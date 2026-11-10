Ανοίγει η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για 27.494 νέες θέσεις εργασίας σε ανέργους άνω των 30 ετών

Από σήμερα, 10 Νοεμβρίου 2026, στις 13:00, ανοίγει η πλατφόρμα για την προετοιμασία των αιτήσεων των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει τη δημιουργία 27.494 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, οι οποίες θα επιδοτούνται για διάστημα 12 μηνών. Η δράση απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω, με ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένες κατηγορίες.

Στόχοι και ωφελούμενοι του προγράμματος

Η νέα πρωτοβουλία της ΔΥΠΑ έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης για ανέργους άνω των 30 ετών. Παρέχονται επιπλέον κίνητρα για κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες στην πρόσβαση και επανένταξη στην αγορά εργασίας, όπως οι γυναίκες και τα άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω. Συνολικά, το πρόγραμμα στοχεύει στην κάλυψη 27.494 θέσεων εργασίας.

Το όνομα της δράσης είναι «Ανοικτό πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης για 12 μήνες σε ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω (30+) με έμφαση σε γυναίκες και σε άτομα άνω των 50 ετών (50+)». Η υλοποίησή του συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (ΕΚΤ+) και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Οικονομικά κίνητρα και επιδότηση θέσεων

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα λάβουν επιδότηση από τη ΔΥΠΑ, η οποία μπορεί να φτάσει έως τα 11.817 ευρώ ανά θέση εργασίας. Η επιχορήγηση αυτή καλύπτει ένα σημαντικό μέρος του μηνιαίου μοναδιαίου κόστους, το οποίο έχει οριστεί στα 1.313 ευρώ. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τις μικτές αποδοχές του εργαζομένου, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα δώρα Χριστουγέννων.

Ειδικότερα, η επιχορήγηση καλύπτει το 50% ή το 75% του μηνιαίου μοναδιαίου κόστους, ανάλογα με την κατηγορία. Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη για το πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 279.621.732 ευρώ, υπογραμμίζοντας τη σημασία και την έκταση της πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της απασχόλησης.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις επιχειρήσεις

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις χρηματοδότησης αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η διεύθυνση στην οποία μπορούν να προσέλθουν οι επιχειρήσεις είναι η https://app.opske.gr/.

Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή για την προετοιμασία των αιτήσεων από σήμερα, 10 Νοεμβρίου 2026. Η οριστική υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 24 Νοεμβρίου 2026 και θα συνεχιστεί μέχρι την εξάντληση του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης.

Φάση προετοιμασίας και οριστικοποίησης

Από τις 10 Νοεμβρίου 2026, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν την αίτησή τους στο ΟΠΣΚΕ. Σε αυτό το στάδιο μπορούν να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία, να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να ελέγξουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία και να αποθηκεύσουν προσωρινά την αίτησή τους. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε αυτή την αρχική φάση δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση και η τελική υποβολή της αίτησης.

Η συμμετοχή στη φάση προετοιμασίας είναι προαιρετική, ωστόσο προσφέρει στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να ετοιμάσουν και να ελέγξουν διεξοδικά την αίτησή τους πριν από την επίσημη έναρξη της οριστικής υποβολής. Από τις 24 Νοεμβρίου 2026, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να οριστικοποιήσουν και να υποβάλουν την αίτηση που έχουν ήδη προετοιμάσει ή να δημιουργήσουν και να υποβάλουν μια νέα αίτηση, εφόσον το επιθυμούν.

Με πληροφορίες από: Newsit