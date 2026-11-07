Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ1, το Σάββατο 7 Νοεμβρίου του 2026, όπου μοιράστηκε λεπτομέρειες από το δύσκολο ξεκίνημα της καριέρας του. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε στην Αθήνα, αλλά και για πτυχές της προσωπικής του ζωής. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον θάνατο της μητέρας του και στον καθοριστικό ρόλο της συζύγου του, Έφης Μουρίκη.

Τα πρώτα χρόνια και οι οικονομικές δυσκολίες

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης εξομολογήθηκε ότι από μικρή ηλικία είχε αναλάβει έναν ρόλο διαμεσολαβητή μέσα στην οικογένειά του, γεγονός που, όπως είπε, τον έκανε να καλλιεργήσει από νωρίς το αίσθημα της πατρότητας. Ο ίδιος περιέγραψε τον εαυτό του ως ένα πολύ κλειστό παιδί που δεν είχε ιδέα ότι θα γινόταν ηθοποιός κάποια στιγμή, καθώς αυτό συνέβη τυχαία.

Σχετικά με την επιλογή του επαγγέλματος, ο ηθοποιός ανέφερε πως ήταν αρκετά δύσκολο για τους γονείς του να καταλάβουν πώς θα μπορούσε κάποιος να ζήσει από την ηθοποιία. «Οι ηθοποιοί πεθαίνουν στην ψάθα», ήταν μια φράση που άκουγε συχνά τότε. Παρόλο που δεν ήθελε ισχυρή ρήξη με τους γονείς του, επέδειξε αποφασιστικότητα για να ακολουθήσει αυτό που ήθελε. Όπως δήλωσε, πείνασε πάρα πολύ, αλλά αυτό δεν τον ένοιαξε ποτέ.

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης περιέγραψε τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βίωσε, ειδικά όταν ξεκίνησε με την πειραματική σκηνή, όπου δεν πληρωνόταν. «Ζούσα με ψωμοτύρι. Δε με ένοιαζε. Όταν πρωτοήρθα στην Αθήνα έτρωγα ένα καλαμάκι το μεσημέρι και ένα το βράδυ. Δε με ένοιαξε ποτέ. Δε τα βρήκα και ποτέ στρωμένα στη ζωή μου», είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης ότι το θέατρο του έδωσε και του πήρε χρήματα, ενώ αναγκάστηκε να πάρει δάνεια για να πληρωθούν όλοι οι συνεργάτες του, δάνεια τα οποία, όπως αποκάλυψε, «ακόμη δεν έχουν ξεχρεωθεί».

Η επιθυμία να μεγαλώσει και η σχέση με την ηλικία

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως δεν πέρασε ποτέ κρίση ηλικίας, καθώς από μικρός επιθυμούσε να μεγαλώσει. «Δεν πέρασα κρίση ηλικίας, γιατί από μικρός ήθελα να γεράσω. Τα κατάφερα και γερνάω», δήλωσε. Εξήγησε ότι ήθελε να μεγαλώσει γιατί λόγω εμφάνισης έδειχνε μικρότερος από την ηλικία του, κάτι που αποτελούσε πρόβλημα για εκείνον. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι όταν ήταν 20 χρονών, δεν τον έβαζαν στους κινηματογράφους και του ζητούσαν ταυτότητα για ακατάλληλα έργα.

Ο θάνατος της μητέρας και η σκηνή

Σε ένα άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης εξομολογήθηκε μια ιδιαίτερα προσωπική και δύσκολη στιγμή της ζωής του. Όπως είπε, «Όταν έφυγε από τη ζωή η μητέρα μου, εγώ έπρεπε να παίξω, και το έκανα». Η παράσταση πραγματοποιήθηκε και, όπως ο ίδιος δήλωσε, όταν αυτή τελείωσε, είπε «ευτυχώς».

Η έπαρση και ο ρόλος της Έφης Μουρίκη

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης αναφέρθηκε επίσης σε μια περίοδο που φλέρταρε με την έπαρση. «Έχω φλερτάρει με την έπαρση… Έβαλα για λίγο την ενδυμασία της έπαρσης και του ψωροπερήφανου, αλλά για πολύ λίγο και μετά την πέταξα από πάνω μου», εξομολογήθηκε.

Σημαντικό ρόλο στο να ξεπεράσει αυτή την κατάσταση έπαιξε η σύζυγός του, Έφη Μουρίκη. Ο ηθοποιός την περιέγραψε ως έναν πολύ σοβαρό άνθρωπο. «Εμένα τότε τα μυαλά μου ήταν πάνω από το κεφάλι μου, ως νέος, και κάποιος έπρεπε να με προσγειώσει», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την καθοριστική συμβολή της συζύγου του στην προσωπική του εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Newsit