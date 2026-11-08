Η Νίκη Στυλιανού παρουσιάζει δύο όψεις του σύγχρονου κοσμήματος σε διεθνείς εκθέσεις στη Γαλλία

Η Νίκη Στυλιανού, Ελληνίδα δημιουργός και ιδρύτρια της UNI.VERSUS Art Room, παρουσιάζει δύο διακριτές κατευθύνσεις της δουλειάς της στον χώρο του σύγχρονου κοσμήματος, συμμετέχοντας σε δύο εκθεσιακές διοργανώσεις στη Γαλλία. Οι εκθέσεις αυτές, μία στο Παρίσι και μία στην Cagnes-sur-Mer, έχουν ως κοινό συνδετικό κρίκο την επιμελήτρια Elsa Vanier.

Η πρώτη παρουσία της δημιουργού πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, στο πλαίσιο της έκθεσης «ANGEL or DEMON», η οποία διήρκεσε από τις 8 έως τις 24 Οκτωβρίου 2026. Η δεύτερη συμμετοχή της συνεχίζεται στην Cagnes-sur-Mer, όπου το Musée du Bijou Contemporain φιλοξενεί την έκθεση «Citational Art» έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Η παρισινή διοργάνωση «ANGEL or DEMON»

Στην παρισινή διοργάνωση, η οποία εντάχθηκε στο πλαίσιο του Parcours Bijoux Paris 2026, δέκα δημιουργοί από διαφορετικές χώρες κλήθηκαν να εξερευνήσουν τις αντιθέσεις ανάμεσα στο καλό και το κακό, καθώς και στο φως και το σκοτάδι. Η Νίκη Στυλιανού συμμετείχε με ένα ιδιαίτερο κολιέ, το οποίο φέρει τον τίτλο «A Device for Managing Sorrows» και αποδίδεται στα ελληνικά ως «Μια συσκευή διαχείρισης της θλίψης».

Το συγκεκριμένο έργο, κατασκευασμένο από οξειδωμένο μπρούντζο, πολυμερικό πηλό και υλικά αργύρου, εστιάζει στην ανάγκη αποδοχής των διαφορετικών πλευρών της ανθρώπινης προσωπικότητας. Σύμφωνα με τη συλλογιστική της δημιουργού, οι «δαίμονες» συμβολίζουν τους φόβους, τις αδυναμίες, τον θυμό και την ευαλωτότητα που είναι αναπόσπαστο κομμάτι κάθε ανθρώπου. Μέσα από αυτό το κόσμημα, η Στυλιανού προσφέρει μια αφορμή για αναμέτρηση με εκείνα τα στοιχεία του εαυτού που συχνά δυσκολευόμαστε να αναγνωρίσουμε και να αποδεχτούμε.

Η έκθεση «Citational Art» στην Cagnes-sur-Mer

Διαφορετικό σημείο εκκίνησης και θεματική έχει η έκθεση «Citational Art», η οποία φιλοξενείται στο Musée du Bijou Contemporain στην Cagnes-sur-Mer. Σε αυτή τη διοργάνωση, έντεκα δημιουργοί παρουσιάζουν κοσμήματα που αντλούν την έμπνευσή τους από έργα καταξιωμένων καλλιτεχνών. Στόχος είναι να ανοίξει ένας διάλογος ανάμεσα στη σύγχρονη δημιουργία και την ευρύτερη ιστορία της τέχνης, αναδεικνύοντας τις επιρροές και τις ερμηνείες.

Για τη δική της συμμετοχή στην έκθεση αυτή, η Νίκη Στυλιανού στρέφεται στο έργο του διάσημου καλλιτέχνη Roy Lichtenstein. Μέσα από αυτή την αναφορά, η δημιουργός εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο μια αναγνωρίσιμη καλλιτεχνική επιρροή μπορεί να μετασχηματιστεί σε μια προσωπική και μοναδική έκφραση. Η μίμηση αντιμετωπίζεται ως μια δημιουργική διαδικασία επανερμηνείας, στην οποία συνυπάρχουν αρμονικά στοιχεία από την τέχνη, τη φύση και την προσωπική της διαδρομή.

Το εύρος των αναζητήσεων και ο κοινός παρονομαστής

Οι δύο αυτές συμμετοχές της Νίκης Στυλιανού αναδεικνύουν το ευρύ φάσμα των καλλιτεχνικών της αναζητήσεων και την ποικιλία των προσεγγίσεών της στο σύγχρονο κόσμημα. Στην περίπτωση της παρισινής έκθεσης, το κόσμημα συνδέεται άμεσα με την εσωτερική εμπειρία και το συναίσθημα, λειτουργώντας ως μέσο αυτογνωσίας και διαχείρισης της θλίψης.

Αντίθετα, στην έκθεση της Cagnes-sur-Mer, η δημιουργός εστιάζει στην επεξεργασία εικαστικών αναφορών και στον διάλογο με την ιστορία της τέχνης, χρησιμοποιώντας την έμπνευση από τον Roy Lichtenstein. Παρά τις διαφορετικές κατευθύνσεις, κοινό στοιχείο και στις δύο παρουσιάσεις παραμένει η χρήση του κοσμήματος ως μέσου αφήγησης. Μέσα από τα υλικά και τις μορφές που επιλέγει, η Νίκη Στυλιανού μεταφέρει ιδέες και νοήματα που υπερβαίνουν την απλή διακοσμητική λειτουργία του αντικειμένου.

Με πληροφορίες από: Topontiki