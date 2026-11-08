Black Friday και Cyber Monday: Το στοίχημα για την κατανάλωση και οι προθέσεις των Ελλήνων

Η αντίστροφη μέτρηση για την Black Friday, που φέτος πέφτει την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, καθώς και για την Cyber Monday, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, έχει ήδη ξεκινήσει. Η αγορά κινείται σε ρυθμούς προετοιμασίας, με τις επιχειρήσεις να σχεδιάζουν τις εμπορικές τους κινήσεις. Σύμφωνα με έρευνα της ΕΥ Ελλάδας, δύο στους τρεις Έλληνες καταναλωτές σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν αγορές αυτές τις ημέρες.

Η προετοιμασία της αγοράς

Μεγάλα εμπορικά καταστήματα, αλυσίδες λιανικής και ηλεκτρονικά καταστήματα οργανώνουν ήδη τις καμπάνιες τους. Στόχος τους είναι να αξιοποιήσουν στο έπακρο μία από τις σημαντικότερες εκπτωτικές περιόδους της χρονιάς.

Οι επιχειρήσεις επιστρατεύουν δελεαστικές προσφορές και σημαντικές εκπτώσεις, προκειμένου να προσελκύσουν το καταναλωτικό ενδιαφέρον. Η περίοδος αυτή αποτελεί ένα κρίσιμο στοίχημα για την τόνωση της κατανάλωσης.

Αυξημένη διάθεση για αγορές

Την ίδια στιγμή, η διάθεση των Ελλήνων καταναλωτών για αγορές εμφανίζεται αυξημένη. Πολλοί προγραμματίζουν τις δαπάνες τους, παρακολουθούν τις τιμές και αναζητούν ευκαιρίες για την απόκτηση προϊόντων σε χαμηλότερο κόστος.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αναμένεται να βρεθούν η τεχνολογία, οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, η ένδυση, η υπόδηση και τα είδη για το σπίτι. Οι προσδοκίες για ελκυστικές τιμές ενισχύουν την κινητικότητα στην αγορά ενόψει των εκπτωτικών γεγονότων.

Τα ευρήματα της έρευνας της EY

Ενόψει της Black Friday και της Cyber Monday, η EY μελέτησε για τρίτη χρονιά τις προθέσεις των Ελλήνων καταναλωτών, στο πλαίσιο της μεγάλης ετήσιας έρευνας Future Consumer Index Ελλάδα 2026.

Ο Θάνος Μαύρος, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής Τομέα Λιανεμπορίου και Καταναλωτικών Προϊόντων της EY στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανέφερε ότι φέτος το ποσοστό των καταναλωτών που δήλωσαν ότι σκοπεύουν να κάνουν αγορές τις ημέρες αυτές, έφτασε το 67%. Το ποσοστό αυτό ήταν 50% πριν από δύο χρόνια, γεγονός που ο κ. Μαύρος χαρακτήρισε ως ένα θετικό μήνυμα για το λιανεμπόριο, ειδικά σε περίοδο πίεσης για τους καταναλωτές, υπογραμμίζοντας ότι τα συγκεκριμένα εκπτωτικά γεγονότα αποτελούν σημείο αναφοράς.

Οι επιφυλάξεις των καταναλωτών και το μήνυμα στις επιχειρήσεις

Παρά την αυξημένη διάθεση, ένα σημαντικό εύρημα της έρευνας της ΕΥ είναι ότι αρκετοί καταναλωτές αντιμετωπίζουν τις εκπτώσεις των ημερών αυτών με σχετική επιφύλαξη. Συγκεκριμένα, το 43% των ερωτώμενων δεν είναι βέβαιοι αν οι εκπτώσεις και προσφορές των Black Friday και Cyber Monday είναι πραγματικές.

Επιπλέον, το 24% των καταναλωτών διαπιστώνουν ότι τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν σπάνια περιλαμβάνονται στις προσφορές. Ο κ. Μαύρος τόνισε ότι εδώ υπάρχει ένα σημαντικό μήνυμα για όλες τις επιχειρήσεις: η εμπιστοσύνη αποτελεί τον θεμέλιο λίθο στις σχέσεις τους με τον πελάτη. Αυτό προϋποθέτει μεγαλύτερη και ουσιαστική διαφάνεια, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να επαληθεύσει ότι θα απολαύσει πραγματικό όφελος από τις αγορές του στη διάρκεια αυτών των εκπτωτικών γεγονότων.

Με πληροφορίες από: capital.gr