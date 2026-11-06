Η Naval Group υπογράφει δέκα νέες συμβάσεις και δύο μνημόνια συνεργασίας με ελληνικές επιχειρήσεις

Νέο έργο στην κατασκευή φρεγατών FDI και στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης αναλαμβάνουν ελληνικές επιχειρήσεις, μέσα από δέκα συμβάσεις που υπέγραψε η Naval Group. Οι υπογραφές πραγματοποιήθηκαν στη διεθνή έκθεση ναυτικής άμυνας EURONAVAL 2026 στο Παρίσι, στις 4 Νοεμβρίου. Παράλληλα, ο γαλλικός όμιλος προχώρησε και σε δύο Μνημόνια Συνεργασίας για την έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών ναυτικής άμυνας, ενισχύοντας τη συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας σε παραγωγικές αναθέσεις, τεχνικές υπηρεσίες και ανάπτυξη αμυντικών τεχνολογιών.

Οι νέες συμφωνίες και το πλαίσιο συνεργασίας

Οι υπογραφές των δέκα συμβάσεων και των δύο Μνημονίων Συνεργασίας έλαβαν χώρα στο Ελληνικό Περίπτερο της έκθεσης EURONAVAL 2026, το οποίο διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ). Οι συμφωνίες αυτές εντάσσονται στο Πρόγραμμα Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής της Naval Group, με στόχο τη διεύρυνση της συνεργασίας της με εγχώριους προμηθευτές.

Μέσω αυτών των αναθέσεων, η Naval Group επιδιώκει την ενσωμάτωση ελληνικών μονάδων στην εφοδιαστική της αλυσίδα. Το οικονομικό αντικείμενο των συμβάσεων, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων, δεν έχουν γνωστοποιηθεί μέχρι στιγμής.

Παραγωγικές αναθέσεις για τις φρεγάτες FDI

Πέντε από τις δέκα συμβάσεις αφορούν άμεσα την κατασκευή τμημάτων και συστημάτων των φρεγατών FDI, καθώς και συναφείς δραστηριότητες σύνθετων υλικών. Τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας αναλαμβάνουν την κατασκευή νέων τμημάτων των πλοίων, ενώ η εταιρεία METLEN, με έδρα τον Βόλο, θα είναι υπεύθυνη για την κατασκευή θυρών τορπιλών.

Στη Θεσσαλονίκη, η KAFKAS αναλαμβάνει την κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων έκτακτης διακοπής λειτουργίας και ηλεκτρολογικών πινάκων. Παράλληλα, στον Πειραιά, η KASSIDIARIS θα κατασκευάζει πίνακες ελέγχου του συστήματος πρόωσης των φρεγατών. Στη Φλώρινα, η B&T COMPOSITES θα αναπτύξει δραστηριότητες σύνθετων υλικών, οι οποίες σχετίζονται με πρωτότυπα χαμηλής πίεσης. Οι συγκεκριμένες αναθέσεις έχουν ως αποτέλεσμα την κατανομή παραγωγικού αντικειμένου σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης

Οι υπόλοιπες πέντε συμβάσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης, απαραίτητων για τη λειτουργία και συντήρηση των ναυτικών συστημάτων. Η εταιρεία FOTINAKIS αναλαμβάνει εργασίες συγκόλλησης και την εκπόνηση τεχνικών μελετών, προσφέροντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία.

Η GELASAKIS θα παρέχει υπηρεσίες τοπικού ναυτιλιακού πράκτορα, ενώ η HERMES αναλαμβάνει την παροχή κινητών γερανών, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη διαχείριση βαρέος εξοπλισμού. Επιπλέον, η IKRIOMA SKORDILAKIS θα προμηθεύει μεταλλικά ικριώματα, και η MARITA HELLAS θα προσφέρει λύσεις ασφάλειας και πυρόσβεσης, καλύπτοντας κρίσιμες ανάγκες υποστήριξης.

Ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης

Πέρα από τις δέκα συμβάσεις παραγωγής και υπηρεσιών, η Naval Group προχώρησε στην υπογραφή δύο νέων Μνημονίων Συνεργασίας, τα οποία επικεντρώνονται στην έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών ναυτικής άμυνας. Η συνεργασία με τη FEAC αφορά την ανάπτυξη τεχνολογιών υποθαλάσσιου πολέμου, την απόδοση συστημάτων σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, τα ψηφιακά δίδυμα και την ανάλυση υπογραφών.

Το δεύτερο Μνημόνιο Συνεργασίας, με τη SOTIRIA Technology, επικεντρώνεται στους θαλάσσιους αισθητήρες, στα μαγνητόμετρα και στις τεχνολογίες πολέμου στον βυθό της θάλασσας. Αυτές οι ερευνητικές συνεργασίες αποτελούν ένα διακριτό σκέλος από τις συμβάσεις παραγωγής και υπηρεσιών, με έμφαση στην καινοτομία και την τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της ναυτικής άμυνας.

Προηγούμενη συνεργασία με την PPC Inspectra

Στην εκδήλωση της EURONAVAL 2026 συμμετείχε επίσης η εταιρεία PPC INSPECTRA, η οποία είχε υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Naval Group τον Ιούλιο του 2026. Η συνεργασία αυτή αφορά εργαστηριακές δοκιμές, επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις. Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε ο ΣΕΚΠΥ, οι πρώτες αναθέσεις στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, υπογραμμίζοντας τη συνεχή διεύρυνση της συνεργασίας του γαλλικού ομίλου με την ελληνική βιομηχανία.

Με πληροφορίες από: Topontiki