Ρεύμα: Έως και τριπλάσιες οι χρεώσεις στα «πράσινα» τιμολόγια σε σχέση με τα «μπλε»

Σημαντικές διαφορές στις χρεώσεις ρεύματος καταγράφονται τον Νοέμβριο, με τα «πράσινα» τιμολόγια να φτάνουν έως και σε τριπλάσια επίπεδα σε σύγκριση με τα σταθερά «μπλε» τιμολόγια. Τα στοιχεία, όπως ανακοινώθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής, δείχνουν ότι το φθηνότερο «πράσινο» τιμολόγιο είναι σχεδόν διπλάσιο σε τιμή από το σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ, το οποίο αποτελεί το φθηνότερο της αγοράς για τον τρέχοντα μήνα.

Οι διαφορές στις χρεώσεις

Ειδικότερα, το σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ για τον Νοέμβριο διαμορφώνεται στα 13 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Αντιθέτως, πολλά από τα «πράσινα» τιμολόγια περιλαμβάνουν δύο κλιμάκια χρέωσης. Οι χαμηλότερες τιμές σε αυτά τα τιμολόγια ισχύουν μόνο εφόσον η κατανάλωση δεν υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο, το οποίο καθορίζεται από τον προμηθευτή και μπορεί να κυμαίνεται, για παράδειγμα, μεταξύ 100 και 200 κιλοβατώρων τον μήνα.

Στην περίπτωση που ένας καταναλωτής υπερβεί το όριο αυτό, τότε ολόκληρη η κατανάλωση, από την πρώτη κιλοβατώρα, χρεώνεται με υψηλότερη τιμή. Για τον Νοέμβριο, οι χρεώσεις αυτές στα «πράσινα» τιμολόγια ξεκινούν από τα 26 λεπτά ανά κιλοβατώρα και μπορούν να φτάσουν έως και τα 40 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Αιτίες των ανατιμήσεων

Οι ανατιμήσεις που παρατηρούνται τον Νοέμβριο οφείλονται στην εκτόξευση της τιμής του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά, η οποία ξεπέρασε τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Αυτή η αύξηση είχε ως επακόλουθο την άνοδο της τιμής χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο η τιμή χονδρικής ανήλθε στα 197,07 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας αύξηση από τα 156,31 ευρώ ανά μεγαβατώρα που ήταν τον Σεπτέμβριο.

Η στάση των καταναλωτών

Παρά το γεγονός ότι τους τελευταίους δύο μήνες υπήρχαν στην αγορά φθηνότερες επιλογές από τους προμηθευτές, η πλειονότητα των καταναλωτών εξακολουθεί να παραμένει στα «πράσινα» τιμολόγια. Για παράδειγμα, το σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ διατέθηκε κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου στα 11,5 σεντς ανά κιλοβατώρα, ενώ τον Οκτώβριο υπήρχαν πολλά σταθερά τιμολόγια κάτω από 15 λεπτά.

Αυτή η επιλογή έχει ως αποτέλεσμα οι καταναλωτές να επωμίζονται σημαντικές επιβαρύνσεις κατά την τρέχουσα περίοδο της ενεργειακής κρίσης, οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής για τον Αύγουστο, μόλις το 31,63% των οικιακών μετρητών χρεώνονται με σταθερά τιμολόγια. Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς υψηλότερο από το 28,57% του Ιανουαρίου, αλλά παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από το μερίδιο των «πράσινων» τιμολογίων, το οποίο ανέρχεται σε 51,79%.

Τάση μετακίνησης και αναμονή στοιχείων

Εκτός από τα «πράσινα» και «μπλε» τιμολόγια, τον Αύγουστο το 16,58% των μετρητών αντιστοιχούσε σε «κίτρινα» (κυμαινόμενα) τιμολόγια, έναντι 14,15% τον Ιανουάριο. Ωστόσο, υπάρχει μια εμφανής τάση μετακίνησης των καταναλωτών προς τα «μπλε» τιμολόγια.

Αναμένονται τα στοιχεία για την εξέλιξη αυτής της τάσης κατά το φθινόπωρο, μετά την εφαρμογή των ανταγωνιστικών τιμολογίων της ΔΕΗ και την όξυνση της ενεργειακής κρίσης.

Με πληροφορίες από: capital.gr