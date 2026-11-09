Ένα μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που φέρεται να έχει προκαλέσει ζημιά 206 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο, βρίσκεται στο επίκεντρο των αποκαλύψεων στη Θεσσαλονίκη. Η οργάνωση στρατολογούσε άτομα με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, χαμηλόμισθους υπαλλήλους, βαριά ασθενείς, ακόμα και νεκρούς, προκειμένου να τους χρησιμοποιήσει ως «αχυρανθρώπους». Στην υπόθεση έχουν συλληφθεί 18 άτομα, μεταξύ των οποίων και το γνωστό μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν, ενώ φέρεται να εμπλέκονται και γνωστοί αθλητές.

Το εύρος της υπόθεσης και ο τρόπος δράσης

Η υπόθεση φοροδιαφυγής, η οποία χαρακτηρίζεται ως «μαμούθ», αφορά το ποσό των 206 εκατομμυρίων ευρώ και περιλαμβάνει 1.283 κατηγορούμενους, με συνολικά 4.200 ΑΦΜ να εμπλέκονται. Το κύκλωμα φέρεται να λειτουργούσε μεθοδικά τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο modus operandi για την αποφυγή πληρωμής φόρων και εισφορών. Τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να έβρισκαν ευάλωτα άτομα και να τους προσέγγιζαν με συγκεκριμένες προτάσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η οργάνωση εκμεταλλευόταν νυχτερινά κέντρα, μπαρ, καφετέριες και beach bar, τα οποία λειτουργούσαν σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και σε ορισμένα νησιά του Αιγαίου. Αυτές οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν συνεχώς, αλλά όταν τα χρέη από ΦΠΑ, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων αυξάνονταν, τα καταστήματα άλλαζαν εταιρική μορφή. Με αυτόν τον τρόπο, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες παρέμεναν στο απυρόβλητο, ενώ τα χρέη μεταφέρονταν σε άλλα πρόσωπα.

Οι «αχυράνθρωποι» και η εκμετάλλευση των νεκρών

Ο βασικός πυλώνας της δράσης του κυκλώματος ήταν η χρήση «αχυρανθρώπων». Αυτά τα άτομα εμφανίζονταν ως διαχειριστές σε εταιρείες που ανήκαν στο κύκλωμα, με στόχο οι πραγματικοί επικεφαλής να αυξάνουν τα κέρδη τους χωρίς να καταβάλλουν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο. Ανάμεσα στους «αχυρανθρώπους» υπήρχαν άντρες και γυναίκες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, υπάλληλοι με χαμηλές αμοιβές, αλλά και βαριά ασθενείς.

Ειδικότερα, η υπόθεση αποκαλύπτει ότι 12 νεκροί εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι «αχυράνθρωποι» ήταν και άνθρωποι οι οποίοι φαινόταν ότι θα φύγουν σε λίγο καιρό από τη ζωή. Το κύκλωμα φέρεται να έβρισκε άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας και τους προσέγγιζε, προσφέροντάς τους 200 με 300 ευρώ το μήνα. Αυτοί υπέγραφαν τα απαραίτητα έγγραφα, και στη συνέχεια τα μέλη της οργάνωσης άλλαζαν τις εταιρείες, φορτώνοντας τα χρέη στους καρκινοπαθείς ή σε άλλους ασθενείς.

Ένα σημαντικό ερώτημα που προκύπτει από την έρευνα είναι γιατί τα ΑΦΜ των ανθρώπων που απεβίωναν δεν μπλοκαρίζονταν. Παρά το γεγονός ότι ο θάνατός τους είχε δηλωθεί στο ληξιαρχείο, το ΑΦΜ του εκάστοτε «αχυρανθρώπου» δεν κλείδωνε και δεν ενεργοποιούσε κάποιο «κόκκινο καμπανάκι» στα συστήματα των αρμόδιων αρχών. Το Live News παρουσίασε επίσης το προφίλ άλλων «αχυρανθρώπων» που είναι εν ζωή και χρησιμοποιούσαν επί χρόνια τα ΑΦΜ τους για αυτές τις παράνομες δραστηριότητες.

Η μεθοδολογία της αλλαγής εταιρειών

Ως προς την πρακτική εφαρμογή, τα μέλη του κυκλώματος φέρεται να δημιουργούσαν ένα κατάστημα, το οποίο αρχικά περνούσε στο όνομα μιας γυναίκας. Όταν δεν πληρώνονταν οι εισφορές και οι φόροι, η εταιρεία «κοκκίνιζε», δηλαδή δημιουργούσε σημαντικές οφειλές. Τότε, τα μέλη έβρισκαν ένα άλλο πρόσωπο και δημιουργούσαν μια καινούργια εταιρεία, μεταφέροντας ουσιαστικά τη δραστηριότητα. Τα χρέη παρέμεναν στην πρώτη γυναίκα, η οποία δεν τα πλήρωνε ποτέ.

Οι εμπλεκόμενοι και οι συλλήψεις

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, έχουν πραγματοποιηθεί 18 συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και το γνωστό μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν. Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να εμπλέκονται και γνωστοί αθλητές, οι οποίοι ωστόσο δεν έχουν συλληφθεί, καθώς δεν ήταν ανάμεσα στους 18 κατηγορούμενους. Πρόκειται για δύο πρώην ποδοσφαιριστές και έναν πολύ γνωστό πρώην μπασκετμπολίστα.

Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες, όπως ανέφερε το Live News και ο Άγγελος Λαμπίδης, λόγω του μεγέθους της φοροδιαφυγής και των ιδιαιτεροτήτων του τρόπου δράσης του κυκλώματος.

Με πληροφορίες από: Newsit