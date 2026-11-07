Η νέα διπλωματική πρωτοβουλία «Shell Bay» και οι ανησυχίες στην Ευρώπη

Μια ευρύτερη συμφωνία με τη Ρωσία, η οποία δεν θα περιορίζεται μόνο στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά ενδέχεται να επανακαθορίσει ολόκληρη την αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης, φαίνεται να εξετάζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται το λεγόμενο «Shell Bay format», μια νέα διπλωματική πρωτοβουλία που παρουσίασε ο Τζάρεντ Κούσνερ, προκαλώντας ερωτήματα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για τις πραγματικές επιδιώξεις της Ουάσινγκτον και τις πιθανές παραχωρήσεις προς τη Μόσχα.

Η νέα διπλωματική πρωτοβουλία «Shell Bay»

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, επιχειρηματίας στον τομέα των ακινήτων και συνεργάτης του Στιβ Γουίτκοφ στις ειρηνευτικές προσπάθειες, παρουσίασε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου τις βασικές κατευθύνσεις της νέας πρωτοβουλίας. Η παρουσίαση έγινε μέσω εκτενούς ανάρτησης στην πλατφόρμα X, φέρνοντας στο προσκήνιο το «Shell Bay format».

Η ονομασία «Shell Bay» δεν παραπέμπει άμεσα σε μια ιστορική διπλωματική συμφωνία. Προέρχεται από ένα πολυτελές συγκρότημα κατοικιών και γηπέδου γκολφ, έκτασης περίπου 150 στρεμμάτων (περίπου 607 στρέμματα), το οποίο ανήκει στον Στιβ Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του το CNN, πίσω από αυτή την ασυνήθιστη ονομασία ενδέχεται να κρύβεται μια πολύ πιο φιλόδοξη προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου σχέσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και την Ευρώπη, με αφετηρία την προσπάθεια τερματισμού της μεγαλύτερης πολεμικής σύγκρουσης στην ευρωπαϊκή ήπειρο μετά τη δεκαετία του 1940. Ο Κούσνερ ανέφερε ότι «για περισσότερα από 30 χρόνια, η Ευρώπη και η Ρωσία αγωνίζονται να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο πλαίσιο ασφαλείας», υποστηρίζοντας την ανάγκη για μια ευρύτερη συμφωνία για τη σταθερότητα στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαβουλεύσεις επικεντρώνονται σε πέντε βασικούς στόχους.

Οι ανησυχίες στην Ευρώπη και η θέση της Ουκρανίας

Οι επαφές μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας προκαλούν ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με τις πραγματικές επιδιώξεις της αμερικανικής κυβέρνησης και τις πιθανές παραχωρήσεις που θα μπορούσαν να γίνουν προς τη Ρωσία στο πλαίσιο αυτής της ευρύτερης συμφωνίας.

Παράλληλα, η Ουκρανία εκφράζει φόβους για την πιθανότητα επίτευξης μιας συμφωνίας χωρίς τη δική της συγκατάθεση, γεγονός που θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις για το μέλλον της χώρας και την έκβαση της σύγκρουσης.

Ο ρόλος του ΝΑΤΟ και οι διαβεβαιώσεις Κούσνερ

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, στην παρουσίασή του, διαβεβαίωσε ότι το ΝΑΤΟ θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη συλλογική άμυνα της Ευρώπης. Επίσης, τόνισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να σέβεται την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και το δικαίωμα κάθε χώρας να αποφασίζει ανεξάρτητα για την ασφάλεια και τις συμμαχίες της.

Ωστόσο, παρά τις διαβεβαιώσεις αυτές, η ανάλυση του CNN επισημαίνει ότι η πρόταση εγείρει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο θα μπορούσε να περιοριστεί στην πράξη ο ρόλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Το CNN υπογραμμίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν ιδρυτικό και αναντικατάστατο μέλος του ΝΑΤΟ, καθιστώντας κάθε πιθανή αλλαγή στον ρόλο της Συμμαχίας ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα.

Κριτική για παραλείψεις στην παρουσίαση

Το CNN ασκεί επίσης κριτική στην παρουσίαση του Κούσνερ. Συγκεκριμένα, η αναφορά στις δυσκολίες οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αναφορά στις ρωσικές εισβολές σε γειτονικά κράτη. Επιπλέον, δεν έγινε μνεία στους δύο πολέμους στην Τσετσενία κατά τη μετασοβιετική περίοδο, στοιχεία που θεωρούνται σημαντικά για την κατανόηση των σχέσεων και της εμπιστοσύνης στην περιοχή.

Η πρωτοβουλία, που απέκτησε την ονομασία της από το συγκρότημα του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο των διπλωματικών συζητήσεων, με τις εξελίξεις να παρακολουθούνται στενά από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Με πληροφορίες από: Topontiki