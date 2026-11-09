Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Πώς μπορείτε να μειώσετε τον λογαριασμό ρεύματος

Από τις αρχές Νοεμβρίου, οι καταναλωτές στην Ελλάδα μπορούν να εγκαταστήσουν μικροηλιακά συστήματα με ρευματολήπτη (plug-in) στο μπαλκόνι τους ή σε άλλο σημείο του σπιτιού. Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν μέγιστη ισχύ παραγωγής έως 800 W και συνολική εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών πλαισίων έως 1.000 W. Ο σκοπός τους είναι η αποκλειστική κάλυψη ιδίων καταναλώσεων, όπως ορίζεται από την υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/102876/1958 (ΦΕΚ Β΄ 5573/14.09.2026).

Τι περιλαμβάνει ένα μικροηλιακό σύστημα

Ένα τέτοιο σύστημα αποτελείται από φωτοβολταϊκά πλαίσια, έναν μικροαντιστροφέα, ένα ειδικό καλώδιο με ρευματολήπτη και μια βάση στερέωσης. Μπορεί επίσης να συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας. Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών Ελλάδας έχει εκδώσει έναν αναλυτικό οδηγό για την εγκατάσταση και τη λειτουργία αυτών των συστημάτων, καθώς και για την εξοικονόμηση που μπορούν να προσφέρουν.

Λειτουργία και τεχνικά χαρακτηριστικά

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια είναι υπεύθυνα για τη συλλογή της ηλιακής ακτινοβολίας και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μορφή συνεχούς ρεύματος (DC). Η μέγιστη συνολική εγκατεστημένη ισχύς των πλαισίων σε κάθε μικροηλιακό σύστημα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1000 W, κάτι που συνήθως αντιστοιχεί σε 2 έως 4 πλαίσια, ανάλογα με την ισχύ τους.

Ο μικροαντιστροφέας μετατρέπει το συνεχές ρεύμα (DC) από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια ή/και το σύστημα αποθήκευσης σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC). Αυτό το ρεύμα συγχρονίζεται με τα χαρακτηριστικά του δικτύου διανομής (230 V AC, 50 Hz) για να τροφοδοτήσει την ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού. Η εγκατεστημένη ισχύς του μικροαντιστροφέα και η μέγιστη ισχύς παραγωγής του δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα 800 W. Δεν επιτρέπεται η σύνδεση μικροαντιστροφέα με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη από 800 W, ακόμα και αν η ισχύς εξόδου του περιορίζεται.

Σύνδεση και τοποθέτηση

Επιτρέπεται η σύνδεση ενός μόνο μικροηλιακού συστήματος plug-in ανά παροχή κατανάλωσης. Αυτό σημαίνει ένας μικροαντιστροφέας με ρευματολήπτη, με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης. Ο μικροαντιστροφέας μπορεί να στερεωθεί απευθείας σε φωτοβολταϊκό πλαίσιο, σε ειδική βάση ή σε τοίχο, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η διαχείριση και ο έλεγχός του μπορούν να γίνονται μέσω Wi-Fi ή Bluetooth, με χρήση εφαρμογής που παρέχεται από τον κατασκευαστή.

Το παραγόμενο ρεύμα μεταφέρεται στην κτιριακή ηλεκτρική εγκατάσταση μέσω ενός ειδικού, ανθεκτικού καλωδίου. Στην άκρη του καλωδίου υπάρχει ένας ρευματολήπτης Σούκο (Schuko/CEE 7/7), ο οποίος εισάγεται σε έναν εντοιχισμένο ή επίτοιχο ρευματοδότη (επίσης τύπου Schuko). Αυτός ο ρευματοδότης πρέπει να αποτελεί μέρος τερματικού κυκλώματος της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Η βάση στερέωσης έχει ως σκοπό να συγκρατεί τα φωτοβολταϊκά πλαίσια στην επιλεγμένη θέση. Είναι σημαντικό να είναι αρκετά ανθεκτική ώστε να υποστηρίζει όχι μόνο το βάρος των πλαισίων, αλλά και να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως ισχυρούς ανέμους, σεισμούς και πιθανά φορτία χιονιού.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr