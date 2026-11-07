Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος μέσω του οικονομικού δικτύου

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, τόνισε την ανάγκη οικονομικής αποδυνάμωσης των εγκληματικών δικτύων, την ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές και τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Οι τοποθετήσεις του πραγματοποιήθηκαν σήμερα, 7 Νοεμβρίου 2026, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, κατά τη διάρκεια συνεδρίου με θέμα τις «Βέλτιστες πρακτικές δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος».

Το συνέδριο και οι συμμετέχοντες

Το συνέδριο, που φιλοξενήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, είχε ως βασικό αντικείμενο την αντιμετώπιση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος μέσα από τη δικαστική και αστυνομική συνεργασία. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και την Ένωση Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Επιπλέον, η διοργάνωση έλαβε χώρα σε συνεργασία με την Πρεσβεία των ΗΠΑ και τελούσε υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διεθνούς διάστασης του ζητήματος. Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία του Επιτετραμμένου της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Josh Hack, ο οποίος παρακολούθησε τις εργασίες του συνεδρίου.

Οικονομική αποδυνάμωση των δικτύων και μορφές εγκλήματος

Κατά την ομιλία του, ο Υφυπουργός Δημήτρης Μαρκόπουλος έδωσε έμφαση στην κεντρική ιδέα της οικονομικής αποδυνάμωσης των εγκληματικών δικτύων, καθώς και στην αναγκαιότητα ενίσχυσης της διαφάνειας στις συναλλαγές. Τόνισε επίσης τον καθοριστικό ρόλο της διεθνούς συνεργασίας ως βασικού πυλώνα για την αποτελεσματική καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο κ. Μαρκόπουλος αναφέρθηκε στις ποικίλες μορφές που λαμβάνει το οργανωμένο έγκλημα στη σύγχρονη εποχή. Ενδεικτικά, περιέγραψε φαινόμενα όπως η εμπορία ανθρώπων, η διακίνηση ναρκωτικών, οι απάτες και η διαφθορά. Κοινός παρονομαστής σε όλες αυτές τις εγκληματικές δραστηριότητες, όπως επεσήμανε, παραμένει το οικονομικό όφελος, το οποίο αποτελεί το κύριο κίνητρο των οργανώσεων.

Πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του προβλήματος, ο Υφυπουργός παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι ενέργειες αυτές στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην αναβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών, προκειμένου να περιοριστούν οι δυνατότητες δράσης των εγκληματικών δικτύων στον οικονομικό τομέα.

Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις του Υπουργείου περιλαμβάνουν την ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών, την καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα συστήματα POS. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται, με σκοπό τη διενέργεια αποτελεσματικότερων ελέγχων και τον εντοπισμό ύποπτων δραστηριοτήτων.

Τα οφέλη των παρεμβάσεων και η διεθνής συνεργασία

Οι παρεμβάσεις αυτές, όπως εξήγησε ο κ. Μαρκόπουλος, συμβάλλουν στον σημαντικό περιορισμό της φοροδιαφυγής, ένα φαινόμενο που συχνά συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα. Επιπλέον, διευκολύνουν τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών, καθιστώντας δυσκολότερη τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Μέσα από αυτές τις ενέργειες, ενισχύεται ο υγιής ανταγωνισμός στην αγορά, καθώς διαμορφώνεται ένα περιβάλλον με κοινούς κανόνες για όλες τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, ο Υφυπουργός υπογράμμισε την κρισιμότητα της ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας και του αποτελεσματικότερου συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών, δεδομένης της διασυνοριακής φύσης της δράσης των εγκληματικών οργανώσεων. Η ταχύτητα στην ανταλλαγή πληροφοριών και η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας μεταξύ των κρατών κρίνονται απαραίτητες.

Προστασία της κοινωνίας και ενίσχυση των θεσμών

Κλείνοντας την τοποθέτησή του στο συνέδριο, ο Υφυπουργός Δημήτρης Μαρκόπουλος υπογράμμισε ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος δεν είναι απλώς ένα ζήτημα επιβολής του νόμου. Αντιθέτως, αποτελεί ζωτικής σημασίας ζήτημα για την προστασία τόσο της κοινωνίας όσο και της οικονομίας της χώρας.

Ταυτόχρονα, η επιτυχής καταπολέμηση του εγκλήματος συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την εφαρμογή κοινών κανόνων για όλους και την ουσιαστική συνεργασία της Δικαιοσύνης με τις αρμόδιες αρχές, διασφαλίζοντας ένα περιβάλλον δικαιοσύνης και ασφάλειας.

Με πληροφορίες από: Newsit