Επιστροφή ενοικίου: Έως 27 Νοεμβρίου η πληρωμή, πάνω από 1 εκατομμύριο οι δικαιούχοι

Χιλιάδες δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου βρίσκονται σε αναμονή της πληρωμής, η οποία, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τα τέλη Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα, η πίστωση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς από την ΑΑΔΕ έχει προγραμματιστεί έως και τις 27 Νοεμβρίου του 2025.

Για φέτος, ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων έχει αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας τουλάχιστον το 1 εκατομμύριο ενοικιαστές. Η αύξηση αυτή, κατά 70.000 άτομα, οφείλεται κυρίως στη διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων που τέθηκαν σε ισχύ.

Διασταυρωτικοί έλεγχοι πριν την καταβολή

Πριν από την καταβολή των ποσών, απομένουν κάποιοι τελικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι. Αυτοί αφορούν τα στοιχεία των μισθωτών, τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια και τις φορολογικές δηλώσεις των ιδιοκτητών.

Στόχος των ελέγχων είναι η διόρθωση τυχόν αποκλίσεων, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους.

Αυξημένα εισοδηματικά όρια και περισσότεροι δικαιούχοι

Η διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αύξηση του αριθμού των δικαιούχων. Για τους άγαμους, το όριο ανέρχεται πλέον στα 25.000 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση από τα 20.000 ευρώ που ήταν προηγουμένως.

Αντίστοιχα, για τους έγγαμους, το όριο διαμορφώνεται στα 35.000 ευρώ, έναντι 28.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Οι μονογονεϊκές οικογένειες βλέπουν το όριό τους να φτάνει τα 39.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Ο υπολογισμός της ενίσχυσης

Ο υπολογισμός της ενίσχυσης γίνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους. Βασίζεται στα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου έτους.

Συγκεκριμένα, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.

Ποσά επιστροφής και ειδικές περιπτώσεις

Για την κύρια κατοικία, προβλέπεται επιστροφή έως 800 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση για τα παιδιά υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε γονέα.

Σε κάθε περίπτωση, το τελικό ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δωδέκατο της συνολικής ετήσιας δαπάνης μίσθωσης. Όσον αφορά τη φοιτητική κατοικία, προβλέπεται επίσης επιστροφή έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή. Ωστόσο, αν στην ίδια στέγη διαμένουν περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα-φοιτητές, η ενίσχυση καταβάλλεται μόνο μία φορά.

Επιπλέον, αν μέσα στο έτος υπήρξαν διαδοχικές μισθώσεις ή μίσθωση διάρκειας μικρότερης των 12 μηνών, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό άθροισμα των ενοικίων που καταβλήθηκαν στο συγκεκριμένο διάστημα.

Ειδική μέριμνα για επαγγελματίες της περιφέρειας

Μία ειδική μέριμνα έχει προβλεφθεί για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών που υπηρετούν στην περιφέρεια. Πρόκειται για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές.

Αυτοί οι επαγγελματίες δικαιούνται επιστροφή δύο ενοικίων, και μάλιστα απαλλάσσονται από τα εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια που ισχύουν για τους υπόλοιπους δικαιούχους.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr