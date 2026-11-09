Ένα εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας ζημία ύψους 206 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο. Η οργάνωση φέρεται να επιστράτευε ως «αχυρανθρώπους» νεκρούς, βαριά ασθενείς και ανθρώπους που αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, προκειμένου να αποφεύγονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθησαν 18 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο Ερρίκος Πετιλόν, ενώ στην υπόθεση φέρονται να έχουν εμπλοκή και δύο πρώην ποδοσφαιριστές, καθώς και ένας ιδιαίτερα γνωστός πρώην μπασκετμπολίστας, οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί.

Εκτεταμένη δράση και ζημία στο δημόσιο

Το κύκλωμα είχε απλώσει τη δράση του σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και γεωγραφικών περιοχών. Συγκεκριμένα, η λειτουργία του εντοπίστηκε σε νυχτερινά κέντρα, μπαρ, καφετέριες και beach bar, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Χαλκιδική, καθώς και σε νησιά του Αιγαίου. Η ζημία που προκλήθηκε στο ελληνικό Δημόσιο από τη συστηματική φοροδιαφυγή ανέρχεται στο ποσό των 206 εκατομμυρίων ευρώ, ένα ποσό που καταδεικνύει την έκταση των παράνομων δραστηριοτήτων.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση είναι ιδιαίτερα ογκώδης, περιλαμβάνοντας συνολικά 1.283 κατηγορούμενους. Επιπλέον, στη λίστα των εμπλεκόμενων ΑΦΜ καταγράφονται 4.200 αριθμοί φορολογικού μητρώου, γεγονός που υποδηλώνει το μέγεθος του δικτύου και τον αριθμό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη των παράνομων σκοπών.

Η μεθοδολογία των «αχυρανθρώπων»

Η βασική μέθοδος της οργάνωσης ήταν η χρήση «αχυρανθρώπων», οι οποίοι εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές εταιρειών. Αυτά τα πρόσωπα αναλάμβαναν τις οικονομικές υποχρεώσεις που συσσωρεύονταν, όπως οφειλές από ΦΠΑ, φορολογία και ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων. Την ίδια στιγμή, οι πραγματικοί επικεφαλής των επιχειρήσεων συνέχιζαν τη δραστηριότητά τους, αποφεύγοντας τις συνέπειες των συσσωρευμένων χρεών.

Όταν οι οφειλές έφταναν σε υψηλά επίπεδα, η επιχείρηση μεταβιβαζόταν σε νέα εταιρική μορφή, με διαφορετικό διαχειριστή. Με αυτόν τον τρόπο, τα χρέη παρέμεναν στο όνομα του προηγούμενου προσώπου, το οποίο είχε δηλωθεί ως διαχειριστής, ενώ η νέα εταιρεία ξεκινούσε τη λειτουργία της χωρίς οικονομικά βάρη. Αυτή η πρακτική επέτρεπε στους πραγματικούς ιδιοκτήτες να αποφεύγουν συστηματικά την πληρωμή των οφειλών τους.

Πώς προσέγγιζαν τα θύματα

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα μέλη του κυκλώματος αναζητούσαν και προσέγγιζαν πρόσωπα που βρίσκονταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση. Στη λίστα των «αχυρανθρώπων» εντοπίστηκαν 12 άνθρωποι που είχαν πεθάνει, οι οποίοι εξακολουθούσαν να εμφανίζονται ως διαχειριστές επιχειρήσεων. Επίσης, το κύκλωμα φέρεται να αναζητούσε άτομα με σοβαρές ασθένειες, των οποίων ο θάνατος θεωρούνταν πιθανός στο προσεχές διάστημα, καθώς και ανθρώπους που αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βρίσκονταν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Η προσέγγιση των ανθρώπων αυτών γινόταν με την υπόσχεση μιας μηνιαίας αμοιβής, η οποία κυμαινόταν μεταξύ 200 και 300 ευρώ. Οι συγκεκριμένοι πολίτες αποδέχονταν να υπογράψουν τα σχετικά έγγραφα, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν τις πραγματικές διαστάσεις και τις συνέπειες της υπόθεσης. Όταν οι εταιρείες σταματούσαν να καταβάλλουν φόρους και εισφορές, τα μέλη του κυκλώματος τις αντικαθιστούσαν με νέες, μεταφέροντας ουσιαστικά τα βάρη στους ανθρώπους που είχαν δηλωθεί ως διαχειριστές.

Εμπλοκή αθλητών και ερωτήματα για τους φορολογικούς μηχανισμούς

Ανάμεσα στους 18 συλληφθέντες της υπόθεσης βρίσκεται και ο Ερρίκος Πετιλόν. Παράλληλα, στην υπόθεση φέρονται να έχουν εμπλοκή δύο πρώην ποδοσφαιριστές, καθώς και ένας ιδιαίτερα γνωστός πρώην μπασκετμπολίστας. Οι συγκεκριμένοι αθλητές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, δεν έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, αλλά τα ονόματά τους έχουν προκύψει από την έρευνα.

Ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα που προκύπτουν από την αποκάλυψη του κυκλώματος αφορά στη λειτουργία των φορολογικών μηχανισμών του κράτους. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι τα ΑΦΜ των προσώπων που είχαν δηλωθεί ως διαχειριστές εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούνται ακόμη και μετά τον θάνατό τους. Παρά την καταχώριση των θανάτων στα ληξιαρχεία, δεν υπήρχε αυτόματη απενεργοποίηση των ΑΦΜ, ούτε σχετική ειδοποίηση στα πληροφοριακά συστήματα, επιτρέποντας έτσι τη συνέχιση της παράνομης δράσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki