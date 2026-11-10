Επίδομα θέρμανσης: Πώς λάθη σε ΑΦΜ και χιλιοστά μπορούν να μπλοκάρουν την πληρωμή

Το επίδομα θέρμανσης αποτελεί μια σημαντική ενίσχυση για χιλιάδες νοικοκυριά, ωστόσο, μια σειρά από λάθη και παραλείψεις στα απαιτούμενα στοιχεία μπορούν να μπλοκάρουν την πληρωμή του. Ακόμη και ένας ένοικος που δικαιούται την ενίσχυση και έχει υποβάλει εμπρόθεσμα την αίτησή του, μπορεί να δει την καταβολή να καθυστερεί εξαιτίας λανθασμένων στοιχείων, όπως ο ΑΦΜ στο τιμολόγιο του πετρελαίου. Στις πολυκατοικίες, όπου η αγορά πετρελαίου γίνεται συλλογικά, η ευθύνη του διαχειριστή είναι καθοριστική για την ομαλή διαδικασία.

Οι προθεσμίες και το αυξημένο επίδομα

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι έχουν προθεσμία να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το επίδομα θέρμανσης έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026. Η προκαταβολή, η οποία έχει προγραμματιστεί να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου, καθώς και το ίδιο το επίδομα, παρουσιάζουν φέτος αύξηση κατά 30%.

Η ενίσχυση αυτή αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη τη χώρα και το ποσό που μπορεί να λάβει κάθε δικαιούχος κυμαίνεται από 100 έως 1.560 ευρώ, ανάλογα με τα κριτήρια που πληροί.

Ο ρόλος του διαχειριστή και οι δηλώσεις στο myΘέρμανση

Για τις πολυκατοικίες που προμηθεύονται πετρέλαιο από κοινού, η αίτηση του ενοίκου αποτελεί μόνο το ήμισυ της διαδικασίας. Το άλλο, εξίσου σημαντικό, μέρος αναλαμβάνει ο διαχειριστής του κτιρίου. Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος να δηλώσει τα απαραίτητα στοιχεία της πολυκατοικίας στην πλατφόρμα myΘέρμανση, ενεργοποιώντας έτσι τη δυνατότητα πληρωμής για τους ενοίκους.

Συγκεκριμένα, ο διαχειριστής πρέπει να δηλώσει τον δικό του ΑΦΜ, τον ΑΦΜ της πολυκατοικίας (εφόσον υπάρχει), την κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, καθώς και τα χιλιοστά θέρμανσης για κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά. Αυτό περιλαμβάνει και τα διαμερίσματα που ενδέχεται να είναι κλειστά. Είναι κρίσιμο το άθροισμα όλων των χιλιοστών να ανέρχεται στα 1.000. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να διορθωθούν μέχρι να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα πληρωμής, καθώς μετά την ενεργοποίηση, κλειδώνουν και δεν μπορούν να αλλάξουν.

Προσοχή στα στοιχεία τιμολογίων και στους ΑΦΜ

Ένα συχνό σημείο όπου παρατηρούνται λάθη είναι η αντιστοίχιση των στοιχείων μεταξύ του τιμολογίου του πετρελαίου και του προφίλ που έχει δηλωθεί στο myΘέρμανση. Ο ΑΦΜ και η παροχή ρεύματος που αναγράφονται στο τιμολόγιο πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με αυτά που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα.

Υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους ενοίκους: αν έχει δηλωθεί ένας ξεχωριστός ΑΦΜ για την πολυκατοικία, τότε το τιμολόγιο για την αγορά πετρελαίου πρέπει να εκδίδεται σε αυτόν τον ΑΦΜ. Ωστόσο, στην αίτηση του ενοίκου για το επίδομα, θα πρέπει να αναγράφεται ο ΑΦΜ του διαχειριστή ή του εκπροσώπου του κτιρίου.

Τι συμβαίνει με την αλλαγή διαχειριστή

Στην περίπτωση που υπάρξει αλλαγή διαχειριστή σε μια πολυκατοικία, η διαδικασία για το επίδομα θέρμανσης διαφοροποιείται ανάλογα με τον χρόνο της αλλαγής. Αν ο διαχειριστής αλλάξει πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή πριν από τις 4 Δεκεμβρίου, ο νέος διαχειριστής θα πρέπει να δημιουργήσει ένα νέο προφίλ στην πλατφόρμα myΘέρμανση, χρησιμοποιώντας τον δικό του ΑΦΜ.

Σε αυτή την περίπτωση, οι δικαιούχοι ένοικοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο νέο αυτό προφίλ, και ο νέος διαχειριστής θα είναι υπεύθυνος να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής από την αρχή. Αντίθετα, αν η αλλαγή του διαχειριστή γίνει μετά τις 4 Δεκεμβρίου και η πολυκατοικία τιμολογείται στον ΑΦΜ του διαχειριστή, τότε οι αγορές πετρελαίου που θα πραγματοποιηθούν έως τις 31 Μαρτίου 2027 θα πρέπει να τιμολογούνται στον ΑΦΜ του προηγούμενου διαχειριστή. Εάν στο τιμολόγιο καταχωρηθεί ο ΑΦΜ του νέου διαχειριστή, η αγορά δεν θα μπορεί να διασταυρωθεί με τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί, οδηγώντας σε προβλήματα με την καταβολή του επιδόματος.

Ειδικές περιπτώσεις: Νέοι ένοικοι και ατομικοί καυστήρες

Για τους νέους ενοίκους, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιλέξουν τον σωστό αριθμό διαμερίσματος κατά την υποβολή της αίτησής τους, ακόμη κι αν δίπλα στον αριθμό εμφανίζεται το όνομα του προηγούμενου ενοίκου. Ο ακριβής αριθμός του διαμερίσματος θα πρέπει να τους δοθεί από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας. Επιπλέον, κάθε δικαιούχος πρέπει να έχει δηλωμένο IBAN στο myAADE, σε έναν λογαριασμό όπου είναι είτε δικαιούχος είτε συνδικαιούχος.

Στην περίπτωση που κάθε διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία διαθέτει τον δικό του ατομικό καυστήρα και ο κάθε ένοικος ή ιδιοκτήτης αγοράζει χωριστά το πετρέλαιό του, τότε η διαδικασία είναι διαφορετική. Ο ένοικος ή ο ιδιοκτήτης υποβάλλει την αίτησή του όπως ακριβώς θα έκανε για μια μονοκατοικία, και το παραστατικό για την αγορά του πετρελαίου εκδίδεται επίσης χωριστά για το συγκεκριμένο διαμέρισμα.

Όταν δεν υπάρχει διαχειριστής ή κοινόχρηστος μετρητής

Σε κτίρια όπου δεν υπάρχει επίσημος διαχειριστής, οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι οφείλουν να συμφωνήσουν μεταξύ τους ποιος θα αναλάβει τον ρόλο του εκπροσώπου του κτιρίου. Αυτός ο εκπρόσωπος θα είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία του προφίλ της πολυκατοικίας στην πλατφόρμα myΘέρμανση και για τη δήλωση των απαραίτητων στοιχείων.

Αντίστοιχα, αν δεν υπάρχει κοινόχρηστος μετρητής ρεύματος στην πολυκατοικία, οι ένοικοι και οι ιδιοκτήτες πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία για το ποια παροχή ρεύματος θα δηλωθεί στο σύστημα. Συνήθως, σε αυτές τις περιπτώσεις, χρησιμοποιείται η παροχή ρεύματος του εκπροσώπου που έχει οριστεί για το κτίριο.

Με πληροφορίες από: Topontiki