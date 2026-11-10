Η Black Friday 2026 και οι καταναλωτικές τάσεις των Ελλήνων

Η Black Friday έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα καταναλωτικά γεγονότα της χρονιάς, προσελκύοντας εκατομμύρια αναζητήσεις για προϊόντα, προσφορές και ευκαιρίες αγορών. Λίγο πριν την Black Friday 2026, τα Public δίνουν μια λεπτομερή εικόνα των καταναλωτικών συνηθειών, παρουσιάζοντας στοιχεία επισκεψιμότητας από το public.gr και τις δημοφιλέστερες προϊοντικές επιλογές της περσινής χρονιάς.

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα δεδομένα αυτά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς φωτίζουν τις τάσεις που κυριάρχησαν και αναμένεται να επηρεάσουν και τη φετινή περίοδο των προσφορών. Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει πώς έχει μεταβληθεί ο τρόπος με τον οποίο οι Έλληνες αναζητούν τις επόμενες αγορές τους.

Η κυριαρχία της τεχνολογίας και οι νέες προτιμήσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζουν τα Public, το κινητό τηλέφωνο έχει αναδειχθεί σε απόλυτο πρωταγωνιστή της online αναζήτησης προϊόντων. Η τεχνολογία, ως κατηγορία, εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις των καταναλωτών, διατηρώντας το ενδιαφέρον της ελληνικής αγοράς.

Παράλληλα, οι οικιακές συσκευές, τα προϊόντα ψυχαγωγίας και η pop culture διεκδικούν ένα ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο της προσοχής των καταναλωτών. Η Black Friday δεν αποτελεί πλέον απλώς μια ευκαιρία για αγορές σε καλύτερες τιμές, αλλά σηματοδοτεί για πολλούς και την επίσημη έναρξη της αναζήτησης των χριστουγεννιάτικων δώρων.

Το προφίλ του Έλληνα καταναλωτή στην Black Friday

Η Black Friday δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, φύλα ή καταναλωτικά προφίλ. Αυτή η ευρεία απήχηση αποτυπώνεται καθαρά και στα δημογραφικά στοιχεία που κατέγραψε το public.gr για το 2025. Οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 52,73% των χρηστών που περιλαμβάνονται στα δημογραφικά δεδομένα, ενώ οι άνδρες αποτελούσαν το 47,27%.

Αυτή η σχεδόν ισόρροπη κατανομή μεταξύ των φύλων αναδεικνύει το ευρύ φάσμα του κοινού που εκδηλώνει ενδιαφέρον για τις προσφορές της συγκεκριμένης περιόδου. Οι καταναλωτές αναζητούν ποικίλα προϊόντα: άλλοι επιδιώκουν την απόκτηση ενός καινούργιου laptop ή smartphone, άλλοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό του σπιτιού τους, ενώ πολλοί εκμεταλλεύονται την ευκαιρία για να αποκτήσουν προϊόντα που σχετίζονται με τα χόμπι και την ψυχαγωγία τους.

Το κινητό τηλέφωνο στην κορυφή των αναζητήσεων

Ένα από τα πλέον ξεχωριστά στοιχεία που αναδείχθηκαν από την περσινή Black Friday είναι η σαφής κυριαρχία του smartphone στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Σύμφωνα με τα δεδομένα επισκεψιμότητας που κατέγραψε το public.gr, το εντυπωσιακό 83,66% των χρηστών επέλεξε να επισκεφθεί το ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Αυτό το ποσοστό είναι εντυπωσιακό και καταδεικνύει μια ισχυρή τάση στην αγορά.

Συγκριτικά, η πρόσβαση μέσω υπολογιστή ανήλθε στο 15,17%, ενώ η χρήση tablet ήταν οριακή, φτάνοντας μόλις το 1,16%. Με άλλα λόγια, περισσότεροι από οκτώ στους δέκα χρήστες προτίμησαν το κινητό τους τηλέφωνο για να αναζητήσουν προϊόντα και να ενημερωθούν για τις προσφορές της περιόδου. Η επιλογή αυτή υπογραμμίζει τη σημασία που έχει αποκτήσει η φορητότητα και η άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες για τους σύγχρονους καταναλωτές.

Αυτή η τάση αποτυπώνει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν πλέον η ευκολία, η ταχύτητα και η άμεση πρόσβαση στην πληροφορία στην καθημερινότητα των αγορών. Οι καταναλωτές, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται στο σπίτι, στη δουλειά ή εν κινήσει, έχουν πλέον τη δυνατότητα να συγκρίνουν με ευκολία χαρακτηριστικά προϊόντων, να εξετάζουν όλες τις διαθέσιμες επιλογές και να οργανώνουν αποτελεσματικά τις αγορές τους, όλα αυτά μέσα από την οθόνη του κινητού τους.

Με πληροφορίες από: Newsit