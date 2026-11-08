Το μπέργκερ μετατρέπεται σε είδος πολυτελείας λόγω των αυξήσεων στις τιμές

Το μπέργκερ, ένα από τα πιο δημοφιλή street food, έχει μετατραπεί από μια προσιτή επιλογή σε είδος πολυτελείας, καθώς οι τιμές του έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση. Από το cheeseburger του ενός ευρώ, φτάσαμε σήμερα σε smashed μπέργκερ που κοστίζουν έως και 10 ευρώ, ακολουθώντας το κύμα ακρίβειας που έχει επηρεάσει και άλλα αγαπημένα γεύματα, όπως το σουβλάκι.

Από φθηνό γεύμα σε γαστρονομική επιλογή

Κάποτε, το μπέργκερ αποτελούσε ένα γρήγορο και οικονομικό γεύμα, ιδανικό για φοιτητικές εξόδους ή βιαστικά διαλείμματα. Οι τιμές του κινούνταν παλαιότερα στα επίπεδα των 3 έως 5 ευρώ, όντας ελαφρώς πιο ακριβό από το σουβλάκι, αλλά παραμένοντας προσιτό για όλους.

Σήμερα, η εικόνα έχει αλλάξει ριζικά. Η πιο βασική εκδοχή ενός cheeseburger ξεκινά πλέον γύρω στα 2,50 ευρώ. Για ένα μπέργκερ με μοσχάρι ή κοτόπουλο πανέ σε street food καταστήματα, το κόστος κυμαίνεται μεταξύ 4 και 7 ευρώ.

Ωστόσο, σε αρκετά φαστφουντάδικα, η τιμή του μπέργκερ έχει εκτοξευτεί στα 9 με 10 ευρώ. Αυτές οι τιμές αφορούν απλά καταστήματα street food και όχι εστιατόρια, premium steak houses ή brunchάδικα, όπου το κόστος είναι ακόμη υψηλότερο.

Οι παράγοντες πίσω από την αύξηση

Ένας από τους βασικούς λόγους για την αύξηση των τιμών είναι η ποσότητα του κρέατος. Καθώς ένα μόνο λεπτό patty σπάνια είναι αρκετό για να χορτάσει τον πελάτη, η πλειονότητα των μαγαζιών σερβίρει διπλά patties. Αυτό αυξάνει αυτόματα την ποσότητα του κρέατος ανά μερίδα, συμπαρασύροντας προς τα πάνω το συνολικό κόστος.

Πέρα από την πρώτη ύλη, σημαντικό ρόλο παίζουν και τα γενικότερα λειτουργικά κόστη. Η ανάγκη για εξειδικευμένο εξοπλισμό υψηλών θερμοκρασιών, το ηλεκτρικό ρεύμα, τα ενοίκια και το μισθολογικό κόστος για τα νέα smashed μπεργκεράδικα που έχουν αναπτυχθεί παντού, συνεισφέρουν στην τελική τιμή του προϊόντος.

Το κόστος της πρώτης ύλης και οι εισαγωγές

Η βασική ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στην ίδια την πρώτη ύλη. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό, το μοσχαρίσιο κρέας στην Ελλάδα καταγράφει ετήσια αύξηση 13,5%. Αυτός ο ρυθμός είναι διπλάσιος σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ανέρχεται στο 6,7%.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο σύνολο του κρέατος, που περιλαμβάνει νωπό, διατηρημένο με ψύξη ή κατεψυγμένο. Η εγχώρια άνοδος αγγίζει το 8,5%, την ώρα που ο ευρωπαϊκός ρυθμός περιορίζεται μόλις στο 2,2%.

Η έντονη εξάρτηση της ελληνικής αγοράς από εισαγωγές μοσχαρίσιου κρέατος, σε συνδυασμό με τα κόστη μεταφοράς και τις ζωοτροφές, μετακυλίεται άμεσα στις τελικές τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές στα καταστήματα εστίασης.

Ένα παγκόσμιο φαινόμενο

Το φαινόμενο της αύξησης των τιμών του μπέργκερ δεν περιορίζεται εντός των ελληνικών συνόρων. Αποτελεί έναν παγκόσμιο πονοκέφαλο που επηρεάζει πολλές χώρες.

Ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη χώρα που γέννησε και καθιέρωσε το μπέργκερ ως καθημερινό φαγητό, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με τιμές που χαρακτηρίζονται ως «τσουχτερές».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr