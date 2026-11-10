Την ανάγκη στήριξης των πολιτών απέναντι στις προκλήσεις ενός δύσκολου χειμώνα υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στην εκπομπή «Europe Today» του Euronews και στον δημοσιογράφο Stefan Grobe, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι κοινός στόχος είναι η ενίσχυση των πολιτών ώστε να ανταποκριθούν στις επερχόμενες δυσκολίες.

Στήριξη πολιτών και πληθωρισμός

Ειδικότερα, αναφερόμενος στον πληθωρισμό, ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι η στήριξη των πολιτών μπορεί να λάβει διαφορετικές μορφές. Αυτές οι μορφές, όπως εξήγησε, εξαρτώνται από τις δημοσιονομικές δυνατότητες που διαθέτει κάθε χώρα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, υπογράμμισε ότι η καλύτερη δυνατή ενέργεια είναι η επένδυση στις ενεργειακές υποδομές.

Παράλληλα, ο υπουργός πρόσθεσε πως είναι απαραίτητα και προσωρινά, στοχευμένα μέτρα. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις ειδικές ανάγκες των πολιτών και να προσφέρουν ιδιαίτερη στήριξη στους πιο ευάλωτους, καθώς και σε όσους έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για βοήθεια.

Οι ανησυχητικές ενδείξεις και ο συντονισμός στην Ευρώπη

Ο δημοσιογράφος Stefan Grobe καλωσόρισε τον Κυριάκο Πιερρακάκη, αναγνωρίζοντάς τον ως υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας και πρόεδρο του Eurogroup. Στη συνέχεια, έθεσε το ζήτημα δύο ανησυχητικών ενδείξεων που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα: την άνοδο των τιμών της ενέργειας και την αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων. Ο κ. Grobe ρώτησε τον υπουργό για τον οικονομικό αντίκτυπο αυτών των εξελίξεων.

Απαντώντας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε ότι οι εξελίξεις αυτές παρακολουθούνται με μεγάλη προσοχή. Τόνισε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που συζητείται συνεχώς από τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρώπης. Οι συζητήσεις αυτές δεν περιορίζονται μόνο στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN, αλλά πραγματοποιούνται σε συνεχή βάση, με διαρκή επικοινωνία για τον συντονισμό των ενεργειών.

Η εποχή του υψηλότερου κόστους κεφαλαίου

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπογράμμισε ότι η Ευρώπη έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή, αυτή του υψηλότερου κόστους κεφαλάιου. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι η εποχή του φθηνού χρήματος ανήκει πλέον στο παρελθόν. Για να καταδείξει αυτή την αλλαγή, ο κ. Πιερρακάκης προέβη σε μια σύγκριση των αποδόσεων των ομολόγων.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι η μέση απόδοση των δεκαετών ομολόγων το 2016 ήταν στο 1,1%. Αντίθετα, σήμερα, το 2026, η απόδοση αυτή βρίσκεται στο 4%. Αυτή η σημαντική αύξηση δείχνει ότι το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η οικονομία χαρακτηρίζεται από υψηλότερο κόστος κεφαλαίου.

Παράγοντες που οδηγούν στην αύξηση του κόστους

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξήγησε ότι το υψηλότερο κόστος κεφαλαίου οφείλεται σε μια σειρά από παράγοντες. Μεταξύ αυτών, ανέφερε τους δημοσιονομικούς παράγοντες, καθώς το μέσο δημοσιονομικό έλλειμμα είναι διπλάσιο σε σχέση με την κατάσταση πριν από δέκα χρόνια. Αυτό υποδηλώνει μια επιβάρυνση στα δημόσια οικονομικά.

Επιπλέον, άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτή την κατάσταση είναι η ενέργεια, οι αυξημένες δαπάνες γενικότερα, οι κοινωνικές δαπάνες, καθώς και οι μεγαλύτερες επενδυτικές ανάγκες. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνθέτουν ένα περιβάλλον που απαιτεί προσεκτική διαχείριση και συντονισμένες ενέργειες από τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρώπης.

Διδάγματα από την ελληνική κρίση

Ο Stefan Grobe αναφέρθηκε στην τεράστια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που βίωσε η Ελλάδα, ένα γεγονός που ο κ. Πιερρακάκης γνωρίζει πολύ καλά. Ο δημοσιογράφος ρώτησε αν ο υπουργός βλέπει κινδύνους στην τρέχουσα κατάσταση ή αν οι παρούσες συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές από εκείνες του παρελθόντος.

Στην απάντησή του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι κάθε κατάσταση είναι διαφορετική. Πρόσθεσε ότι συχνά του απευθύνεται το ερώτημα, όταν μιλάει με την ιδιότητά του ως υπουργού Οικονομικών, αν υπάρχουν διδάγματα που μπορούν να αντληθούν από την ελληνική κρίση. Η απάντηση του υπουργού υποδηλώνει την πολυπλοκότητα της κάθε οικονομικής συγκυρίας.

Με πληροφορίες από: News.gr, Topontiki