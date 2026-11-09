Η κυκλοφορία του GTA 6 φέρνει αιτήματα άδειας και εκατομμύρια λίρες κόστος στις βρετανικές επιχειρήσεις

Χιλιάδες εργαζόμενοι στη Βρετανία ζητούν άδεια από τις επιχειρήσεις τους ενόψει της κυκλοφορίας του Grand Theft Auto 6, του νέου τίτλου της Rockstar Games, που έχει προγραμματιστεί για τις 19 Νοεμβρίου. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ήδη συζητήσεις στην αγορά εργασίας, καθώς το εκτιμώμενο κόστος για τις βρετανικές επιχειρήσεις από τις πληρωμένες άδειες αναμένεται να φτάσει σε εκατομμύρια λίρες.

Η πολυαναμενόμενη άφιξη του έκτου μέρους της δημοφιλούς σειράς βιντεοπαιχνιδιών έχει κινητοποιήσει ένα σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού, με πολλούς να σχεδιάζουν να απουσιάσουν από την εργασία τους για να αφιερωθούν στο παιχνίδι.

Η αναμονή για το GTA 6 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας

Η παγκόσμια κυκλοφορία του GTA 6 στις 19 Νοεμβρίου σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς αναμονής για τους λάτρεις του gaming. Το νέο παιχνίδι υπόσχεται έναν ακόμη μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό ανοιχτό κόσμο, συνεχίζοντας την επιτυχημένη συνταγή που έχει καθιερώσει το franchise της Rockstar Games. Παράλληλα με τον ενθουσιασμό, έχουν ανακύψει και συζητήσεις σχετικά με το περιεχόμενό του και την πιθανή επιρροή του στους νεότερους παίκτες.

Ωστόσο, ένα διαφορετικό φαινόμενο έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του στην αγορά εργασίας της Βρετανίας. Χιλιάδες εργαζόμενοι επιλέγουν να εξασφαλίσουν ημέρες άδειας αποκλειστικά και μόνο για να παίξουν GTA 6. Αυτή η τάση έχει καταγραφεί από την εταιρεία BrightHR, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, και δείχνει μια σημαντική αύξηση στα αιτήματα ετήσιας άδειας ενόψει της συγκεκριμένης ημερομηνίας.

Υπολογιζόμενο κόστος και κίνητρα για άδεια

Οι εκτιμήσεις της BrightHR αναφέρουν ότι το συνολικό κόστος για τις επιχειρήσεις από τις πληρωμένες άδειες που συνδέονται με την κυκλοφορία του GTA 6 μπορεί να φτάσει τα 12,4 εκατομμύρια λίρες. Από αυτό το ποσό, περίπου 3,14 εκατομμύρια λίρες αντιστοιχούν αποκλειστικά στην 19η Νοεμβρίου, την ημέρα που θα κυκλοφορήσει το παιχνίδι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, περίπου το 5% των αιτημάτων άδειας που αφορούν την ημέρα κυκλοφορίας του παιχνιδιού συνδέονται άμεσα με την επιθυμία των εργαζομένων να ασχοληθούν με αυτό. Μάλιστα, αρκετοί από τους εργαζόμενους δεν προσπαθούν καν να αποκρύψουν τον πραγματικό λόγο της απουσίας τους, με την BrightHR να διαπιστώνει ότι το GTA 6 αποτελεί σε ορισμένες περιπτώσεις μεγαλύτερο κίνητρο για την εξασφάλιση άδειας ακόμη και από ένα ταξίδι του μέλιτος.

Η στάση των εργοδοτών και η άποψη της BrightHR

Παρά το γεγονός ότι η επιλογή των εργαζομένων να ζητήσουν άδεια για ένα βιντεοπαιχνίδι μπορεί να προκαλεί έκπληξη σε ορισμένους προϊσταμένους, ο διευθύνων σύμβουλος της BrightHR, Alan Price, θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να αντιμετωπίζεται αρνητικά. Ο κ. Price εξήγησε πως ο χρόνος που αφιερώνει κάποιος στο gaming είναι εξίσου θεμιτός λόγος για να πάρει άδεια με την παρακολούθηση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, μιας συναυλίας ή ενός πάρτι πριν από γάμο.

Κατά τον ίδιο, εφόσον η απουσία δεν δημιουργεί προβλήματα στη στελέχωση της επιχείρησης, οι εργοδότες δεν έχουν ιδιαίτερο λόγο να απορρίπτουν τέτοια αιτήματα. Ο Alan Price υπογράμμισε ακόμη ότι οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να υποτιμούν όσα κάνουν τους εργαζομένους τους χαρούμενους, καθώς άλλοι επιθυμούν να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν τον κόσμο, ενώ κάποιοι προτιμούν να τον εξερευνήσουν μέσα από την οθόνη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta