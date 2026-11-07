Το κόστος οδήγησης 15.000 χιλιομέτρων: Σύγκριση βενζίνης, υβριδικού και ηλεκτρικού

Το ετήσιο κόστος για την κάλυψη 15.000 χιλιομέτρων με αυτοκίνητο παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις, ανάλογα με το αν πρόκειται για βενζινοκίνητο, υβριδικό ή ηλεκτρικό όχημα. Η διαφορά αυτή γίνεται ακόμα πιο έντονη στην περίπτωση των ηλεκτρικών, όπου ο τρόπος φόρτισης μπορεί να δημιουργήσει μια απόσταση σχεδόν 1.000 ευρώ στον ετήσιο λογαριασμό. Για την αξιολόγηση, επιλέχθηκαν τρία μοντέλα supermini: το χειροκίνητο Opel Corsa 1.2 Turbo των 100 ίππων για τη βενζίνη, το Toyota Yaris Hybrid των 116 ίππων για τα πλήρως υβριδικά και το Opel Corsa Electric των 156 ίππων για τα αμιγώς ηλεκτρικά.

Η σημασία του τρόπου φόρτισης στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Η ανάλυση αποκάλυψε ότι δύο οδηγοί με το ίδιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, καλύπτοντας 15.000 χιλιόμετρα τον χρόνο, μπορούν να πληρώσουν εντελώς διαφορετικά ποσά για το ρεύμα. Συγκεκριμένα, ο ένας μπορεί να δαπανήσει 495 ευρώ, ενώ ο άλλος να φτάσει τα 1.460 ευρώ. Η τεράστια αυτή διαφορά, που αγγίζει τα 1.000 ευρώ, οφείλεται στον τρόπο φόρτισης.

Ο οδηγός που φορτίζει το όχημά του στο σπίτι επιβαρύνεται με το χαμηλότερο κόστος, ενώ αυτός που χρησιμοποιεί αποκλειστικά δημόσιους ταχυφορτιστές πληρώνει το υψηλότερο. Μάλιστα, το κόστος για τον δεύτερο οδηγό προσεγγίζει σχεδόν τα χρήματα που θα πλήρωνε ο ιδιοκτήτης ενός οικονομικού υβριδικού αυτοκινήτου για την ίδια απόσταση.

Το κόστος για βενζινοκίνητο όχημα

Για τους ιδιοκτήτες βενζινοκίνητων οχημάτων, το ετήσιο κόστος για 15.000 χιλιόμετρα είναι σημαντικά υψηλότερο. Το Opel Corsa 1.2 Turbo, με μέση κατανάλωση 5,4 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, απαιτεί 810 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης για να καλύψει την εν λόγω απόσταση. Υπολογίζοντας την τιμή της αμόλυβδης στα 2,10 ευρώ ανά λίτρο, όπως ήταν η μέση πανελλαδική τιμή στις 5 Νοεμβρίου 2026, ο ετήσιος λογαριασμός φτάνει τα 1.701 ευρώ.

Αυτό μεταφράζεται σε μια μηνιαία δαπάνη περίπου 142 ευρώ μόνο για καύσιμα. Το συγκεκριμένο μοντέλο επιλέχθηκε ως αντιπροσωπευτικό της κατηγορίας των βενζινοκίνητων supermini, προσφέροντας μια σαφή εικόνα του κόστους για τους οδηγούς που επιλέγουν αυτή την τεχνολογία.

Οι επιδόσεις των υβριδικών οχημάτων

Τα πλήρως υβριδικά οχήματα παρουσιάζουν αξιόλογη οικονομία σε σχέση με τα βενζινοκίνητα. Το Toyota Yaris Hybrid, με 116 ίππους, κατέγραψε μέση κατανάλωση 4,7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Για την κάλυψη 15.000 χιλιομέτρων, χρειάζεται 705 λίτρα βενζίνης, με το ετήσιο κόστος να διαμορφώνεται στα 1.480,50 ευρώ. Αυτό σημαίνει μια εξοικονόμηση 105 λίτρων βενζίνης ή 220,50 ευρώ σε σύγκριση με το βενζινοκίνητο Corsa.

Ειδικότερα, η αστική κατανάλωση του Yaris είναι ιδιαίτερα χαμηλή, φτάνοντας τα 3,4 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, με κόστος μόλις 7,14 ευρώ για κάθε 100 χιλιόμετρα εντός πόλης. Αντίθετα, στον αυτοκινητόδρομο, όπου ο βενζινοκινητήρας λειτουργεί περισσότερο, η κατανάλωση αυξάνεται στα 6,4 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, με το κόστος να ανέρχεται στα 13,44 ευρώ. Έτσι, το τελικό ποσό που θα πληρώσει ένας ιδιοκτήτης Yaris μπορεί να διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με το ποσοστό των διαδρομών που πραγματοποιεί στην πόλη ή στην εθνική οδό.

Η οικονομία των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων

Το Opel Corsa Electric, με 156 ίππους, κατέγραψε κατανάλωση 16,5 kWh ανά 100 χιλιόμετρα, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών φόρτισης. Για την κάλυψη 15.000 χιλιομέτρων, απαιτούνται περίπου 2.475 kWh ηλεκτρικής ενέργειας. Αν υπολογιστεί μια ενδεικτική τιμή 0,20 ευρώ ανά κιλοβατώρα για οικιακή φόρτιση, συμπεριλαμβανομένων των αναλογικών χρεώσεων και των φόρων, η ετήσια δαπάνη διαμορφώνεται στα 495 ευρώ.

Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 41 ευρώ τον μήνα ή 3,30 ευρώ για κάθε 100 χιλιόμετρα. Ακόμη και με μια υψηλότερη τελική χρέωση 0,25 ευρώ ανά κιλοβατώρα, το ετήσιο κόστος φτάνει περίπου τα 619 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση οικιακής φόρτισης, ο οδηγός του ηλεκτρικού οχήματος εξοικονομεί πάνω από 1.000 ευρώ τον χρόνο σε σχέση με το βενζινοκίνητο Corsa, υπογραμμίζοντας την οικονομική υπεροχή της ηλεκτροκίνησης όταν η φόρτιση γίνεται στο σπίτι.

Με πληροφορίες από: Topontiki