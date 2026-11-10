Eurobank: Πάνω από 2 δισ. ευρώ οι χρηματοδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική έως το 2028

Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να φτάσουν οι συνολικές χρηματοδοτήσεις της Eurobank στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής για την εξαετία 2023–2028. Τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν από την τράπεζα στις 9 Νοεμβρίου, συμπίπτοντας με την έναρξη της τριήμερης περιοδείας της διοίκησης της Eurobank στη Βόρεια Ελλάδα. Η χρηματοδοτική δραστηριότητα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων της τοπικής οικονομίας.

Οι συνολικές χρηματοδοτήσεις και ο προγραμματισμός

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, σχεδόν 1,3 δισ. ευρώ έχουν ήδη εκταμιευθεί από την Eurobank έως τον Σεπτέμβριο του 2026, στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτήσεων για τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Αυτό το ποσό αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του συνολικού στόχου που έχει τεθεί.

Επιπλέον, ο προγραμματισμός της τράπεζας περιλαμβάνει χρηματοδοτήσεις ύψους 722 εκατ. ευρώ, οι οποίες αναμένεται να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2028. Το συνολικό μέγεθος του προγράμματος, που ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ, αφορά τη χρηματοδοτική δραστηριότητα της Eurobank από το 2023 και μετά.

Οι κατηγορίες δραστηριότητας και τα επενδυτικά σχέδια

Η Eurobank καταγράφει τη χρηματοδοτική της δραστηριότητα σε έξι βασικές κατηγορίες. Αυτές περιλαμβάνουν το εμπόριο, τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες, τις κατασκευές, τα ακίνητα και τον τουρισμό, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Τα επενδυτικά σχέδια που υποστηρίζονται από την τράπεζα παρουσιάζουν ποικιλομορφία τόσο ως προς το μέγεθος όσο και ως προς το αντικείμενο. Στην ίδια γεωγραφική ζώνη, παρατηρούνται ανάγκες που αφορούν παραγωγικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, την αναβάθμιση τουριστικών μονάδων, καθώς και την ανάπτυξη εμπορικών ή άλλων επαγγελματικών χώρων. Η ανακοίνωση της τράπεζας παρουσιάζει το συνολικό μέγεθος του προγράμματος, χωρίς να προβαίνει σε επιμερισμό των προγραμματισμένων ποσών ανά κλάδο δραστηριότητας.

Η σημασία της διάκρισης των ποσών

Η διάκριση ανάμεσα στα ποσά που έχουν ήδη εκταμιευθεί και σε εκείνα που προγραμματίζονται να εκταμιευθούν έχει πρακτική σημασία για την κατανόηση των στοιχείων. Ενώ τα 2 δισ. ευρώ αντιπροσωπεύουν τη συνολική χρηματοδοτική δραστηριότητα από το 2023 και μετά, τα 722 εκατ. ευρώ αποτελούν το σκέλος που προβλέπεται να υλοποιηθεί στο υπόλοιπο της περιόδου.

Η εξέλιξη αυτού του σκέλους των προγραμματισμένων χρηματοδοτήσεων θα εξαρτηθεί από την ωρίμανση των επιμέρους σχεδίων που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και από τους απαιτούμενους χρόνους για την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εκταμιεύσεων. Αυτό σημαίνει ότι η τελική υλοποίηση των ποσών αυτών συνδέεται άμεσα με την πρόοδο των επενδυτικών σχεδίων.

Η τριήμερη περιοδεία της διοίκησης

Η διοίκηση της Eurobank πραγματοποιεί τριήμερη περιοδεία στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή, η οποία έχει προγραμματιστεί για το διάστημα από 9 έως 11 Νοεμβρίου. Επικεφαλής της αποστολής είναι ο πρόεδρος της Eurobank, Γιώργος Ζανιάς, και ο διευθύνων σύμβουλος, Φωκίων Καραβίας.

Στο πλαίσιο αυτής της περιοδείας, έχουν προγραμματιστεί συζητήσεις και επαφές με εκπροσώπους επιχειρήσεων, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Μία από τις κεντρικές εκδηλώσεις της επίσκεψης είναι ένα επιχειρηματικό δείπνο που διοργανώνει η Eurobank στις 9 Νοεμβρίου, στο Hyatt Regency της Θεσσαλονίκης, με κύριο αντικείμενο τις επενδύσεις στην Ελλάδα.

Θέματα συζήτησης και η συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της διοίκησης της Eurobank, τα θέματα που απασχολούν τις συζητήσεις περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, την ανταγωνιστικότητα της περιφερειακής οικονομίας, καθώς και τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στην παραγωγή και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Η έμφαση στη συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα ανοίγει ένα ξεχωριστό πεδίο συζήτησης. Για τις επιχειρήσεις που σχεδιάζουν παραγωγική επέκταση ή την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, η πρόσβαση σε εξειδικευμένο προσωπικό και η αξιοποίηση της εφαρμοσμένης έρευνας συνδέονται άμεσα με την επιτυχή υλοποίηση των επενδύσεων. Αντίστοιχα, για τα πανεπιστήμια, η επαφή με την τοπική αγορά δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες συνεργασίας σε συγκεκριμένα πεδία, ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων και τις δυνατότητες που προσφέρουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki