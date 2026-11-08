Μασούτης: Εγκαινιάστηκε νέο σούπερ μάρκετ στη Νίκαια, ενισχύοντας την παρουσία στην Αττική

Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. διευρύνει το δίκτυό της στην Αττική με την προσθήκη ενός νέου σούπερ μάρκετ στη Νίκαια. Τα εγκαίνια του καταστήματος πραγματοποιήθηκαν στις 3 Νοεμβρίου, στη συμβολή των οδών Αγησιλάου και Σμύρνης 1. Η λειτουργία της νέας μονάδας συνοδεύεται από τη δημιουργία 30 νέων θέσεων εργασίας, ενισχύοντας την παρουσία της αλυσίδας στην αγορά του λεκανοπεδίου.

Στρατηγική ανάπτυξης και επέκταση στην Αττική

Η προσθήκη του νέου καταστήματος εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ανάπτυξης της αλυσίδας, το οποίο περιλαμβάνει τόσο εξαγορές όσο και οργανική επέκταση. Η εταιρεία συνεχίζει τις επενδύσεις σε νέα σημεία πώλησης, διατηρώντας σταθερή την αναπτυξιακή της πορεία.

Φέτος, η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. συμπληρώνει 50 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά. Η ενίσχυση του δικτύου της και οι επενδύσεις στις υποδομές αποτελούν βασικούς άξονες της συνολικής της δραστηριότητας, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της για συνεχή εξέλιξη και ενδυνάμωση.

Χαρακτηριστικά του νέου καταστήματος

Το νέο σούπερ μάρκετ στη Νίκαια εκτείνεται σε συνολική επιφάνεια 800 τετραγωνικών μέτρων και αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα. Κατά τη διαμόρφωσή του, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα φρέσκα προϊόντα, προσφέροντας στους καταναλωτές οργανωμένα τμήματα για τις καθημερινές τους ανάγκες.

Συγκεκριμένα, οι πελάτες μπορούν να βρουν πλήρως εξοπλισμένα τμήματα μαναβικής, κρεοπωλείου, κοπής αλλαντικών και τυροκομικών. Επιπλέον, λειτουργεί και τμήμα αρτοπωλείου, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών για ποιοτικά και φρέσκα προϊόντα.

Εξυπηρέτηση πελατών και προσβασιμότητα

Για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών, το κατάστημα διαθέτει τρία συμβατικά ταμεία. Παράλληλα, έχουν εγκατασταθεί και δύο ταμεία αυτοεξυπηρέτησης, προσφέροντας εναλλακτικές επιλογές για τις αγορές, μειώνοντας τους χρόνους αναμονής.

Επιπλέον, έχουν προβλεφθεί όλες οι απαραίτητες υποδομές για την απρόσκοπτη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Αυτή η μέριμνα αποσκοπεί στη διασφάλιση της ισότιμης εξυπηρέτησης και της άνετης περιήγησης για όλους τους επισκέπτες του καταστήματος.

Περιβαλλοντική ευαισθησία και ενεργειακή απόδοση

Μέρος της συνολικής επένδυσης για το νέο κατάστημα αφορά τον ψυκτικό εξοπλισμό, ο οποίος χρησιμοποιεί διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) ως ψυκτικό μέσο. Αυτή η επιλογή, σύμφωνα με την εταιρεία, έχει ως στόχο τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της μονάδας.

Παράλληλα, η χρήση CO₂ συμβάλλει στην ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία του καταστήματος, μειώνοντας το ενεργειακό αποτύπωμα. Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής, στον χώρο έχουν τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι για τη συλλογή μπαταριών, λαμπτήρων και μικρών ηλεκτρικών συσκευών, προωθώντας ενεργά την ανακύκλωση.

Ειδικές προσφορές και προωθητικές ενέργειες

Η έναρξη λειτουργίας του νέου σούπερ μάρκετ συνοδεύτηκε από μια σειρά προωθητικών ενεργειών για τους καταναλωτές. Κατά τις πρώτες τρεις ημέρες λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε η δράση «Τυχερά Καρότσια».

Μέσω αυτής της δράσης, ένας καταναλωτής κάθε ώρα είχε την ευκαιρία να κερδίσει τα ψώνια του. Οι ειδικές προσφορές που ξεκίνησαν με τα εγκαίνια συνεχίζονται έως τις 14 Νοεμβρίου, ενώ παράλληλα εφαρμόζονται και όλα τα προνόμια του προγράμματος πιστότητας mascard για τους κατόχους της κάρτας, προσφέροντας επιπλέον οφέλη.

Στην τελετή των εγκαινίων παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της διοίκησης της εταιρείας, καθώς και εκπρόσωποι τοπικών φορέων και πλήθος καταναλωτών. Με το νέο αυτό σημείο πώλησης στη Νίκαια, η Μασούτης προσθέτει μία ακόμη μονάδα στο δίκτυό της στην Αττική, διευρύνοντας περαιτέρω τη φυσική της παρουσία στην αγορά του λεκανοπεδίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki