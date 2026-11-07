Νέες παρεμβάσεις για τους οφειλέτες: Σταθερό επιτόκιο 3% και 120 δόσεις για παλαιά χρέη

Δύο νέες παρεμβάσεις έρχονται να ενισχύσουν τη θέση των δανειοληπτών και των οφειλετών απέναντι σε τράπεζες, την Εφορία και τον ΕΦΚΑ. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν την καθιέρωση σταθερού επιτοκίου 3% για χρέη που ρυθμίζονται μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, καθώς και την ενεργοποίηση μιας νέας πλατφόρμας της ΑΑΔΕ για τη ρύθμιση χρεών σε 120 δόσεις. Οι συγκεκριμένες αλλαγές αποτελούν μέρος του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.

Σταθερό επιτόκιο 3% στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Η πρώτη παρέμβαση αφορά την καθιέρωση ενός σταθερού επιτοκίου 3% για τις οφειλές που ρυθμίζονται μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού. Αυτό το μέτρο απευθύνεται σε ευάλωτους δανειολήπτες, αλλά και σε επιλεγμένους οφειλέτες που αξιοποιούν το συγκεκριμένο πλαίσιο ρύθμισης. Η σημασία αυτής της παρέμβασης ενισχύεται περαιτέρω από τη διεύρυνση της περιμέτρου του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

Πλέον, ο μηχανισμός αυτός αφορά οφειλές με κατώτατο όριο τα 5.000 ευρώ, προσφέροντας τη δυνατότητα υπαγωγής σε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό χρεοφειλετών. Το νέο πλαίσιο θα εφαρμοστεί στις καταβολές οφειλών από την 1η Δεκεμβρίου 2026, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά το πλαίσιο προστασίας που παρέχεται σε δανειολήπτες και οφειλέτες.

Σημαντικά οφέλη για τους οφειλέτες

Η υπαγωγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, ακόμη και για το κατώτατο όριο των 5.000 ευρώ, συνοδεύεται από σημαντικά πλεονεκτήματα για τους οφειλέτες. Είναι ενδεικτικό ότι το κέρδος για μία οφειλή 100.000 ευρώ, με διάρκεια αποπληρωμής 20 ετών, υπολογίζεται σε περίπου 20.200 ευρώ στην περίπτωση εξασφαλισμένης απαίτησης.

Για απαίτηση χωρίς εξασφάλιση, το κέρδος ανέρχεται σε περίπου 28.600 ευρώ. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το προηγούμενο καθεστώς, όπου μετά την παρέλευση τριετίας από τη ρύθμιση, το επιτόκιο μπορούσε να φτάσει στο 5,17% για οφειλές με εμπράγματες εξασφαλίσεις και στο 5,57% για οφειλές χωρίς εξασφαλίσεις.

Νέα πλατφόρμα ΑΑΔΕ και 120 δόσεις

Η δεύτερη παρέμβαση προβλέπει την ενεργοποίηση της νέας πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει από τα μέσα Νοεμβρίου. Η πλατφόρμα αυτή θα επιτρέπει τη ρύθμιση των χρεών προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ σε 120 δόσεις, προσφέροντας μια σημαντική διευκόλυνση σε σύγκριση με το προηγούμενο καθεστώς που προέβλεπε 72 δόσεις.

Μέσω αυτής της ρύθμισης, παρέχεται η ευκαιρία για την αποπληρωμή των παλαιών οφειλών, δηλαδή εκείνων που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως το τέλος του 2024, σε βάθος δεκαετίας. Εκτιμάται ότι πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα μπορέσουν να επωφεληθούν από αυτή τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, προκειμένου να τακτοποιήσουν τα παλαιά χρέη τους προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Αυστηροποίηση κυρώσεων για τους servicers

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και μία σημαντική αύξηση των προστίμων που επιβάλλονται στους servicers για παραβάσεις της νομοθεσίας σε βάρος των δανειοληπτών. Ειδικότερα, το ανώτατο πρόστιμο εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος προς τους servicers αυξάνεται δραστικά, από τις 500.000 ευρώ στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτή η αυστηροποίηση των κυρώσεων για τους servicers, σε συνδυασμό με το επιτόκιο σταθερής απόδοσης 3%, αναβαθμίζει ουσιαστικά το πλαίσιο προστασίας που προσφέρει ο εξωδικαστικός μηχανισμός στους δανειολήπτες και τους οφειλέτες, ενισχύοντας την ασφάλειά τους έναντι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των φορέων είσπραξης.

Με πληροφορίες από: Newsit