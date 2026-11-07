Η ΑΑΔΕ αποκάλυψε κύκλωμα φοροδιαφυγής 203 εκατ. ευρώ σε νυχτερινά κέντρα

Ένα εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής, το οποίο προκάλεσε ζημιά στο Δημόσιο που ξεπερνά τα 203 εκατομμύρια ευρώ, εξαρθρώθηκε από τις Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ. Η επιχείρηση, που έφερε την ονομασία «Αχυράνθρωποι», αποκάλυψε έναν πολυδαίδαλο μηχανισμό που χρησιμοποιούσε χιλιάδες ΑΦΜ και εικονικές εταιρείες. Συνολικά, 18 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία επικεντρώθηκε σε επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης.

Οι δραστηριότητες του κυκλώματος εκτείνονταν σε πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, που έγινε γνωστή το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, σκιαγραφεί το μέγεθος της απάτης που λειτουργούσε για τα τελευταία τρία χρόνια.

Εύρος της ζημιάς και ο μηχανισμός της φοροδιαφυγής

Η συνολική ζημιά προς το Δημόσιο από την εκτεταμένη φοροδιαφυγή υπολογίζεται σε πάνω από 203 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτό το ποσό, τα 68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν οφειλές σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ. Επιπλέον, 135 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, αναδεικνύοντας το διπλό πλήγμα στα δημόσια ταμεία.

Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε έναν περίπλοκο μηχανισμό με 4.200 ΑΦΜ, πίσω από τα οποία κρύβονταν πάνω από 2.000 επιχειρήσεις. Αυτές οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν με τη χρήση 1.300 «αχυρανθρώπων» και 700 υποκρυπτόμενων προσώπων, τα οποία εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχαν καμία εμπλοκή στην πραγματική λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η στρατολόγηση των «αχυρανθρώπων»

Η μέθοδος στρατολόγησης των «αχυρανθρώπων» ήταν ιδιαίτερα κυνική, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας. Το κύκλωμα αναζητούσε άτομα που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, προσεγγίζοντάς τα κυρίως έξω από νοσοκομεία. Συγκεκριμένα, αναφέρονται το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα ως σημεία στρατολόγησης.

Αυτά τα άτομα πείθονταν, έναντι μικρής αμοιβής, να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών. Οι αμοιβές αυτές κυμαίνονταν από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα. Ο μοναδικός σκοπός αυτών των επιχειρήσεων ήταν να δημιουργούν συσσωρευμένες οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, οι οποίες δεν θα αποπληρώνονταν ποτέ, καθώς οι «αχυράνθρωποι» δεν είχαν καμία πραγματική ευθύνη ή περιουσία.

Οι συλλήψεις και οι εμπλεκόμενοι

Η επιχείρηση της ΑΑΔΕ οδήγησε σε 18 συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται γνωστοί επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες δεκάδων γνωστών bar και νυχτερινών κέντρων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Επίσης, συνελήφθη η σύζυγος ενός εκ των επιχειρηματιών, καθώς και ένας γνωστός ηθοποιός-μοντέλο.

Ο ηθοποιός-μοντέλο ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως «αχυράνθρωπο» έναντι της προαναφερθείσας αμοιβής. Η έρευνα ταυτοποίησε τους πραγματικούς επιχειρηματίες που ασκούσαν τη δραστηριότητα, κρυμμένοι πίσω από τα πρόσωπα των τυπικών διαχειριστών.

Ο ρόλος των οργανωτών και οι παράνομες ενέργειες

Κεντρικό ρόλο στην οργάνωση και λειτουργία του μηχανισμού είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Αυτά τα πρόσωπα φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εικονικών εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των «αχυρανθρώπων». Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, προκειμένου οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν τις απαραίτητες άδειες από τον Δήμο, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές αρχές.

Ενδεικτικά του τρόπου ζωής ορισμένων εμπλεκομένων είναι τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποίησαν σε εξωτικούς προορισμούς, αναρτώντας τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, σε πολυτελείς βίλες ενός εκ των επιχειρηματιών εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά, στοιχεία που υποδηλώνουν τον παράνομο πλουτισμό από τις εν λόγω δραστηριότητες.

Η διαδικασία της έρευνας και τα ευρήματα

Η πολύμηνη έρευνα της ΑΑΔΕ διεξήχθη με τη συμμετοχή 60 ελεγκτών της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικών λειτουργών. Η ομάδα ΔΕΟΣ κατάφερε να φέρει στο φως το εκτεταμένο δίκτυο των εταιρειών «φαντασμάτων» και των «αχυρανθρώπων» μέσω της συστηματικής διασταύρωσης στοιχείων.

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των εμπλεκόμενων 4.200 ΑΦΜ ήταν ότι οι διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι ήταν σε όλες τις περιπτώσεις φυσικά πρόσωπα-αχυράνθρωποι. Αυτή η διαπίστωση αποτέλεσε το κλειδί για την αποκάλυψη του κυκλώματος και την ταυτοποίηση των πραγματικών εγκεφάλων πίσω από τη φοροδιαφυγή.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis