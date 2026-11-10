Το ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για έρευνες υδρογονανθράκων σε Δυτική και Νότια Ελλάδα

Σημαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για την εκτέλεση σεισμικών ερευνών σε θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας, στο πλαίσιο διαγωνισμού που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ανακοίνωσε ότι υπεβλήθησαν συνολικά τρεις προσφορές από διεθνείς εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές διαθέτουν εγνωσμένο κύρος και μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο των σεισμικών ερευνών.

Το ενδιαφέρον των διεθνών εταιρειών

Η υποβολή τριών προσφορών από διεθνείς εταιρείες εγνωσμένου κύρους για την εκτέλεση ερευνών για υδρογονάνθρακες σε θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας υπογραμμίζει το ισχυρό ενδιαφέρον που υπάρχει για τον ενεργειακό πλούτο της χώρας. Οι εταιρείες αυτές έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα, γεγονός που προσδίδει βαρύτητα στις προσφορές που κατατέθηκαν.

Το ενδιαφέρον αυτό, όπως επισημαίνεται, αφορά την απόκτηση πληρέστερης εικόνας για το δυναμικό των ελληνικών θαλασσών. Οι νέες σεισμικές έρευνες αναμένεται να συμβάλουν στην ενίσχυση του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, πέρα από τις πετρελαϊκές εταιρείες που ήδη δραστηριοποιούνται στην πατρίδα μας.

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης υποβολής των προσφορών, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) θα προχωρήσει στη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης. Αυτή η Επιτροπή θα έχει την ευθύνη για την αποσφράγιση και την ενδελεχή αξιολόγηση των προσφορών που έχουν υποβληθεί.

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί βάσει των όρων που έχουν τεθεί στην πρόσκληση του διαγωνισμού. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης, η ΕΔΕΥΕΠ θα υποβάλει την σχετική εισήγησή της στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκληρώνοντας έτσι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας.

Οι δηλώσεις του υπουργού Σταύρου Παπασταύρου

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της φάσης υποβολής προσφορών, τονίζοντας πως το ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας μας». Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη των υδρογονανθράκων ωριμάζει και πέρα από τις πετρελαϊκές εταιρείες που ήδη δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η Ελλάδα προχωρά «με σχέδιο, συνέπεια και αυτοπεποίθηση στην έρευνα και αξιοποίηση του ενεργειακού της πλούτου». Δήλωσε επίσης ότι οι νέες σεισμικές έρευνες θα επιτρέψουν την απόκτηση πληρέστερης εικόνας για το δυναμικό των ελληνικών θαλασσών, ενισχύοντας περαιτέρω το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι η εργασία γίνεται «με σεβασμό στο περιβάλλον και στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου», με στόχο ο δυνητικός ενεργειακός πλούτος της Πατρίδας να μετατραπεί σε απτό όφελος για όλους τους Έλληνες.

Η συμβολή της ΕΔΕΥΕΠ, όπως την περιέγραψε ο Αριστοφάνης Στεφάτος

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, δήλωσε πως η απόκτηση και επεξεργασία νέων δεδομένων, με τη χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών, θα συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία μιας πληρέστερης βάσης δεδομένων. Αυτή η βάση δεδομένων θα αφορά τόσο τις παραχωρημένες όσο και τις μη παραχωρημένες θαλάσσιες περιοχές της χώρας.

Ο κ. Στεφάτος υπογράμμισε ότι η δημιουργία αυτής της βάσης δεδομένων αποτελεί «μία σημαντική προϋπόθεση για την περαιτέρω αξιολόγηση των προοπτικών της χώρας μας και την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος». Η συλλογή και ανάλυση αυτών των δεδομένων κρίνεται απαραίτητη για την ορθή χάραξη στρατηγικής στον τομέα των υδρογονανθράκων.

Συνάντηση με εκπροσώπους του ΙΓΜΕ

Τη Δευτέρα, την ίδια ημέρα που ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του υπουργού Σταύρου Παπασταύρου με εκπροσώπους του Σωματείου Εργαζομένων του ΙΓΜΕ. Σε απολογιστικό του δελτίο, το συνδικάτο ΙΓΜΕ αναφέρει ότι «παρουσιάστηκαν και κατατέθηκαν» διάφορα θέματα κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis