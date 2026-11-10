Η THEON ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το γ’ τρίμηνο και εννεάμηνο του 2026

Η Theon International Plc (THEON) ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το γ’ τρίμηνο και το εννεάμηνο του 2026, περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Η εταιρεία κατέγραψε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και σημείωσε σταθερή πρόοδο στην υλοποίηση των στρατηγικών της προτεραιοτήτων. Παράλληλα, η THEON παραμένει σε τροχιά επίτευξης των πρόσφατα αναβαθμισμένων προβλέψεών της για το σύνολο του οικονομικού έτους 2026.

Ισχυρή αναπτυξιακή πορεία στο γ’ τρίμηνο

Η THEON συνέχισε την ισχυρή αναπτυξιακή της πορεία και κατά το γ’ τρίμηνο του 2026, μετά τις δυναμικές επιδόσεις που είχε καταγράψει και το β’ τρίμηνο του ίδιου έτους. Συγκεκριμένα, η εταιρεία πέτυχε μια σημαντική αύξηση εσόδων, η οποία ανήλθε στο 40,4%.

Παράλληλα, το προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT της THEON έφτασε το 26,2%, ένα ποσοστό που την κατατάσσει μεταξύ των κορυφαίων στον κλάδο της. Αυτή η εντυπωσιακή επίδοση αντανακλά δύο βασικούς παράγοντες: αφενός τη διαρκώς ισχυρή ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας, και αφετέρου τη διευρυμένη στρατηγική της πλατφόρμα. Η στρατηγική αυτή έχει ενισχύσει την παρουσία της THEON σε νέα τμήματα της αγοράς, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.

Προσδοκίες για το τελευταίο τρίμηνο και νέες ευκαιρίες

Για το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους, η εταιρεία αναμένει περαιτέρω επιτάχυνση τόσο της δραστηριότητας όσο και των νέων παραγγελιών. Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται στην τυπική εποχικότητα που χαρακτηρίζει τον συγκεκριμένο κλάδο, καθώς και στη διαχρονική πορεία των δραστηριοτήτων της THEON.

Η δυναμική αυτή υποστηρίζεται από την αποδεδειγμένη ευελιξία και την ικανότητα της εταιρείας να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών της. Επιπλέον, η THEON διαβλέπει σημαντικές νέες ευκαιρίες σε βασικές γεωγραφικές αγορές, ενώ παράλληλα παρατηρεί αυξανόμενες προοπτικές για τα νεότερα προϊόντα και τις τεχνολογίες που αποτελούν μέρος του διευρυμένου οικοσυστήματός της.

Επιβεβαίωση και αναβάθμιση προβλέψεων για το 2026

Η THEON επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις της για το οικονομικό έτος 2026, οι οποίες είχαν αναβαθμιστεί τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου του Ομίλου για το 2026. Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναμένει να καταγράψει έσοδα ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό τοποθετείται στο ανώτατο όριο του προηγούμενου εύρους εκτιμήσεων που είχε δοθεί.

Παράλληλα, το προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT αναμένεται να διαμορφωθεί στην τάξη του 26%, ποσοστό που πλέον καθιερώνεται ως η νέα βάση αναφοράς για την εταιρεία. Αυτές οι προβλέψεις υπογραμμίζουν την ισχυρή πορεία της THEON και την αυτοπεποίθηση της διοίκησης για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων.

Κεφαλαιουχικές δαπάνες και επενδυτικά έργα

Σε ό,τι αφορά τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, η THEON αναμένει ότι θα ανέλθουν σε περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ για το οικονομικό έτος 2026. Αυτή η εκτίμηση είναι χαμηλότερη από την προηγούμενη πρόβλεψη, η οποία ανερχόταν σε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Η συγκεκριμένη διαφοροποίηση αποδίδεται αποκλειστικά στη χρονική μετάθεση μέρους των προγραμματισμένων επενδύσεων, με το σχετικό ποσό να μεταφέρεται στο οικονομικό έτος 2027.

Παρά τη χρονική αναπροσαρμογή, όλα τα βασικά επενδυτικά έργα της εταιρείας εξελίσσονται σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η νέα μονάδα στην Αθήνα, η οποία προορίζεται για την παραγωγή προϊόντων ISR και αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το β’ τρίμηνο του 2027. Επιπλέον, συνεχίζεται απρόσκοπτα η επένδυση για την επέκταση και την αναβάθμιση της Harder Digital, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της THEON για συνεχή ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των υποδομών της.

Αναβάθμιση μεσοπρόθεσμου στόχου οργανικής ανάπτυξης

Επιπλέον, η THEON προχώρησε σε αναβάθμιση του μεσοπρόθεσμου στόχου της για οργανική ανάπτυξη. Ο νέος αναθεωρημένος στόχος προβλέπει πλέον ετήσια αύξηση εσόδων άνω του 20%, ξεπερνώντας την προηγούμενη εκτίμηση που ήταν άνω του 15%.

Αυτή η σημαντική εξέλιξη αντανακλά τη διαρκώς αυξανόμενη εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας, η οποία συνοδεύεται από ενισχυμένη ορατότητα των μελλοντικών εσόδων. Παράλληλα, η αναβάθμιση του στόχου οφείλεται και στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της THEON. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την αισιοδοξία της διοίκησης για την περαιτέρω ανάπτυξη και την εδραίωση της θέσης της εταιρείας στην αγορά.

Με πληροφορίες από: Topontiki