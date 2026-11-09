Πτώση στις τιμές καυσίμων: Βενζίνη και πετρέλαιο κάτω από τα 2 ευρώ σε αστικά κέντρα

Οι τιμές των καυσίμων στην αντλία καταγράφουν πτώση, προσφέροντας μια ανάσα στους καταναλωτές, καθώς η διεθνής τιμή του πετρελαίου υποχώρησε αισθητά. Η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε χαμηλότερες τιμές από τα διυλιστήρια και αποτυπώνεται πλέον και στα πρατήρια. Σε μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα, οι τιμές κινούνται ακόμη και κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο για ορισμένα καύσιμα.

Η υποχώρηση των διεθνών τιμών πετρελαίου

Η υποχώρηση των τιμών στην αντλία έρχεται ως άμεσο αποτέλεσμα της βουτιάς που κατέγραψε η διεθνής τιμή του πετρελαίου. Το αργό πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται πλέον στα 98 δολάρια το βαρέλι, έχοντας υποχωρήσει κατά 13% την περασμένη εβδομάδα. Αντίστοιχη πτώση σημείωσαν και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου WTI, πέφτοντας κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι και συμπαρασύροντας τις τιμές των υπολοίπων καυσίμων.

Αυτή η σημαντική αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές ενέργειας δημιουργεί νέα δεδομένα και επιτρέπει στα πρατήρια να επιστρέψουν σε τιμές που σε πολλές περιπτώσεις είναι κάτω από το όριο των 2 ευρώ.

Οι παράγοντες που επηρέασαν τις διεθνείς αγορές

Οι εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές ενίσχυσε τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση του πολέμου.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα σταματήσουν οι επιθέσεις στο Ιράν, γεγονός που συνέβαλε στη διαμόρφωση νέων δεδομένων στις διεθνείς αγορές ενέργειας, οδηγώντας σε πτώση τις τιμές του αργού πετρελαίου.

Αναλυτικά οι νέες τιμές πανελλαδικά

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Καυσίμων, που δημοσιεύθηκαν στις 8 Νοεμβρίου 2026, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει υποχωρήσει στα 2 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, η αμόλυβδη 95 οκτανίων διαμορφώνεται περίπου στα 2,11 ευρώ το λίτρο, έναντι 2,128 ευρώ που ήταν την 1η Νοεμβρίου.

Στο πετρέλαιο κίνησης, η αντίστοιχη μεταβολή έφερε τη μέση τιμή από περίπου 2,20 ευρώ την 1η Νοεμβρίου στα 2,139 ευρώ. Αξιοσημείωτη είναι και η πτώση στο ντίζελ θέρμανσης, με τη μέση πανελλαδική τιμή να έχει πέσει στα 1,53 ευρώ ανά λίτρο από 1,566 ευρώ την 1η Νοεμβρίου. Μάλιστα, πολλά πρατήρια διαθέτουν ποσότητες σε τιμές κάτω και από το 1,50 ευρώ το λίτρο.

Η εικόνα των τιμών στην Αττική και στις απομακρυσμένες περιοχές

Στην περιοχή της Αττικής, οι μέσες τιμές της αμόλυβδης κινούνταν κοντά στα 2,08 ευρώ, ενώ για το ντίζελ κίνησης βρίσκονταν στα 2,11 ευρώ. Ωστόσο, η ύπαρξη φθηνότερων πρατηρίων δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επωφεληθούν περαιτέρω μέσω της σύγκρισης τιμών.

Ενδεικτικά, σε πρατήρια καυσίμων στην Καλλιθέα, οι τιμές της αμόλυβδης κυμαίνονταν από 1,89 έως 2,10 ευρώ, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης από 1,94 έως 2,10 ευρώ. Στο Μαρούσι, η αμόλυβδη πωλούνταν από 1,90 έως 2,20 ευρώ και το ντίζελ από 1,92 έως 2,29 ευρώ.

Αντίθετα, σε περιοχές όπως τα Δωδεκάνησα, η Ευρυτανία και η Φθιώτιδα, οι μέσες τιμές παραμένουν υψηλές, κινούμενες λίγο κάτω από τα 2,5 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη και περίπου στα 2,2 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Αυτό οφείλεται σε παράγοντες όπως ο χρόνος ανανέωσης των προμηθειών, το μεταφορικό κόστος και οι διαφορές στην κατανάλωση, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, γεγονός που καθυστερεί την αποκλιμάκωση των τιμών στην αντλία.

Οι κρατικές επιδοτήσεις παραμένουν σε ισχύ

Σε αυτό το πλαίσιο αποκλιμάκωσης των τιμών, υπενθυμίζεται ότι οι επιδοτήσεις στα καύσιμα, τόσο από το κράτος όσο και από τα διυλιστήρια, εξακολουθούν να παραμένουν σε ισχύ. Αυτό προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο στήριξης στους καταναλωτές, ενισχύοντας το όφελος από τη γενικότερη πτώση των διεθνών τιμών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis