Το υπουργείο Οικονομικών απαντά στην αντιπολίτευση για τις καθαρές αποδοχές

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρείχε απάντηση στην αντιπολίτευση, σχετικά με τα στοιχεία της Eurostat που αφορούν τις αποδοχές στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, οι αριθμοί διαψεύδουν τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει άνοδο στην ευρωπαϊκή κατάταξη των καθαρών αποδοχών. Μάλιστα, δέκα χώρες βρίσκονται πλέον πίσω από την Ελλάδα σε αυτόν τον κρίσιμο δείκτη.

Η απάντηση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Από το υπουργείο επισημαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛ.Α.Σ. επιχειρούν για ακόμη μία φορά να παρουσιάσουν μια επιλεκτική εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, απομονώνουν έναν δείκτη της Eurostat που αφορά τους μικτούς ετήσιους μισθούς, ενώ ταυτόχρονα αποσιωπούν την εξέλιξη των καθαρών αποδοχών. Με αυτό τον τρόπο, προσπαθούν να πείσουν ότι η Ελλάδα παραμένει καθηλωμένη στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης.

Ωστόσο, το υπουργείο τονίζει ότι οι αριθμοί δεν προσαρμόζονται στις ανάγκες της αντιπολίτευσης, καθώς τα διαθέσιμα στοιχεία παρουσιάζουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η εικόνα που επιχειρείται να καλλιεργηθεί από την αντιπολίτευση δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα.

Σημαντική αύξηση στον κατώτατο και μέσο μισθό

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κατώτατος μικτός μισθός έχει καταγράψει σημαντική αύξηση από το 2019. Συγκεκριμένα, από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019, έχει φτάσει τα 920 ευρώ το 2026. Αυτή η αύξηση αντιστοιχεί σε 270 ευρώ, δηλαδή ποσοστιαία αύξηση 41,5%.

Παράλληλα, τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ δείχνουν ότι ο μέσος μηνιαίος μισθός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα έχει επίσης αυξηθεί. Από 1.264 ευρώ το 2019, διαμορφώθηκε στα 1.516 ευρώ το 2025. Με αναγωγή σε 14 μισθούς ετησίως, το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 21.224 ευρώ.

Η πορεία του μισθολογικού κόστους έναντι του πληθωρισμού

Ο δείκτης μισθολογικού κόστους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, παρουσιάζει αύξηση 38,6% μεταξύ του δευτέρου τριμήνου του 2019 και του δευτέρου τριμήνου του 2026. Κατά το ίδιο διάστημα, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατέγραψε αύξηση 24,4%.

Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι, παρά το διεθνές πληθωριστικό σοκ και τις διαδοχικές κρίσεις που αντιμετωπίστηκαν τα τελευταία χρόνια, ο δείκτης μισθολογικού κόστους στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σημαντικά περισσότερο από το γενικό επίπεδο των τιμών. Αυτό δείχνει μια ενίσχυση των αποδοχών σε σχέση με την ακρίβεια.

Η Ελλάδα στις ευρωπαϊκές συγκρίσεις των κατώτατων μισθών

Σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές συγκρίσεις, τα στοιχεία της Eurostat για το δεύτερο εξάμηνο του 2026, με βάση τη δωδεκάμηνη αναγωγή, καταδεικνύουν ότι ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα ανέρχεται στα 1.073 ευρώ. Το ποσό αυτό βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την Πορτογαλία.

Επιπλέον, ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα είναι αισθητά υψηλότερος από αυτόν που ισχύει σε χώρες όπως η Τσεχία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Eurostat.

Οι καθαρές αποδοχές: Ο κρίσιμος δείκτης που παραλείπει η αντιπολίτευση

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισημαίνει την ύπαρξη ενός ακόμη κρίσιμου δείκτη, τον οποίο το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛ.Α.Σ. επιλέγουν συνειδητά να αφήσουν εκτός της συζήτησης: τις καθαρές αποδοχές. Για τον εργαζόμενο, αυτό που έχει σημασία είναι το ποσό των χρημάτων που του απομένει στην τσέπη μετά την αφαίρεση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών.

Αυτά τα χρήματα, σε συνδυασμό με το επίπεδο των τιμών, καθορίζουν την πραγματική αγοραστική του δύναμη. Σε αυτό το σημείο, η ευρωπαϊκή κατάταξη, πάλι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, παρουσιάζει μια πολύ διαφορετική εικόνα από εκείνη που επιχειρεί να καλλιεργήσει η αντιπολίτευση. Σε όλους τους τύπους νοικοκυριών, οι μέσες καθαρές ετήσιες αποδοχές έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά το 2019.

Ενδεικτικά, στα μονοπρόσωπα νοικοκυριά, οι καθαρές μέσες ετήσιες αποδοχές, από 15.112 ευρώ το 2019, διαμορφώνονται στα 21.498 ευρώ το 2025, καταγράφοντας αύξηση 42,3%. Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον πάνω από δέκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σχετική κατάταξη, συγκεκριμένα τις Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κροατία, Σλοβακία, Λετονία, Πολωνία, Λιθουανία, Τσεχία και Πορτογαλία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Newsit