Θεσσαλονίκη: 18 συλλήψεις για κύκλωμα φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα

Δεκαοκτώ άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, 6 Νοεμβρίου του 2026, και αφορούν υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα της πόλης. Οι συλληφθέντες φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» σε ένα οργανωμένο δίκτυο που διακινούσε πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Η επιχείρηση της ΔΕΟΣ

Η ειδική ομάδα ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πραγματοποίησε μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η δράση αυτή επικεντρώθηκε σε νυχτερινά κέντρα της πόλης, όπου, σύμφωνα με τις αρχές, λάμβανε χώρα συστηματική φοροδιαφυγή.

Η επιχείρηση, που διεξήχθη το βράδι της Παρασκευής, 6 Νοεμβρίου του 2026, οδήγησε στη σύλληψη δεκαοκτώ ατόμων. Οι αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις μετά από ενδελεχή αξιοποίηση πληροφοριών που είχαν συγκεντρωθεί για τη δράση του κυκλώματος.

Ο ρόλος των συλληφθέντων

Οι δεκαοκτώ συλληφθέντες φέρονται να είχαν ενεργό και καίριο ρόλο στο δίκτυο της φοροδιαφυγής. Συγκεκριμένα, οι αρχές τους κατηγορούν ότι λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» ή «μπροστινοί» για την απόκρυψη των πραγματικών οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων.

Αυτή η μέθοδος, γνωστή ως «κόλπο των αχυρανθρώπων», χρησιμοποιούνταν για να συγκαλύπτονται τα έσοδα και να αποφεύγονται οι νόμιμες φορολογικές υποχρεώσεις. Οι συλληφθέντες φέρονται να ήταν βασικά γρανάζια σε ένα εκτεταμένο κύκλωμα που δρούσε με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Το εύρος της φοροδιαφυγής

Το κύκλωμα στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται οι συλληφθέντες εκτιμάται ότι προκάλεσε μεγάλη φοροδιαφυγή, με το ποσό να ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ. Η εκτεταμένη αυτή δράση αφορούσε την παράνομη διαχείριση οικονομικών συναλλαγών εντός των νυχτερινών κέντρων, με σκοπό την αποφυγή των νόμιμων φορολογικών υποχρεώσεων.

Οι Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΑΔΕ εκτιμούν ότι το δίκτυο λειτουργούσε μεθοδικά και συστηματικά για τη συστηματική απόκρυψη εσόδων από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Η κλίμακα της φοροδιαφυγής υποδηλώνει μια οργανωμένη δομή με μακροχρόνια δράση.

Εμπλοκή «ηχηρών ονομάτων»

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν προκύψει από την έρευνα, η υπόθεση δεν περιορίζεται μόνο στους δεκαοκτώ συλληφθέντες. Φέρεται να εμπλέκονται και ηχηρά ονόματα από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης της Θεσσαλονίκης.

Αυτή η διάσταση της υπόθεσης προσδίδει ένα επιπλέον βάρος στην έρευνα, καθώς υποδηλώνει πιθανή εμπλοκή προσώπων με σημαντική παρουσία και επιρροή στον κλάδο των νυχτερινών κέντρων της πόλης.

Η εξέλιξη της έρευνας

Η επιχείρηση της ΔΕΟΣ πραγματοποιήθηκε κατόπιν ενδελεχούς αξιοποίησης πληροφοριών που είχαν συγκεντρωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι αρχές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη δράση οδηγεί στο ξήλωμα ενός οργανωμένου κυκλώματος.

Το κύκλωμα αυτό φέρεται να είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δράσης, υποδεικνύοντας μια δομημένη και συστηματική προσπάθεια φοροδιαφυγής. Η εξάρθρωση αυτής της οργάνωσης αποτελεί σημαντικό βήμα για τον έλεγχο της παραοικονομίας στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης της Θεσσαλονίκης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos