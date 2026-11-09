Ανοίγουν ξανά τα καταστήματα της Pizza Fan από την Τετάρτη

Τα καταστήματα της Pizza Fan αναμένεται να ανοίξουν ξανά και να ξεκινήσουν να δέχονται παραγγελίες από την ερχόμενη Τετάρτη, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση του δικτύου της εταιρείας. Η μητρική εταιρεία έχει ήδη ενημερώσει όλα τα καταστήματα για την επαναλειτουργία τους, με τα περισσότερα να έχουν αρχίσει τις προετοιμασίες. Η εξέλιξη αυτή έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενων ερευνών για την υπόθεση φοροδιαφυγής που αφορά την εταιρεία.

Ημερομηνία επανεκκίνησης και οι πρώτες προετοιμασίες

Η επαναλειτουργία των καταστημάτων της Pizza Fan έχει οριστεί για την ερχόμενη Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου, οπότε και θα αρχίσουν να δέχονται παραγγελίες από το κοινό. Η μητρική εταιρεία έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενημερώσεις προς όλα τα καταστήματα του δικτύου της, προκειμένου να προετοιμαστούν για την επανεκκίνηση των εργασιών τους.

Οι περισσότερες μονάδες έχουν ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες τους από σήμερα, Δευτέρα, ενώ οι εντατικότερες ενέργειες αναμένονται από αύριο, Τρίτη. Παράλληλα, αρκετοί εργαζόμενοι έχουν λάβει τηλεφωνική επικοινωνία από τη διεύθυνση της επιχείρησης, καλώντας τους να αναλάβουν εκ νέου υπηρεσία, σηματοδοτώντας την επιστροφή τους στις θέσεις τους.

Πέντε με έξι καταστήματα δεν θα λειτουργήσουν άμεσα

Παρά την γενική επανεκκίνηση, πέντε με έξι καταστήματα της Pizza Fan δεν θα είναι σε θέση να λειτουργήσουν άμεσα. Ο δικηγόρος της εταιρείας εξήγησε ότι η αδυναμία λειτουργίας οφείλεται κυρίως σε καταστήματα franchise, των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που ενδεχομένως θα οδηγηθούν στη σύνταξη, όπως ανέφερε ο δικηγόρος. Επιπλέον, δύο με τρία καταστήματα που είναι πολύ καινούργια, δεν θα μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν άμεσα σε αυτή τη φάση της επανεκκίνησης του δικτύου.

Οι εργαζόμενοι και οι δεσμεύσεις της εταιρείας

Οι εργαζόμενοι της Pizza Fan είχαν πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, μαζί με το Συνδικάτο Τουρισμού Επισιτισμού Ξενοδοχείων Νομού Αττικής, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις που αφορούν το μέλλον της εργασίας τους. Ο δικηγόρος της εταιρείας διευκρίνισε ότι οι εργαζόμενοι που επηρεάζονται από τα καταστήματα που παραμένουν κλειστά θα απορροφηθούν αρχικά από τη μητρική εταιρεία.

Αυτή η ρύθμιση θα ισχύσει έως ότου επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα franchise και μπορέσουν οι εργαζόμενοι να επιστρέψουν στις αρχικές τους θέσεις. Οι εργαζόμενοι παραμένουν σε επιφυλακή για την πλήρη υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας, ενώ και το Υπουργείο Εργασίας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης, διασφαλίζοντας την τήρηση των συμφωνηθέντων.

Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση φοροδιαφυγής

Παρά την επικείμενη επανεκκίνηση των εργασιών της Pizza Fan, οι έρευνες για την υπόθεση φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ, που συνδέεται με την «κομπίνα με τις κερασμένες πίτσες», συνεχίζονται σε όλη τη χώρα. Οι αρχές επιδιώκουν την ανακάλυψη όλων των πτυχών της υπόθεσης, η οποία έχει απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να φωτιστούν πλήρως οι πτυχές της φοροδιαφυγής. Η επαναλειτουργία των καταστημάτων, η οποία θεωρείται θέμα ημερών, πραγματοποιείται ενώ η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης παραμένει ενεργή.

Με πληροφορίες από: News.gr, Ieidiseis