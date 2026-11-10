Φόβοι για τσιγάρα στα 10 ευρώ το πακέτο: Όταν η ακρίβεια χτυπά τον καπνιστή και το κράτος

Ένα νέο, εφιαλτικό σενάριο προκαλεί έντονη αναστάτωση στην αγορά, καθώς οι τιμές στα πακέτα τσιγάρων δεν αποκλείεται να αγγίξουν ακόμη και τα 10 ευρώ. Οι πιθανές αυξήσεις στη φορολογία των καπνικών προϊόντων γεννούν ανησυχία για την κατανάλωση, την ενίσχυση του λαθρεμπορίου και τις επιπτώσεις στα δημόσια έσοδα. Η προοπτική αυτή έρχεται εν μέσω ενός αμείλικτου κύματος ανατιμήσεων, καθιστώντας την κατάσταση δυσβάσταχτη για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Η προοπτική των 10 ευρώ στο πακέτο

Η συζήτηση γύρω από τις νέες αυξήσεις στα καπνικά προϊόντα βασίζεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων που πιέζουν σταδιακά την αγορά, φέρνοντας στο προσκήνιο το σενάριο της εκτόξευσης της τιμής του πακέτου στα 10 ευρώ. Αυτή η προοπτική προκαλεί έντονη αναστάτωση, καθώς το κόστος ζωής στην Ελλάδα παραμένει δυσβάσταχτο.

Οι μισθοί βρίσκονται καθηλωμένοι στον ευρωπαϊκό πάτο, με αποτέλεσμα η προοπτική εκτόξευσης της τιμής του καπνού να μετατρέπεται σε μια ακόμη σοβαρή απειλή για τον οικογενειακό προϋπολογισμό των Ελλήνων πολιτών. Η ακρίβεια πλήττει ήδη τα νοικοκυριά, και η ενδεχόμενη αύξηση στην τιμή των τσιγάρων προσθέτει ένα επιπλέον βάρος.

Το παράδοξο της υπερβολικής φορολόγησης

Σε αυτό το πλαίσιο, γεννιέται ένα τεράστιο παράδοξο. Εάν οι συνεχείς αυξήσεις και η τιμή των 10 ευρώ ανά πακέτο οδηγήσουν τους Έλληνες να σταματήσουν να είναι «θεριακλήδες», στην αγορά θα μείνουν τελικά μόνο όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα για… πούρα. Αυτό το σενάριο εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της υπερβολικής φορολόγησης.

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν μια τέτοια εξέλιξη συμφέρει το κράτος. Η απάντηση είναι σύνθετη, αλλά κρύβει μια τεράστια παγίδα για τα δημόσια ταμεία. Η υπερβολική φορολόγηση, όπως δείχνουν οι αριθμοί και η πραγματικότητα της αγοράς, συχνά φέρνει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκονται αρχικά.

Επιπτώσεις στα δημόσια έσοδα και τον οικογενειακό προϋπολογισμό

Η μετατροπή του καπνού σε είδος πολυτελείας δεν πλήττει μόνο την τσέπη του πολίτη, ο οποίος ήδη αντιμετωπίζει χαμηλούς μισθούς και ένα δυσβάσταχτο κόστος ζωής. Ταυτόχρονα, απειλεί να δημιουργήσει μια τεράστια «τρύπα» στα ίδια τα κρατικά έσοδα, καθώς η κατανάλωση ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά ή να στραφεί σε άλλες, μη φορολογούμενες, οδούς.

Όταν ο μισθός δεν φτάνει ούτε για τα βασικά, η επιβάρυνση από την αύξηση της τιμής των καπνικών προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των φορολογικών εσόδων λόγω της πτώσης της νόμιμης κατανάλωσης. Αυτό δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο, όπου η προσπάθεια για αύξηση εσόδων μέσω της φορολογίας μπορεί να οδηγήσει σε απώλειές τους.

Η ελληνική οικονομική πραγματικότητα

Το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι μεμονωμένο, αλλά συνδυάζεται με την ευρύτερη οικονομική κατάσταση της χώρας. Οι χαμηλοί μισθοί των Ελλήνων αποτελούν ένα διαχρονικό ζήτημα, το οποίο επιδεινώνεται από το αρνητικό ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών.

Αυτά τα δεδομένα καταρρίπτουν κάθε αφήγημα περί δήθεν ανάπτυξης, καθώς η πραγματικότητα για τον μέσο πολίτη παραμένει δύσκολη. Η αύξηση των τιμών στα καπνικά προϊόντα έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη πιεστικό οικονομικό περιβάλλον, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους πολίτες και θέτοντας σε κίνδυνο την εισπρακτική πολιτική του κράτους.

Με πληροφορίες από: Topontiki