Η Εριέττα Μαυρουδή, μητέρα της Ναταλίας Γερμανού, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Κεραία», όπου αναφέρθηκε ανοιχτά στη μητρότητα, δηλώνοντας ότι δεν την ένιωσε ποτέ. Παράλληλα, μίλησε για τη σχέση της με την κόρη της, εκφράζοντας τον θαυμασμό της, ενώ αναφέρθηκε και στον γάμο της με τον Φρέντυ Γερμανό και τους λόγους που οδήγησαν στην διάλυση της σχέσης τους.

Η ειλικρινής δήλωση για τη μητρότητα

Στη συνέντευξή της, η Εριέττα Μαυρουδή τόνισε με σαφήνεια ότι δεν έχει καμία μητρότητα και καμία διάθεση να αποκατασταθεί αυτή η αίσθηση. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, είναι κάτι που δεν το αισθάνθηκε ποτέ και το λέει ευθαρσώς, χωρίς να ντρέπεται. Πιστεύει ότι οι γυναίκες που έχουν παρόμοια συναισθήματα θα πρέπει να τολμούν να το εκφράζουν.

Η ίδια περιέγραψε αυτή την κατάσταση ως μια πιθανή αναπηρία, την οποία ωστόσο αποδέχεται, καθώς δεν της έλειψε ποτέ. Δήλωσε ότι παρότι δεν ήταν ποτέ μια «μαμά με κουλουράκια» ή με τις συνηθισμένες εκφράσεις στοργής, ήταν παρούσα με τον δικό της τρόπο στη ζωή της κόρης της.

Η σχέση με τη Ναταλία Γερμανού

Αναφερόμενη στη σχέση της με τη Ναταλία Γερμανού, η Εριέττα Μαυρουδή παραδέχτηκε ότι η κόρη της παραπονιέται, λέγοντας πως ερχόταν για να συζητάει με τη Λελέ για άντρες. Η ίδια απάντησε ότι εκεί περνούσε καλά. Παρ’ όλα αυτά, θέλει να πιστεύει, και αυτό της το επιβεβαιώνει και η Ναταλία, ότι κατάφερε να της μεταδώσει την αγάπη για την ανεξαρτησία, την ικανότητα να στέκεται στα πόδια της και να ασχολείται με τη δουλειά της.

Η Εριέττα Μαυρουδή δηλώνει περήφανη για την κόρη της και τη θαυμάζει τόσο για την ανεξαρτησία της όσο και για την επαγγελματική της πορεία. Επισήμανε ότι η Ναταλία έχει δουλέψει πολύ σκληρά για αυτό που κάνει, γνωρίζει να μιλάει σωστά ελληνικά, καθώς «έχει πέσει πολύ μαστίγιο στα ελληνικά», και ξέρει να συμπεριφέρεται. Τη χαρακτήρισε ως μία κυρία και ένα πολύ καλό και γλυκό παιδί.

Η στάση της Ναταλίας απέναντι στη μητρότητα

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τη μητρότητα, η Εριέττα Μαυρουδή αποκάλυψε ότι και η Ναταλία Γερμανού δεν έχει παιδιά, διότι και εκείνη δεν «το έχει» με τη μητρότητα. Ανέφερε ότι η κόρη της αγαπάει πάρα πολύ τα ζώα, έχοντας τρία ή τέσσερα σκυλιά, και είναι ένας άνθρωπος τον οποίο θαυμάζει πάρα πολύ για την ανεξαρτησία της και το πώς έχει παλέψει με τη δουλειά της.

Ο γάμος με τον Φρέντυ Γερμανό

Η Εριέττα Μαυρουδή αναφέρθηκε και στον γάμο της με τον Φρέντυ Γερμανό, επισημαίνοντας ότι εξ αρχής γνώριζε πως η ίδια δεν επιθυμούσε να κάνει οικογένεια. Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως η ίδια περίμενε. Εξήγησε ότι δεν μπορούσαν να μείνουν μαζί λόγω ενός «βασικού αρνητικού».

Περιέγραψε τον Φρέντυ Γερμανό ως έναν άνθρωπο που, παρά το ότι φαινόταν διαφορετικός, ήταν «πολύ μάτσο» και προερχόταν από «πατριαρχική κοινωνία». Τον χαρακτήρισε «υπέροχο, χαριτωμένο, γυναικά» αλλά με αυτή τη νοοτροπία. Όταν η ίδια τελείωσε τη σχολή και ήθελε να εργαστεί, εκείνος δεν το επιθυμούσε, κάτι που ήταν τελείως διαφορετικό από τις δικές της επιθυμίες, και εκείνη την περίοδο άρχισε να αισθάνεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Η διαφωνία για την οικογένεια

Η κρίσιμη στιγμή ήρθε όταν η Εριέττα Μαυρουδή έμεινε έγκυος. Τότε, όπως δήλωσε, του υπενθύμισε ότι είχαν συνεννοηθεί πως δεν θα έκαναν παιδιά και οικογένειες. Η απάντηση του Φρέντυ Γερμανου, «μα εγώ θέλω μια οικογένεια», την έκανε να συνειδητοποιήσει ότι «εδώ πέρα είναι χάλια τα πράγματα». Τόνισε ότι ήταν πάρα πολύ μικρή για να αναλάβει την ευθύνη που προέκυπτε από αυτή τη διαφωνία.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit