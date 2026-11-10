Απολύσεις στην Qantas: 850 εργαζόμενοι χάνουν τη δουλειά τους λόγω τεχνητής νοημοσύνης

Ο αυστραλιανός αερομεταφορέας Qantas προχωρά σε σημαντικές αναδιαρθρώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό του, ανακοινώνοντας την απόλυση 850 εργαζομένων του από τα μέσα του 2027. Παράλληλα με τις απολύσεις, η εταιρεία θα μετεγκαταστήσει ορισμένους τομείς δραστηριότητάς της στην Ινδία, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης και στρατηγικής στροφής προς την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ).

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον μεγαλύτερο αερομεταφορέα της Αυστραλίας, καθώς επιδιώκει να προσαρμοστεί στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και να αναδιαμορφώσει τις λειτουργίες του, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας.

Η απόφαση για τις απολύσεις και η στροφή στην τεχνητή νοημοσύνη

Η Qantas, ένας από τους κορυφαίους αερομεταφορείς παγκοσμίως, γνωστοποίησε την πρόθεσή της να προχωρήσει στην απόλυση 850 εργαζομένων, με τις συγκεκριμένες ενέργειες να υλοποιούνται σταδιακά από τα μέσα του 2027. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο και ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο περιλαμβάνει την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε διάφορους τομείς λειτουργίας και υπηρεσιών της εταιρείας.

Η στροφή προς την Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί κεντρική στρατηγική επιλογή για την Qantas, η οποία επιδιώκει να εκσυγχρονίσει τα συστήματά της, να βελτιστοποιήσει τις εσωτερικές της διαδικασίες και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της στην παγκόσμια αγορά. Αυτή η τεχνολογική μετάβαση, όπως αναφέρθηκε από την ίδια την εταιρεία, επηρεάζει σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό της, οδηγώντας σε αναπόφευκτες αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον του αυστραλιανού αερομεταφορέα.

Οι δηλώσεις της εκτελεστικής διευθύντριας Βανέσα Χάντσον

Σχετικά με τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους, η εκτελεστική διευθύντρια της Qantas, Βανέσα Χάντσον, εξέφρασε την κατανόησή της για τις δυσάρεστες συνέπειες που θα έχουν οι αποφάσεις αυτές για τους εργαζομένους. «Γνωρίζουμε ότι αυτές είναι άσχημες ειδήσεις για κάποιους από τους εργαζομένους μας και αυτή η απόφαση δεν αντανακλά τη συμβολή τους, ούτε τη δέσμευσή τους», σχολίασε η κυρία Χάντσον, υπογραμμίζοντας με σαφήνεια ότι η απόφαση δεν αφορά την ποιότητα της εργασίας ή την αφοσίωση του προσωπικού.

Η κυρία Χάντσον αναφέρθηκε επίσης στην πρωτοφανή ταχύτητα και το εύρος των αλλαγών που φέρνει η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον επιχειρηματικό κόσμο. «Το εύρος και η ταχύτητα της αλλαγής στον τομέα αυτόν είναι άνευ προηγουμένου και διαφορετική από όλα όσα γνώρισαν οι επιχειρήσεις εδώ και γενεές», πρόσθεσε, τονίζοντας τη ριζική μεταμόρφωση που βιώνουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις λόγω της ταχύτατης τεχνολογικής εξέλιξης και της υιοθέτησης νέων εργαλείων.

Συνεργασία με την Accenture και μετεγκατάσταση στην Ινδία

Στο πλαίσιο των ευρύτερων αναδιαρθρώσεων και της τεχνολογικής αναβάθμισης, η Qantas έχει συνάψει μια σημαντική συμφωνία με την εταιρεία συμβούλων Accenture. Η συνεργασία αυτή έχει ως κύριο αντικείμενο τον ανασχεδιασμό συγκεκριμένων συστημάτων πληροφορικής της αεροπορικής εταιρείας, με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της λειτουργικότητας.

Αυτή η συμφωνία με την Accenture επιτρέπει επίσης τη μετεγκατάσταση μέρους της δραστηριότητας της Qantas στην Ινδία. Ωστόσο, ο ακριβής αριθμός των θέσεων εργασίας που θα επηρεαστούν άμεσα από αυτή τη συγκεκριμένη μετεγκατάσταση δεν έχει διευκρινιστεί σε αυτό το στάδιο από την εταιρεία. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας για βελτιστοποίηση των λειτουργιών και προσαρμογή στις νέες συνθήκες της παγκόσμιας αγορά.

Η μεγαλύτερη ανανέωση του στόλου στην ιστορία της Qantas

Παράλληλα με τις αναδιαρθρώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και τις λειτουργίες πληροφορικής, η Qantas βρίσκεται σε πορεία για να ξεκινήσει τη «μεγαλύτερη ανανέωση του στόλου της στην ιστορία της». Αυτή η φιλόδοξη πρωτοβουλία υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας για συνεχή εκσυγχρονισμό, ενίσχυση των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν νωρίτερα φέτος, η Qantas πρόσθεσε 17 νέα αεροσκάφη στον στόλο της κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Για το επόμενο οικονομικό έτος, τα σχέδια της εταιρείας προβλέπουν την προσθήκη επιπλέον 31 αεροσκαφών, γεγονός που καταδεικνύει την ισχυρή επενδυτική της δυναμική και την πρόθεσή της να διατηρήσει και να ενισχύσει την ηγετική της θέση στον κλάδο των αερομεταφορών, εκσυγχρονίζοντας παράλληλα τις υποδομές της.

Με πληροφορίες από: Topontiki