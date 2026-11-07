Φυσικό αέριο: Πρόσθετο κόστος 12 δισ. δολάρια για την Ευρώπη το 2026

Σημαντική αύξηση στο κόστος εισαγωγής φυσικού αερίου αναμένεται να αντιμετωπίσει η Ευρώπη το 2026, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για επιπλέον επιβάρυνση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η εξέλιξη αποδίδεται στις ενεργές αναταραχές στη Μέση Ανατολή και την επακόλουθη ενεργειακή κρίση που επηρεάζει την παγκόσμια αγορά. Η συνολική επιβάρυνση των παγκόσμιων εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προβλέπεται να φτάσει τουλάχιστον τα 256,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι επιπτώσεις των γεωπολιτικών εντάσεων

Η διεθνής αγορά εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια παρατεταμένη κρίση τόσο στον ενεργειακό όσο και στον ναυτιλιακό τομέα. Η συνεχιζόμενη αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί βασικό παράγοντα που επιβαρύνει το κόστος εισαγωγής LNG.

Αυτή η κατάσταση διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τους ναύλους των δεξαμενόπλοιων και εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών. Η ναυλομεσιτική εταιρεία Poten & Partners προειδοποιεί ότι οι διαμάχες αυτές ενδέχεται να παραμείνουν ενεργές για πολλά χρόνια, συνοδευόμενες από περιοδικές επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων, συνεχιζόμενες κυρώσεις και προσωρινές συμφωνίες για τη διατήρηση των πετρελαϊκών ροών.

Εκτιμήσεις για το κόστος στην Ευρώπη

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Rystad Energy, το επιπλέον κόστος για τις ευρωπαϊκές εισαγωγές LNG το 2026 αναμένεται να φτάσει τουλάχιστον τα 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Ευρώπη προβλέπεται να επωμιστεί τη μεγαλύτερη αύξηση κόστους, τουλάχιστον κατά 18%, παρά τη μείωση της ζήτησης που εκτιμάται σε 24 εκατομμύρια τόνους.

Παράλληλα, υπολογίζεται ότι θα χαθούν 20,6 εκατομμύρια τόνοι από τους συνολικά 24,7 εκατομμύρια τόνους φυσικού αερίου από το Κατάρ, οι οποίοι είχαν προγραμματιστεί για παράδοση στην ευρωπαϊκή αγορά πριν από την έναρξη της σύγκρουσης. Η υψηλή εξάρτηση της Ευρώπης από την αγορά άμεσης παράδοσης (spot), μέσω της οποίας προμηθεύεται περίπου το 65% των εισαγόμενων ποσοτήτων φυσικού αερίου, αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης.

Η παγκόσμια επιβάρυνση και οι ποσότητες

Η Rystad Energy εκτιμά ότι η συνολική επιβάρυνση των παγκόσμιων εισαγωγών LNG θα αυξηθεί σημαντικά. Από τα 217,8 δισεκατομμύρια δολάρια, που ήταν οι προπολεμικές εκτιμήσεις, το κόστος αναμένεται να ανέλθει σε τουλάχιστον 256,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026.

Αυτή η αύξηση στο κόστος παρατηρείται παρά τη μείωση των εισαγόμενων ποσοτήτων κατά 60,7 εκατομμύρια τόνους παγκοσμίως. Ο σχεδιασμός της εταιρείας βασίζεται στο σενάριο ότι οι παραδόσεις LNG από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν θα είναι διαθέσιμες από τον Μάρτιο έως το τέλος του έτους, λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή.

Διαφορές στις τιμές και τα συμβόλαια

Σύμφωνα με τη Rystad Energy, η μέση τιμή του LNG στην Ευρώπη έχει αυξηθεί κατά 47%. Αντίθετα, στην Ανατολική Ασία, η σχετική αύξηση του συνολικού κόστους εισαγωγών αγγίζει μόλις το 9,7%, αναδεικνύοντας μια σημαντική διάσταση στις τιμές.

Αυτή η διαφορά στην τιμή οφείλεται κυρίως στη διάρθρωση των συμβάσεων προμήθειας. Ειδικότερα, στην Ανατολική Ασία, το 82% των μακροχρόνιων συμβολαίων LNG συνδέεται με τις τιμές του πετρελαίου, γεγονός που περιορίζει την άμεση έκθεση στις έντονες διακυμάνσεις των τιμών της αγοράς φυσικού αερίου.

Με πληροφορίες από: Newsit