Η γενιά Z κυριαρχεί στις ψηφιακές συνδρομές, με τους Έλληνες να ξοδεύουν λιγότερα

Ο μέσος καταναλωτής παγκοσμίως δαπανά περίπου 75 με 78 ευρώ κάθε μήνα για συνδρομές σε ψηφιακές υπηρεσίες μουσικής και streaming. Στην Ελλάδα, η αντίστοιχη τάση διαμορφώνεται περίπου 10 ευρώ κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο, με τους Έλληνες να ξοδεύουν κατά μέσο όρο 60-62 ευρώ τον μήνα. Η νέα γενιά, γνωστή ως Gen Z, ηλικίας 16-24 ετών, έχει υιοθετήσει ένα σταθερό μοντέλο συνδρομών σε ψηφιακές υπηρεσίες ψυχαγωγίας με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς, ξεπερνώντας τον γενικό πληθυσμό.

Το κόστος των ψηφιακών συνδρομών παγκοσμίως και στην Ελλάδα

Ο μέσος Έλληνας καταναλωτής δαπανά κατά μέσο όρο 60-62 ευρώ τον μήνα για ψηφιακές συνδρομές και υπηρεσίες streaming. Το ποσό αυτό μεταφράζεται σε περίπου 748 ευρώ ετησίως. Αυτή η δαπάνη είναι χαμηλότερη κατά 10 ευρώ από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ 75 και 78 ευρώ μηνιαίως.

Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν μια σημαντική διαφορά στις καταναλωτικές συνήθειες, με τους Έλληνες να επιδεικνύουν μια πιο συγκρατημένη προσέγγιση στις ψηφιακές συνδρομές σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο. Παρά τη διαφορά αυτή, η υιοθέτηση των ψηφιακών υπηρεσιών παραμένει ισχυρή, ειδικά σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες.

Η γενιά Z στην κορυφή των προτιμήσεων

Η νέα γενιά, ηλικίας 16-24 ετών, πρωτοστατεί στην υιοθέτηση ψηφιακών συνδρομών, ειδικά σε τομείς όπως η τηλεόραση, η μουσική και το gaming. Συγκεκριμένα, το 50,3% των χρηστών του διαδικτύου αυτής της ηλικιακής ομάδας έχει συνδρομή σε πλατφόρμα τηλεοπτικού ή αθλητικού περιεχομένου. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο σε σύγκριση με το 40,2% του συνόλου των χρηστών.

Αντίστοιχα, στον τομέα της μουσικής, το 25,4% των νέων έχει συνδρομή σε σχετικές πλατφόρμες, έναντι 11,6% του συνόλου των χρηστών. Στο gaming, η διαφορά είναι επίσης αισθητή, με το 11,6% των νέων να διαθέτει συνδρομή, σε σύγκριση με το 5,1% του γενικού πληθυσμού. Αυτά τα ποσοστά δείχνουν μια σαφή προτίμηση και ενσωμάτωση των ψηφιακών υπηρεσιών ψυχαγωγίας στην καθημερινότητα της Gen Z.

Εξαίρεση οι ενημερωτικές ιστοσελίδες

Μοναδική εξαίρεση στην κυριαρχία της Gen Z στις ψηφιακές συνδρομές αποτελούν οι ενημερωτικές ιστοσελίδες και οι ηλεκτρονικές εφημερίδες. Σε αυτόν τον τομέα, οι νέοι υστερούν σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.

Συγκεκριμένα, μόλις το 0,5% των νέων ηλικίας 16-24 ετών έχει συνδρομή σε ενημερωτικό περιεχόμενο, έναντι 1% του συνόλου των χρηστών. Αυτό υποδηλώνει μια διαφορετική προσέγγιση της Gen Z στην κατανάλωση ειδήσεων και πληροφοριών, σε σύγκριση με τις προτιμήσεις τους για ψυχαγωγικό περιεχόμενο.

Η στρατηγική της «μετακίνησης» μεταξύ πλατφορμών

Οι αυξήσεις τιμών στις συνδρομητικές υπηρεσίες έχουν ενισχύσει μια συγκεκριμένη τακτική μεταξύ των καταναλωτών, και ειδικότερα των νέων: τη μετακίνηση από πλατφόρμα σε πλατφόρμα. Οι νέοι, έχοντας συχνά χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, επιλέγουν να εγγράφονται σε μια νέα συνδρομή και να την ακυρώνουν μόλις ολοκληρωθεί η δοκιμαστική περίοδος ή τελειώσει ο κύκλος μιας σειράς που τους ενδιαφέρει.

Στη συνέχεια, στρέφονται σε άλλη πλατφόρμα, ακολουθώντας μια στρατηγική που τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε ποικίλο περιεχόμενο χωρίς μακροχρόνιες δεσμεύσεις και υψηλό κόστος. Αυτή η συμπεριφορά αποτελεί μια προσαρμοστική απάντηση στις οικονομικές συνθήκες και τις προσφορές της αγοράς.

Ο αντίκτυπος των περιορισμών στον διαμοιρασμό κωδικών

Το φαινόμενο της συχνής μετακίνησης μεταξύ πλατφορμών εντάθηκε έπειτα από τους περιορισμούς στον διαμοιρασμό κωδικών πρόσβασης. Η κίνηση αυτή από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών έβαλε τέλος στην προηγούμενη συνήθεια, όπου μια ολόκληρη παρέα ή ομάδα ατόμων χρησιμοποιούσε την συνδρομή ενός και μόνο ατόμου.

Αυτός ο περιορισμός ανάγκασε περισσότερους χρήστες να αποκτήσουν τις δικές τους συνδρομές, γεγονός που, σε συνδυασμό με το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα των νέων, οδήγησε σε μια πιο ευέλικτη και προσαρμοστική προσέγγιση στην επιλογή και χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την Eurostat και την έρευνα της Revolut σχετικά με τις συνδρομές στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: Newsit