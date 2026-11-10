Εκπτώσεις έως 70% στα αεροπορικά εισιτήρια ενόψει Black Friday

Λίγες μόλις εβδομάδες απομένουν μέχρι την Black Friday του 2026, και η αγορά των αεροπορικών εισιτηρίων ετοιμάζεται για μεγάλες προσφορές. Οι ελληνικές αεροπορικές εταιρείες Aegean και Sky Express αναμένεται να συμμετάσχουν στον «χορό» των εκπτώσεων, προσφέροντας φθηνά αεροπορικά εισιτήρια. Οι εκπτώσεις αυτές αναμένεται να φτάσουν έως και το 70%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον όσων σχεδιάζουν ταξίδια στο εξωτερικό.

Οι βασικές ημερομηνίες των προσφορών

Η φετινή Black Friday έχει οριστεί για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου εκπτωτικών ευκαιριών. Αμέσως μετά ακολουθεί η Cyber Monday, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Η κατεξοχήν ημέρα που παραδοσιακά συνδέεται με τις προσφορές στα αεροπορικά εισιτήρια είναι η Travel Tuesday, η οποία φέτος πέφτει την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου.

Όσον αφορά το αν συμφέρει περισσότερο να κλείσει κανείς αεροπορικά εισιτήρια κατά τη Black Friday ή την Travel Tuesday, οι διαφορές στις προσφορές είναι συνήθως μικρές. Και οι δύο αυτές ημέρες προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για την εύρεση οικονομικών εισιτηρίων, δίνοντας στους ταξιδιώτες τη δυνατότητα να επιλέξουν την καλύτερη στιγμή για την κράτησή τους.

Οι περσινές προσφορές της Aegean

Την προηγούμενη χρονιά, η Aegean είχε προχωρήσει σε σημαντικές ανακοινώσεις την ημέρα της Black Friday. Οι προσφορές της αεροπορικής εταιρείας ίσχυαν για ένα 24ωρο και περιλάμβαναν εκπτώσεις έως και 70% σε όλες τις απευθείας πτήσεις, καθώς και σε εκείνες με ενδιάμεσο σταθμό, σε ολόκληρο το δίκτυο της Aegean. Το διάστημα που κάλυπταν αυτές οι προσφορές για ταξίδια ήταν από τις 12 Ιανουαρίου 2026 έως τις 24 Οκτωβρίου 2026.

Το ποσοστό των εκπτώσεων μεταβαλλόταν μέσα στην ημέρα των προσφορών. Οι πιο συμφέρουσες προσφορές ήταν διαθέσιμες ανήμερα τη Black Friday, ενώ την επόμενη ημέρα η έκπτωση μίκραινε. Συγκεκριμένα, οι προσφορές είχαν φτάσει το 50% για πτήσεις που πραγματοποιούνταν από τις 12 Ιανουαρίου έως τις 19 Φεβρουαρίου 2026. Για ταξίδια από τις 20 Φεβρουαρίου έως τις 27 Μαρτίου, η έκπτωση ανερχόταν στο 40%, ενώ για την περίοδο από τις 28 Μαρτίου έως τις 24 Οκτωβρίου 2026, η έκπτωση ήταν 30%. Επιπλέον, για τις άγονες γραμμές και τους Business ναύλους, η έκπτωση που προσφέρθηκε ήταν 20%.

Οι κινήσεις της Sky Express το προηγούμενο έτος

Στην περίπτωση της Sky Express, οι προσφορές κατά το 2025 ξεκίνησαν δύο ημέρες πριν την Black Friday, δίνοντας έτσι ένα μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο στους ενδιαφερόμενους. Οι εκπτώσεις της εταιρείας διήρκεσαν περισσότερο, καθώς ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου. Η Sky Express είχε προσφέρει εκπτώσεις έως και 70% για προορισμούς τόσο εντός Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό.

Οι προσφορές αυτές κάλυπταν τόσο τους Economy όσο και τους Business ναύλους, παρέχοντας επιλογές σε ένα ευρύ φάσμα ταξιδιωτών. Οι κρατήσεις που πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο αυτής της προσφοράς αφορούσαν ταξίδια από τις 10 Ιανουαρίου έως τις 20 Οκτωβρίου 2026. Σημειώνεται ότι η προσφορά ίσχυε για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Για τη φετινή Black Friday, η Sky Express έχει ήδη προετοιμάσει μια ξεχωριστή ιστοσελίδα, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν για να λάβουν ειδοποίηση τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι προσφορές.

Αναμονή για τις φετινές ανακοινώσεις

Μέχρι στιγμής, οι εκπτώσεις για τη φετινή Black Friday από τις δύο ελληνικές αεροπορικές εταιρείες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημα. Συνήθως, οι ανακοινώσεις των προσφορών γίνονται λίγες ημέρες πριν την Black Friday, κρατώντας σε αναμονή τους ταξιδιώτες.

Οι δύο ελληνικές αεροπορικές εταιρείες, Aegean και Sky Express, δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν φέτος παρόμοια στρατηγική με αυτή που εφάρμοσαν την προηγούμενη χρονιά. Αυτό σημαίνει ότι οι ταξιδιώτες μπορούν να αναμένουν εκ νέου σημαντικές εκπτώσεις σε ένα ευρύ φάσμα πτήσεων και προορισμών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis