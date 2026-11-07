Η στεγαστική πίεση αυξάνεται στις τουριστικές περιοχές λόγω βραχυχρόνιων μισθώσεων

Η αλματώδης άνοδος του ελληνικού τουρισμού τα τελευταία χρόνια αποτελεί την κύρια ατμομηχανή της εγχώριας οικονομίας. Ωστόσο, η ραγδαία εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και η συνεχώς αυξανόμενη προσέλκυση ξένων επισκεπτών και ψηφιακών νομάδων φέρνουν στην επιφάνεια μια σοβαρή παράπλευρη απώλεια. Πρόκειται για την οικιστική ασφυξία που παρατηρείται στις τουριστικές περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, καθιστώντας την αναζήτηση στέγης για τις ντόπιες οικογένειες και τους δημόσιους λειτουργούς μια εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση.

Η άνοδος των βραχυχρόνιων μισθώσεων

Τα οικονομικά δεδομένα αποτυπώνουν με σαφήνεια το μέγεθος του φαινομένου της ανάπτυξης των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Τα συνολικά έσοδα από αυτή την αγορά στην Ελλάδα κινούνται πλέον στα επίπεδα των δύο και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Αυτό το ποσό υπογραμμίζει την οικονομική σημασία του κλάδου για την εθνική οικονομία.

Παράλληλα, οι διαθέσιμες καταχωρίσεις στις σχετικές πλατφόρμες έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση. Κατά την τελευταία τριετία, η μεσοσταθμική αύξηση των καταχωρίσεων κυμάνθηκε μεταξύ 15% και 25%. Αυτή η συνεχής διεύρυνση της προσφοράς ακινήτων για βραχυχρόνια εκμετάλλευση έχει άμεσες επιπτώσεις στην παραδοσιακή αγορά μακροχρόνιων μισθώσεων.

Η αγοραστική δύναμη των ξένων επισκεπτών

Ένα κρίσιμο στοιχείο που μεταβάλλει τους συσχετισμούς στην αγορά ακινήτων είναι η αυξημένη αγοραστική δύναμη των ενοικιαστών. Πάνω από το 80% έως 85% των κρατήσεων στις τουριστικές ζώνες πραγματοποιείται από αλλοδαπούς ταξιδιώτες. Οι χώρες προέλευσης αυτών των επισκεπτών είναι κυρίως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ και η Γαλλία, γεγονός που υποδηλώνει μια διεθνή τάση προς την ελληνική αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Επιπλέον, οι ψηφιακοί νομάδες, οι οποίοι επιλέγουν την Ελλάδα για μεσοπρόθεσμη διαμονή, συνεισφέρουν σημαντικά στην τοπική οικονομία. Δαπανούν κατά μέσο όρο 1.500 έως 2.500 ευρώ μηνιαίως. Η δυνατότητά τους να καταβάλλουν υψηλά μισθώματα αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι κατευθύνονται προς τη βραχυχρόνια ή εποχική εκμετάλλευση. Αυτή η στροφή έχει ως αποτέλεσμα την απόσυρση ακινήτων από την παραδοσιακή αγορά μακροχρόνιων μισθώσεων.

Οικιστική ασφυξία στην περιφέρεια

Η στεγαστική πίεση γίνεται ολοένα και πιο έντονη σε πολλές τουριστικές περιοχές της χώρας. Η γεωγραφική έκταση του φαινομένου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνικής περιφέρειας, από τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου έως τις παράκτιες πόλεις της Ηπείρου και της Πελοποννήσου. Σε αυτές τις περιοχές, η εύρεση προσιτής κατοικίας έχει καταστεί ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα.

Η δυσκολία αυτή επηρεάζει άμεσα τις ντόπιες οικογένειες, οι οποίες αγωνίζονται να βρουν στέγη που να ανταποκρίνεται στις οικονομικές τους δυνατότητες. Παράλληλα, οι δημόσιοι λειτουργοί, όπως εκπαιδευτικοί, γιατροί ή αστυνομικοί, που υπηρετούν σε αυτές τις περιοχές, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην εξεύρεση κατοικίας, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.

Οι συνέπειες στην αγορά ακινήτων

Η απόσυρση των ακινήτων από τη μακροχρόνια μίσθωση, ως αποτέλεσμα της στροφής προς τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις σε ολόκληρο το κόστος διαβίωσης. Όταν λιγότερα ακίνητα είναι διαθέσιμα για μακροχρόνια ενοικίαση, η προσφορά μειώνεται, ενώ η ζήτηση παραμένει σταθερή ή αυξάνεται.

Αυτή η ανισορροπία οδηγεί αναπόφευκτα σε άνοδο των ενοικίων για τα εναπομείναντα διαθέσιμα ακίνητα, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους τοπικούς κατοίκους και τους εργαζόμενους. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου η στέγαση γίνεται ένα πολυτελές αγαθό, δυσπρόσιτο για μεγάλο μέρος του πληθυσμού που δεν διαθέτει την ίδια αγοραστική δύναμη με τους ξένους επισκέπτες.

Η ανάγκη για στεγαστική πολιτική

Είναι φανερό ότι ο τουρισμός παραμένει ο ισχυρότερος πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, συνεισφέροντας σημαντικά στην ανάπτυξη. Ωστόσο, η βιωσιμότητά του εξαρτάται από την επίτευξη ισορροπίας με την τοπική κοινωνία. Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων, χωρίς παράλληλες πολιτικές, μπορεί να δημιουργήσει κοινωνικές ανισότητες και προβλήματα.

Χωρίς μια συγκροτημένη στεγαστική πολιτική που θα εξασφαλίζει προσιτή κατοικία για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους της περιφέρειας, το «οικονομικό θαύμα» του τουρισμού κινδυνεύει να δημιουργήσει πόλεις και χωριά δύο ταχυτήτων. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι θα επωφελούνται από την τουριστική ανάπτυξη, ενώ άλλοι θα αντιμετωπίζουν αυξανόμενες δυσκολίες στην κάλυψη βασικών αναγκών, όπως η στέγαση.

Με πληροφορίες από: Topontiki