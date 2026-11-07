Ένα τεράστιο κύκλωμα απάτης, το οποίο δημιούργησε χρέη άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος της Εφορίας και του ΕΦΚΑ, εξαρθρώθηκε από την ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ. Η πολύμηνη έρευνα αποκάλυψε ένα ευρύ δίκτυο εικονικών επιχειρήσεων και «αχυρανθρώπων», με την εμπλοκή χιλιάδων ΑΦΜ. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 18 συλλήψεις, στις οποίες περιλαμβάνονται γνωστοί επιχειρηματίες, ένας δικηγόρος, λογιστές και ένας ηθοποιός.

Το εκτεταμένο δίκτυο και η δράση του

Το κύκλωμα δραστηριοποιήθηκε για μία τριετία, ενεργοποιώντας 4.200 ΑΦΜ με σκοπό τη συσσώρευση χρεών προς το Δημόσιο. Πάνω από 2.000 επιχειρήσεις, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, λειτούργησαν σε περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι περιοχές στις οποίες εντοπίστηκε η δράση του κυκλώματος περιλαμβάνουν τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, καθώς και άλλες περιοχές της χώρας.

Στην υπόθεση εμπλέκονται 1.300 «αχυράνθρωποι» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των 4.200 ΑΦΜ ήταν ότι οι διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι ήταν πάντα φυσικά πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Η διασταύρωση αυτών των στοιχείων αποτέλεσε το κλειδί για την αποκάλυψη του τρόπου λειτουργίας του κυκλώματος.

Η οικονομική ζημιά για το δημόσιο

Η συνολική ζημιά που προκλήθηκε στο Δημόσιο ξεπερνά τα 203 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτό το ποσό, τα 68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν απλήρωτο ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την Εφορία. Επιπλέον, 135 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο δίκτυο λειτουργούσαν με μοναδικό σκοπό να δημιουργούν οφειλές, οι οποίες δεν είχαν πρόθεση να αποπληρωθούν ποτέ. Οι πραγματικοί επιχειρηματίες παρέμεναν κρυμμένοι πίσω από τους «αχυρανθρώπους» που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των εταιρειών.

Πώς στρατολογούσαν τους «αχυρανθρώπους»

Το κύκλωμα είχε έναν συγκεκριμένο τρόπο στρατολόγησης των προσώπων που θα χρησιμοποιούσε ως «αχυρανθρώπους». Αναζητούσε άτομα που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Η προσέγγιση γινόταν κυρίως έξω από νοσοκομεία, όπως το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.

Τα άτομα αυτά πείθονταν, έναντι μικρής αμοιβής, να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών. Ωστόσο, δεν είχαν καμία πραγματική εμπλοκή στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Ο ρόλος τους περιοριζόταν στην τυπική εκπροσώπηση, επιτρέποντας στους πραγματικούς υπεύθυνους να δρουν ανενόχλητοι.

Οι εμπλεκόμενοι και ο ρόλος τους

Μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες δεκάδων και πολύ γνωστών bar και νυχτερινών κέντρων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Αυτοί φέρονται να ήταν οι πραγματικοί ασκούντες τη δραστηριότητα, κρυμμένοι πίσω από τους «αχυρανθρώπους».

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού είχαν επίσης τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Οι λογιστές και ο δικηγόρος φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των «αχυρανθρώπων». Ο δικηγόρος, συγκεκριμένα, φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για τις ενέργειές του.

Στις συλλήψεις περιλαμβάνεται και ένας γνωστός ηθοποιός, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για τον ρόλο του στην υπόθεση.

Η πολύμηνη έρευνα της ΑΑΔΕ

Η αποκάλυψη του κυκλώματος ήταν αποτέλεσμα πολύμηνης έρευνας, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Η προσπάθεια αυτή υποστηρίχθηκε και από 7 εισαγγελικούς λειτουργούς, οι οποίοι συνέδραμαν στην εξέλιξη της υπόθεσης. Η έρευνα οδήγησε στην ταυτοποίηση των προσώπων που βρίσκονταν πίσω από τις εικονικές επιχειρήσεις, φέρνοντας στο φως την πλήρη έκταση της απάτης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki