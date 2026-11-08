Αυξάνεται στα 400 ευρώ η ετήσια ενίσχυση για συνταξιούχους: Πότε και ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Στα 400 ευρώ αυξάνεται η ετήσια οικονομική ενίσχυση που έχει προγραμματιστεί να καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους και επιπλέον κατηγορίες δικαιούχων. Η πληρωμή αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί μαζί με τις συντάξεις του Δεκεμβρίου, προς το τέλος του Νοεμβρίου, όπως γνωστοποίησε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως. Η συγκεκριμένη ετήσια ενίσχυση προβλέπεται να καλύψει περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους, με τη διεύρυνση των κατηγοριών που λαμβάνουν το ποσό να αποτελεί μία από τις βασικές αλλαγές της νέας ρύθμισης.

Η αύξηση του ποσού και ο χρόνος καταβολής

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση, η οποία προορίζεται για συνταξιούχους και άλλες κατηγορίες δικαιούχων, αυξάνεται στα 400 ευρώ. Αυτή η αύξηση έρχεται ως μέρος μιας ευρύτερης ρύθμισης που στοχεύει στην παροχή στήριξης σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, η καταβολή του ποσού αναμένεται να γίνει τον Νοέμβριο. Πιο συγκεκριμένα, η πληρωμή έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις συντάξεις του Δεκεμβρίου, δηλαδή προς το τέλος του Νοεμβρίου. Η ενίσχυση αυτή έχει ετήσιο χαρακτήρα και, βάσει του σχεδιασμού, θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.

Οι βασικές κατηγορίες δικαιούχων

Η νέα ρύθμιση διευρύνει τις κατηγορίες των δικαιούχων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα πολιτών. Συνολικά, η ετήσια ενίσχυση προβλέπεται να αφορά περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους. Η διεύρυνση των κατηγοριών αποτελεί βασική αλλαγή της νέας ρύθμισης, εξασφαλίζοντας ότι περισσότεροι πολίτες θα λάβουν την οικονομική στήριξη.

Ειδικότερα, δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 65 ετών και άνω. Για την πρώτη καταβολή της ενίσχυσης, απαιτείται το συγκεκριμένο ηλικιακό όριο να έχει συμπληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025. Αυτή η προϋπόθεση καθορίζει ποιοι θα είναι οι πρώτοι που θα επωφεληθούν από την παροχή.

Προϋποθέσεις και ειδικές περιπτώσεις

Στην ενίσχυση εντάσσονται επίσης συνταξιούχοι ηλικίας 60 ετών και άνω, οι οποίοι λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου, γνωστή και ως σύνταξη χηρείας. Για αυτή την κατηγορία, βασική προϋπόθεση είναι να μην εισπράττουν παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη καλύπτει ένα σημαντικό κομμάτι των συνταξιούχων που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση.

Επιπλέον, δικαιούχοι είναι τα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας. Για να λάβουν την ενίσχυση, θα πρέπει να λαμβάνουν τις προβλεπόμενες αναπηρικές συντάξεις ή τα προνοιακά επιδόματα που τους αναλογούν. Στις κατηγορίες των δικαιούχων περιλαμβάνονται επίσης οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, εφόσον λαμβάνουν τις αντίστοιχες παροχές που προβλέπονται για αυτούς.

Χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια

Ένα σημαντικό στοιχείο της νέας ρύθμισης, σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, είναι ότι για τις συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων δεν προβλέπονται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Αυτό σημαίνει ότι η ενίσχυση θα καταβληθεί στους δικαιούχους ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματός τους ή την περιουσιακή τους κατάσταση, απλοποιώντας τη διαδικασία και διευρύνοντας την πρόσβαση.

Η απουσία τέτοιων κριτηρίων διασφαλίζει ότι η στήριξη θα φτάσει σε όλους όσους πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις ηλικίας ή κατάστασης, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετοι έλεγχοι που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν ή να περιορίσουν την καταβολή της ενίσχυσης. Αυτή η προσέγγιση υπογραμμίζει την πρόθεση να προσφερθεί μια γενικευμένη στήριξη στις ομάδες αυτές.

Ποιοι εξαιρούνται από την πρώτη καταβολή

Παρά τη διεύρυνση των δικαιούχων, υπάρχουν και συγκεκριμένες κατηγορίες που παραμένουν εκτός της ετήσιας ενίσχυσης. Συγκεκριμένα, δεν θα λάβουν το ποσό οι συνταξιούχοι που είναι κάτω των 65 ετών και λαμβάνουν σύνταξη γήρατος. Η συνταξιοδότησή τους από μόνη της δεν αρκεί για να θεμελιώσει δικαίωμα καταβολής της ενίσχυσης, εκτός αν εμπίπτουν σε ειδικές εξαιρέσεις.

Μία τέτοια εξαίρεση αφορά όσους είναι τουλάχιστον 60 ετών και λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου, χωρίς να έχουν παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος. Επίσης, δεν θα λάβουν την πρώτη καταβολή όσοι συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους μέσα στο 2026. Για τη συγκεκριμένη πληρωμή, όπως έχει οριστεί, απαιτείται το ηλικιακό όριο να έχει συμπληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025.

Με πληροφορίες από: Enikos