονικών εταιρειών, ενισχύοντας έτσι την οργανωμένη φύση του κυκλώματος.

Η διακίνηση του μαύρου χρήματος και οι μαρτυρίες

Ένα σημαντικό στοιχείο της λειτουργίας του κυκλώματος ήταν ο τρόπος διακίνησης των χρημάτων. Η μισθοδοσία και τα ταμεία λειτουργούσαν αποκλειστικά με τη διακίνηση μετρητών. Τα χρήματα αυτά μεταφέρονταν σε φακέλους «μέσω περιφερειακών επιχειρησιακών διευθυνόντων», υποδηλώνοντας ένα σύστημα «μαύρου χρήματος» εκτός επίσημων λογιστικών διαδικασιών.

Ο αρχηγικός ρόλος του Ν.Θ. επιβεβαιώνεται και από μαρτυρίες. Ένας συνιδιοκτήτης ομολόγησε ότι η αλυσίδα των διαδοχικών μισθώσεων έγινε καθ’ υπόδειξη και σύσταση του Ν.Θ., ο οποίος ήταν ο αρχικός μισθωτής. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την κεντρική του θέση στη δημιουργία του δικτύου.

Επιπλέον, ένας άλλος συνιδιοκτήτης κατέθεσε ότι ο Ν.Θ. ήταν ο εγγυητής στο συμβόλαιο μίσθωσης και ο μόνος άνθρωπος με τον οποίο επικοινωνούσε για το ακίνητο. Το γεγονός ότι ο Ν.Θ. υπέγραψε ως εγγυητής σε συγκεκριμένη εταιρεία αναφέρεται στο διαβιβαστικό ως το πιο ισχυρό αποδεικτικό έγγραφο που τεκμηριώνει τον ηγετικό του ρόλο στο οργανωμένο αυτό σχέδιο απάτης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis