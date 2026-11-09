Η Elikonos Capital ολοκλήρωσε τη συγκέντρωση κεφαλαίων 224 εκατ. ευρώ για το Elikonos 3

Η Elikonos Capital ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκέντρωσης κεφαλαίων (final closing) για τη χρηματοδότηση του τρίτου της επενδυτικού κεφαλαίου, Elikonos 3 S.C.A. SICAV-RAIF. Οι συνολικές κεφαλαιακές δεσμεύσεις ανήλθαν σε 224 εκατ. ευρώ, σηματοδοτώντας την επιτυχή ολοκλήρωση ενός σημαντικού κύκλου χρηματοδότησης. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον εγχώριων και διεθνών επενδυτών για τις προοπτικές της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Η πορεία προς την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκέντρωσης κεφαλαίων για το Elikonos 3 έρχεται έναν χρόνο μετά το πρώτο closing, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2025 και είχε ανέλθει στα 175 εκατ. ευρώ. Η Elikonos Capital τονίζει ότι αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας τόσο στη στρατηγική και την εμπειρία της εταιρείας όσο και στις αναπτυξιακές προοπτικές των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στο επενδυτικό σχήμα του Elikonos 3 συμμετέχουν διάφοροι θεσμικοί επενδυτές, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η Παρευξείνια Τράπεζα (BSTDB). Επιπλέον, συμμετέχουν ελληνικές τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και ιδιώτες επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στόχευση και στρατηγική του Elikonos 3

Το Elikonos 3 αποτελεί επενδυτικό ταμείο ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity), το οποίο στοχεύει σε επενδύσεις σε ελληνικές μικρομεσαίες και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνται σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας. Η στρατηγική του ταμείου αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της εξωστρέφειας των εταιρειών που εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιό του.

Αυτή η προσέγγιση έχει ως στόχο να υποστηρίξει επιχειρήσεις με σημαντικό δυναμικό, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της παραγωγικής βάσης της χώρας και στην προώθηση της παρουσίας τους σε διεθνείς αγορές. Η επιλογή των κλάδων γίνεται με γνώμονα την ανάπτυξη και την καινοτομία, διασφαλίζοντας ότι οι επενδύσεις θα έχουν μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία.

Πρώτες επενδύσεις σε έξι ελληνικές εταιρείες

Το Elikonos 3 έχει ήδη πραγματοποιήσει έξι επενδύσεις, διαθέτοντας συνολικά επενδεδυμένα κεφάλαια περίπου 60 εκατ. ευρώ. Οι εταιρείες στις οποίες έχει επενδύσει το ταμείο είναι οι Mytilos, Ribco, Vamvalis Foods, AKRITAS, Το Μάννα – Τσατσαρωνάκης και Βεζύρογλου. Οι επιλογές αυτές αποτυπώνουν τη στρατηγική του Fund για την ενίσχυση παραγωγικών και εξωστρεφών επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα.

Οι επενδύσεις αυτές καλύπτουν ένα φάσμα δυναμικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν την αγροδιατροφή, τη βιομηχανία τροφίμων και τα δομικά υλικά. Η γεωγραφική διασπορά και η ποικιλία των κλάδων δείχνουν την πρόθεση του Elikonos 3 να υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην εθνική οικονομία.

Δήλωση του Παντελή Παπαγεωργίου

Ο Παντελής Παπαγεωργίου, Partner και συνιδρυτής της Elikonos Capital, χαρακτήρισε την ολοκλήρωση της άντλησης κεφαλαίων για το Elikonos 3 ως ένα σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία. Ο ίδιος δήλωσε πως «Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα στους επιχειρηματίες, παρέχοντας όχι μόνο τα απαραίτητα κεφάλαια, αλλά και τη στρατηγική και επιχειρησιακή υποστήριξη που θα τους επιτρέψει να υλοποιήσουν τα αναπτυξιακά τους σχέδια και να ενισχύσουν τη θέση τους στην εγχώρια».

Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση της Elikonos Capital να προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της, πέρα από την απλή παροχή χρηματοδότησης. Η έμφαση στη στρατηγική και επιχειρησιακή καθοδήγηση αποσκοπεί στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων στην αγορά.

Με πληροφορίες από: Newsit