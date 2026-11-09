Η The Mart του Σκλαβενίτη εξαγοράζει τα ENA Cash & Carry από την ΑΒ Βασιλόπουλος

Σημαντική εξέλιξη στην αγορά των σούπερ μάρκετ σηματοδοτεί η κίνηση της The Mart, του δικτύου χονδρικής του Σκλαβενίτη, να προχωρήσει σε συμφωνία με την ΑΒ Βασιλόπουλος. Η συμφωνία αφορά την απόκτηση 13 καταστημάτων ENA Cash & Carry σε όλη την Ελλάδα. Αυτή η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της The Mart.

Ενίσχυση του δικτύου της The Mart

Η The Mart, ως δίκτυο χονδρικής του Σκλαβενίτη, στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της. Η επέκταση αυτή θα γίνει τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νέες περιοχές, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των επαγγελματιών πελατών της. Η εταιρία επιδιώκει να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες της.

Για την ENA Cash & Carry, η συμφωνία σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης. Η εταιρία θα ενταχθεί σε έναν ισχυρό και εξειδικευμένο οργανισμό όπως η The Mart, γεγονός που δημιουργεί προοπτικές για τους ανθρώπους της, τους πελάτες και τη μελλοντική της πορεία.

Η στρατηγική της ΑΒ Βασιλόπουλος

Η κίνηση της πώλησης των ENA Cash & Carry εντάσσεται στο φιλόδοξο σχέδιο μετασχηματισμού της ΑΒ Βασιλόπουλος. Το σχέδιο αυτό προβλέπει την επέκταση του δικτύου της σε περίπου 900 καταστήματα έως το 2028. Μόνο μέσα στο 2026, η ΑΒ ολοκληρώνει το άνοιγμα περισσότερων από 100 νέων καταστημάτων, φέρνοντας την εταιρία πιο κοντά σε κάθε γειτονιά και κάθε πελάτη σε όλη την Ελλάδα.

Η συναλλαγή αυτή αποτελεί στρατηγική απόφαση για την ΑΒ Βασιλόπουλος, καθώς της επιτρέπει να επικεντρωθεί πλήρως στο βασικό της επιχειρηματικό πεδίο, το λιανεμπόριο τροφίμων. Η εταιρία συγκεντρώνει τις επενδύσεις και τους πόρους της εκεί όπου διαθέτει το ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Διασφάλιση των θέσεων εργασίας

Με βάση τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, όλες οι θέσεις εργασίας, που φτάνουν τις 386, θα διατηρηθούν πλήρως. Το σύνολο των 386 εργαζομένων της ENA Cash & Carry θα μεταφερθεί στον νέο εργοδότη, τη The Mart. Τα εργασιακά τους δικαιώματα θα είναι πλήρως κατοχυρωμένα, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Στο επίκεντρο της μετάβασης βρίσκονται οι άνθρωποι της ENA Cash & Carry. Η ΑΒ Βασιλόπουλος δεσμεύτηκε να ενημερώνει με διαφάνεια όλα τα εμπλεκόμενα μέρη καθ' όλη τη διάρκεια της μετάβασης, παραμένοντας προσηλωμένη στην ανάπτυξη και στη στήριξη των ανθρώπων της.

Δήλωση του Νίκου Λαβίδα

Ο Νίκος Λαβίδας, Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος, δήλωσε σχετικά με τη συμφωνία. Ανέφερε ότι η απόφαση αυτή είναι συνέχεια του σχεδίου μετασχηματισμού που υλοποιούν και της αναδιοργάνωσης του δικτύου τους. Τόνισε ότι συγκεντρώνουν τις επενδύσεις και τους πόρους τους εκεί όπου διαθέτουν το ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στο λιανεμπόριο τροφίμων.

Ο κ. Λαβίδας συνέχισε λέγοντας ότι η εταιρία εξελίσσεται σε μια εταιρία που προχωρά με υπευθυνότητα, δημιουργεί αξία για τους πελάτες, τους εργαζομένους και τους συνεργάτες της, κερδίζοντας καθημερινά την εμπιστοσύνη τους. Αναγνώρισε τη σημαντική συμβολή των συναδέλφων της ENA Cash & Carry, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια εργάστηκαν με αφοσίωση και επαγγελματισμό. Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι στη The Mart θα βρουν ένα δυναμικό περιβάλλον για να συνεχίσουν να εξελίσσονται.

Το επόμενο βήμα της συμφωνίας

Ως επόμενο βήμα, η συμφωνία θα υποβληθεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής προϋποθέτει την έγκριση της Επιτροπής. Η υλοποίηση της συμφωνίας αναμένεται μετά τη σχετική απόφαση που θα εκδοθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit