Η κυβέρνηση ενισχύει την προστασία των οφειλετών με νέες ρυθμίσεις και επιτόκιο 3%

Δύο νέες παρεμβάσεις ενισχύουν την προστασία των δανειοληπτών και όλων των οφειλετών προς τις τράπεζες, την Εφορία και τον ΕΦΚΑ. Οι αλλαγές αυτές, που ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ψηφίστηκαν την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στη Βουλή. Στόχος είναι να μπει «φρένο» στις κατασχέσεις και να δοθούν ευνοϊκότερες δυνατότητες ρύθμισης χρεών.

Σταθερό επιτόκιο 3% στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Μία από τις βασικές παρεμβάσεις αφορά την καθιέρωση σταθερού επιτοκίου 3% για οφειλές που ρυθμίζονται μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού. Το μέτρο αυτό απευθύνεται στους ευάλωτους δανειολήπτες, καθώς και σε επιλέξιμους οφειλέτες που κάνουν χρήση του συγκεκριμένου πλαισίου. Η σημασία του μέτρου ενισχύεται περαιτέρω από τη διεύρυνση της περιμέτρου του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, ο οποίος πλέον καλύπτει και οφειλές με κατώτατο όριο τα 5.000 ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα υπαγωγής σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό οφειλετών.

Το νέο πλαίσιο, με το σταθερό επιτόκιο 3%, θα ισχύσει για καταβολές οφειλών από την 1η Δεκεμβρίου 2026. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ενσωμάτωσε αυτή την αλλαγή στον νέο νόμο, ενισχύοντας σημαντικά το ευνοϊκό καθεστώς του εξωδικαστικού μηχανισμού. Είναι ενδεικτικό ότι, για μια οφειλή 100.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής 20 ετών, το κέρδος ανέρχεται σε περίπου 20.200 ευρώ στην περίπτωση εξασφαλισμένης απαίτησης και σε 28.600 ευρώ για απαίτηση χωρίς εξασφάλιση. Με το προηγούμενο καθεστώς, μετά την παρέλευση τριετίας από τη ρύθμιση, το επιτόκιο μπορούσε να φτάσει στο 5,17% για οφειλές με εμπράγματες εξασφαλίσεις και στο 5,57% για οφειλές χωρίς εξασφαλίσεις.

Ρύθμιση 120 δόσεων για παλαιά χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ

Η δεύτερη σημαντική παρέμβαση αφορά την ενεργοποίηση, από τα μέσα Νοεμβρίου, της νέας πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Μέσω αυτής της πλατφόρμας, δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης των χρεών προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ σε 120 δόσεις, από τις 72 δόσεις που προέβλεπε το προηγούμενο καθεστώς. Η ρύθμιση αυτή αφορά τις παλαιές οφειλές, δηλαδή εκείνες που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως το τέλος του 2024, προσφέροντας τη δυνατότητα αποπληρωμής τους σε βάθος δεκαετίας.

Αυστηρότερα πρόστιμα για τους servicers

Στο ίδιο νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος συμπεριλήφθηκε επίσης μια σημαντική αύξηση των προστίμων προς τους servicers. Τα πρόστιμα αυτά επιβάλλονται για παραβάσεις της νομοθεσίας σε βάρος των δανειοληπτών και μπορούν να φτάσουν έως και τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα, το ανώτατο εποπτικό πρόστιμο της Τράπεζας της Ελλάδος προς τους servicers αυξάνεται σημαντικά, από τις 500.000 ευρώ στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η ενσωμάτωση αυτών των αυστηρών ποινών στον νέο νόμο, από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, ενισχύει την προστασία των οφειλετών.

Πλεονεκτήματα υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Η υπαγωγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, ακόμα και για το κατώτατο όριο των 5.000 ευρώ, συνοδεύεται από σημαντικά πλεονεκτήματα για τους οφειλέτες. Ένα από αυτά είναι η μεγάλη περίοδος αποπληρωμής, καθώς οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις, δηλαδή 20 έτη, προς το Δημόσιο. Για τις οφειλές προς τις τράπεζες και τα funds, η περίοδος αποπληρωμής μπορεί να φτάσει έως και τις 420 δόσεις, που αντιστοιχούν σε 35 έτη.

Επιπλέον, ο μηχανισμός προβλέπει τη δυνατότητα διαγραφής οφειλών. Αν πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που έχουν τεθεί, ο αλγόριθμος μπορεί να προτείνει μερική διαγραφή προσαυξήσεων ή ακόμα και τμήματος του βασικού κεφαλαίου της οφειλής. Αυτές οι δυνατότητες προσφέρουν μια ουσιαστική ανάσα στους οφειλέτες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση.

Εκτιμώμενος αριθμός δικαιούχων

Με τις νέες αυτές ρυθμίσεις, εκτιμάται ότι πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το νέο πλαίσιο. Η διεύρυνση της περιμέτρου του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, η καθιέρωση του σταθερού επιτοκίου 3% και η δυνατότητα ρύθμισης παλαιών χρεών σε 120 δόσεις, δημιουργούν ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

Με πληροφορίες από: News.gr