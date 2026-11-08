Τα κόλπα με τις εικονικές εταιρείες που φορτώνουν χρέη τον ΕΦΚΑ

Η ίδρυση «εικονικών» εταιρειών έχει εξελιχθεί σε μόνιμη εστία εισφοροδιαφυγής και σώρευσης χρεών για τον ΕΦΚΑ. Οι οφειλές αυτές κατά κανόνα μένουν απλήρωτες και τελικά χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης. Ο σκοπός αυτών των εταιρειών είναι να εξαφανίζουν τα ίχνη από χρέη που αφήνουν τα ίδια πρόσωπα από προηγούμενες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Η μέθοδος των «αχυράνθρωπων»

Με αυτή τη μέθοδο, η επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει αφήσει χρέη στον ΕΦΚΑ συνεχίζεται από μια «νέα» εταιρεία. Ως διαχειριστές και υπεύθυνοι τοποθετούνται πρόσωπα-βιτρίνα, γνωστοί ως «αχυράνθρωποι». Αυτοί είναι συνήθως ηλικιωμένοι που αντιμετωπίζουν οικονομική ανάγκη και δεν διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία.

Παρά το γεγονός ότι το κόλπο είναι γνωστό, ο ελεγκτικός μηχανισμός εμφανίζεται αδρανής. Η παρέμβαση γίνεται συνήθως «κατόπιν εορτής», δηλαδή αφού η παλιά επιχείρηση που έχει συσσωρεύσει χρέη στον ΕΦΚΑ έχει ήδη κλείσει. Η δραστηριότητα, ωστόσο, συνεχίζεται απρόσκοπτα από τη νέα επιχείρηση-βιτρίνα, η οποία εμφανίζεται με μηδενικό χρέος στον ΕΦΚΑ.

Τα πέντε βήματα της απάτης

Η απάτη στήνεται σε συγκεκριμένα βήματα, ξεκινώντας από μια λειτουργούσα επιχείρηση, όπως για παράδειγμα στον τομέα της καθαριότητας ή της εστίασης. Αυτή η επιχείρηση αρχίζει να συσσωρεύει χρέη στον ΕΦΚΑ από απλήρωτες εισφορές.

Μόλις το ποσό των οφειλών φτάσει σε υψηλά επίπεδα, που μπορεί να αγγίξουν δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, και αρχίσουν οι πρώτοι έλεγχοι για την είσπραξη, η επιχείρηση κλείνει. Με αυτό τον τρόπο, η νομική μορφή της παλιάς επιχείρησης παύει να υφίσταται για τον ΕΦΚΑ.

Αμέσως μετά το κλείσιμο της χρεωμένης επιχείρησης, ιδρύεται σε ελάχιστο χρόνο μια νέα εταιρεία. Συχνά πρόκειται για Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) με νέο ΑΦΜ, η οποία μπορεί να συσταθεί με κεφάλαιο ακόμη και ενός ευρώ. Η νέα αυτή εταιρεία διοικείται από ένα άτομο ως διαχειριστή, ο οποίος φέρει και την ευθύνη για τα χρέη της.

Ως διαχειριστής της «νέας» εταιρείας, η οποία λειτουργεί ως κέλυφος για να κρυφτεί η επιχείρηση που έκλεισε, τοποθετείται ένα άσχετο πρόσωπο. Συνήθως επιλέγεται κάποιος ηλικιωμένος χωρίς περιουσιακά στοιχεία, ώστε ο ΕΦΚΑ να μην μπορεί να προχωρήσει σε κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας λόγω οφειλών. Η νέα εταιρεία συνεχίζει να ασφαλίζει το προσωπικό της προηγούμενης επιχείρησης και να εκτελεί τις ίδιες δραστηριότητες, απαλλαγμένη από τα παλιά χρέη, καθώς αυτά ανήκουν στην εταιρεία που έκλεισε.

Όταν και η νέα εταιρεία αρχίσει να συσσωρεύει χρέη στον ΕΦΚΑ, θα έχει την ίδια τύχη με την προηγούμενη. Θα βάλει λουκέτο και στη θέση της θα δημιουργηθεί εύκολα και γρήγορα μια νέα ΙΚΕ, με νέα εταιρική ταυτότητα, νέο ΑΦΜ, διαφορετικό διαχειριστή και μηδενικές οφειλές.

Κοινά χαρακτηριστικά και μεθόδευση

Κοινό χαρακτηριστικό σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι η συνεχής δημιουργία οφειλών και η απουσία περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, γεγονός που καθιστά αδύνατη την ικανοποίηση των απαιτήσεων του φορέα. Η έλλειψη περιουσιακών στοιχείων μπορεί να αποτελεί και αποτέλεσμα μεθόδευσης. Σκοπός αυτής της μεθόδευσης είναι η αδυναμία εντοπισμού των πραγματικών υπευθύνων της επιχείρησης.

Με πληροφορίες από: capital.gr