Ένα εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής και απάτης, που φέρεται να έχει συσσωρεύσει χρέη άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι», συνελήφθησαν 18 άτομα, ανάμεσά τους και γνωστοί επιχειρηματίες από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης. Η δράση του μηχανισμού εκτεινόταν επί τρία χρόνια, χρησιμοποιώντας χιλιάδες ΑΦΜ και εικονικούς διαχειριστές εταιρειών σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας.

Οι κατηγορίες και οι συλλήψεις

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν το Σάββατο το απόγευμα οι 18 συλληφθέντες, μετά από πολύμηνη έρευνα της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα σε 16 από αυτούς. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν εγκληματική οργάνωση (διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη), απάτη κατά του δημοσίου ή συνέργεια, πλαστογραφία κατά του ελληνικού δημοσίου με όφελος και ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Δύο από τους 18 συλληφθέντες αντιμετώπιζαν πλημμέλημα για κατοχή μαχαιριού και καραμπίνας, και αφέθηκαν ελεύθεροι, με εντολή για προκαταρκτική έρευνα σχετικά με την άδεια της καραμπίνας. Οι υπόλοιποι 16 θα οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν.

Ο μηχανισμός δράσης και τα χρέη

Το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε ένα ευρύ δίκτυο εικονικών εταιρειών και «αχυρανθρώπων» για να συσσωρεύει τεράστιες οφειλές. Συνολικά, στην υπόθεση εμπλέκονται πάνω από 4.200 ΑΦΜ. Εντοπίστηκαν περίπου 1.300 πρόσωπα που χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι» και 700 πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονταν πίσω από τις επιχειρήσεις, δηλαδή οι πραγματικοί διαχειριστές.

Οι οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ υπερβαίνουν τα 203 εκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα, 68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν απλήρωτο ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την Εφορία, ενώ 135 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση των «αχυρανθρώπων».

Πώς προσέγγιζαν τους «αχυρανθρώπους»

Μία από τις σοβαρότερες πτυχές της υπόθεσης αφορά τον τρόπο με τον οποίο το κύκλωμα εξασφάλιζε πρόσωπα για να εμφανίζονται ως υπεύθυνοι των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέλη του μηχανισμού προσέγγιζαν ανθρώπους που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Οι προσεγγίσεις γίνονταν κυρίως κοντά σε αντικαρκινικά νοσοκομεία, όπως το Θεαγένειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Με αντάλλαγμα μικρές αμοιβές, τα πρόσωπα αυτά πείθονταν να αναλάβουν στα χαρτιά τη διαχείριση εταιρειών, χωρίς να συμμετέχουν στην πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η έκταση της δράσης και ο πολυτελής βίος

Η δράση του μηχανισμού εκτεινόταν πέρα από τη Θεσσαλονίκη, με επιχειρηματική παρουσία στη Χαλκιδική και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν δεκάδες γνωστά μπαρ και νυχτερινά κέντρα. Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι το δίκτυο συνδέεται με περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης, οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν σε πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, ορισμένοι από τους εμπλεκομένους φέρονται να πραγματοποιούσαν πανάκριβα ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την πολυτελή ζωή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τις έρευνες σε πολυτελείς βίλες ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά, τα οποία κατασχέθηκαν από την ΑΑΔΕ.

Η πολύμηνη έρευνα της ΑΑΔΕ

Για την αποκάλυψη του μηχανισμού προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί. Καθοριστικό στοιχείο αποτέλεσε η διασταύρωση των ΑΦΜ, των διευθύνσεων και των προσώπων που εμφανίζονταν στα εταιρικά έγγραφα ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι.

Οι ελεγκτές ταυτοποίησαν τους επιχειρηματίες που στην πραγματικότητα ασκούσαν τη δραστηριότητα, κρυμμένοι πίσω από τα πρόσωπα των «αχυρανθρώπων». Η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ κατάφερε να εντοπίσει αυτό το ευρύ δίκτυο εικονικών εταιρειών και προσώπων, οδηγώντας στην εξάρθρωση του κυκλώματος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Topontiki