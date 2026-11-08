Σε εξέλιξη βρίσκεται μια εκτεταμένη υπόθεση φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής που έχει προκαλέσει «σεισμό» στον επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό κόσμο της Θεσσαλονίκης, με τη ζημία για το Δημόσιο να υπερβαίνει τα 203 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσα στους 18 συλληφθέντες της επιχείρησης της ΑΑΔΕ, που αφορά επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, συγκαταλέγεται και ο γνωστός ηθοποιός και πρώην μοντέλο, Ερρίκος Πετιλόν. Ο κ. Πετιλόν, μέσω του συνηγόρου του, Όθωνα Παπαδόπουλου, αρνείται τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι δεν είχε ρόλο «αχυρανθρώπου» στις επιχειρήσεις και ότι τα ποσά που αναφέρονται είναι δηλωμένα και ρυθμισμένα.

Η εμπλοκή του Ερρίκου Πετιλόν και η υπεράσπιση

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες και τα στοιχεία της έρευνας που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο Ερρίκος Πετιλόν φέρεται να εμφανιζόταν ως διαχειριστής ή εταίρος σε οκτώ εταιρείες. Οι συνολικές οφειλές αυτών των εταιρειών ανέρχονται στο ποσό των 595.976,53 ευρώ. Ο κ. Πετιλόν συνελήφθη την προηγούμενη Παρασκευή στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης της ΑΑΔΕ.

Ο συνήγορός του, Όθων Παπαδόπουλος, μιλώντας το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή Mega non-stop του Mega, τόνισε ότι ο εντολέας του δεν ήταν «αχυράνθρωπος» στις επιχειρήσεις, αλλά ενεργό στέλεχος. Ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε ότι ο χαρακτηρισμός «αχυράνθρωπος» δεν αρμόζει σε ένα πρόσωπο σαν τον Ερρίκο Πετιλόν, προσθέτοντας ότι η παρουσία του χρησιμοποιήθηκε για να προσελκύσει πελατεία και να ανεβάσει τη φήμη ενός μαγαζιού. Εμφανίζεται ως διαχειριστής, έχοντας ενεργό συμμετοχή και χωρίς να έχει καμία σχέση με την ιδιότητα του αχυρανθρώπου, συμπλήρωσε.

Δηλωμένα ποσά και ρυθμίσεις

Σχετικά με τα ποσά που αναφέρονται ως φοροδιαφυγόντα, ο δικηγόρος του Ερρίκου Πετιλόν υποστήριξε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών είναι ήδη δηλωμένα στην Εφορία. Για αυτά τα ποσά, έχει γίνει ρύθμιση, η οποία μέχρι σήμερα αποπληρώνεται κανονικά. Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι η ενημέρωση που έχει είναι «100% έγκυρη».

Η δράση του κυκλώματος και οι «αχυράνθρωποι»

Η δικογραφία-μαμούθ για την υπόθεση ξεπερνά τις 400 σελίδες και περιλαμβάνει 1.283 κατηγορούμενους, ενώ έχουν γίνει έλεγχοι σε 917 εταιρείες. Το κύκλωμα, όπως προκύπτει από την έρευνα, δεν δίσταζε να στρατολογεί ευάλωτους πολίτες και ασθενείς έξω από νοσοκομεία. Τους δελέαζαν με πενιχρά ποσά για να λειτουργήσουν ως «αχυράνθρωποι» στις επιχειρήσεις τους.

Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή μιας 27χρονης άνεργης, η οποία, σύμφωνα με τη δικηγόρο της Ανθούλα Ανάσογλου, ήταν έγκυος και εγκαταλελειμμένη από τον πατέρα του παιδιού της, βρισκόμενη σε άμεση ανάγκη. Η δικηγόρος ανέφερε ότι η εντολέας της ήταν 8 μηνών έγκυος και έψαχνε για δουλειά, χωρίς να βρίσκει, και εκεί βρέθηκαν «άλλοι άνθρωποι που ρίχνουν το δόλωμα».

Οι συλλήψεις και οι απελευθερώσεις

Συνολικά, 18 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της επιχείρησης. Ανάμεσά τους, εκτός από τον Ερρίκο Πετιλόν, βρίσκονται τρεις λογιστές, ένας δικηγόρος και γνωστοί επιχειρηματίες νυχτερινών κέντρων. Από τους 18 συλληφθέντες, οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο δικηγόρος τους, Αντώνης Κουδρόγλου, δήλωσε ότι η σύλληψή τους αφορούσε παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ωστόσο, τα όπλα που βρέθηκαν ήταν νόμιμα και είχαν άδεια, με την υπόθεσή τους να βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης και να μην έχει σχέση με την κύρια υπόθεση φοροδιαφυγής.

Με πληροφορίες από: News.gr, Enikos