Εξωδικαστικός μηχανισμός: 675 οφειλέτες ρευστοποίησαν περιουσία για να σώσουν την κύρια κατοικία

Συνολικά 675 υπερχρεωμένοι δανειολήπτες κατάφεραν να διασώσουν την κύρια κατοικία τους, κάνοντας χρήση μιας νέας δυνατότητας που προσφέρει ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός. Η συγκεκριμένη επιλογή, η οποία τέθηκε σε λειτουργία στις 21 Σεπτεμβρίου, απαιτεί τη ρευστοποίηση της υπόλοιπης περιουσίας των οφειλετών. Με αυτό τον τρόπο, οι δανειολήπτες εξασφαλίζουν χαμηλότερη μηνιαία δόση, μεγαλύτερο «κούρεμα» των οφειλών τους και δυνατότητα αποπληρωμής σε έως και 420 δόσεις.

Η νέα δυνατότητα του εξωδικαστικού μηχανισμού

Η νέα λειτουργία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, που ενεργοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου, έχει αλλάξει τα δεδομένα για μεγάλο αριθμό οφειλετών. Πρόκειται για μια ρύθμιση που διαχωρίζει την πρώτη κατοικία από τα υπόλοιπα ακίνητα που μπορεί να διαθέτει ένας δανειολήπτης. Αυτή η διάκριση επιτρέπει στους υπερχρεωμένους πολίτες να προστατεύσουν το «κεραμίδι» τους, ακόμα και αν κατέχουν επιπλέον ακίνητη περιουσία.

Μέσα σε περίπου ενάμιση μήνα από την έναρξη ισχύος του νέου αυτού μέτρου, 675 υπερχρεωμένοι δανειολήπτες έχουν ήδη επιλέξει να αξιοποιήσουν αυτή τη νέα δικλείδα ασφαλείας. Η επιλογή αυτή τους δίνει τη δυνατότητα να επιτύχουν ευνοϊκότερους όρους ρύθμισης για την κύρια κατοικία τους, με αντάλλαγμα τη διάθεση άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Τα οφέλη για τους οφειλέτες

Η βασική αρχή της νέας ρύθμισης είναι η εξασφάλιση της κύριας κατοικίας, με σημαντικά οφέλη για τους οφειλέτες. Συγκεκριμένα, η επιλογή αυτή οδηγεί σε χαμηλότερη μηνιαία δόση για την εξυπηρέτηση του δανείου. Παράλληλα, οι δανειολήπτες μπορούν να πετύχουν μεγαλύτερο «κούρεμα» του συνολικού χρέους τους, μειώνοντας το ποσό που οφείλουν.

Επιπλέον, η ρύθμιση προβλέπει μια εκτεταμένη περίοδο αποπληρωμής, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τις 420 δόσεις. Αυτό προσφέρει μια σημαντική ανακούφιση και ευελιξία στους υπερχρεωμένους δανειολήπτες, επιτρέποντάς τους να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και να διατηρήσουν την πρώτη τους κατοικία.

Λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα

Η νέα ρύθμιση επιχειρεί να δώσει μια οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που, μέχρι σήμερα, οδηγούσε πολλούς οφειλέτες σε αδιέξοδο. Στο παρελθόν, η ύπαρξη ενός δεύτερου ακινήτου, όπως ένα αγροτεμάχιο, ένα εξοχικό ή οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο πέραν της κύριας κατοικίας, επηρέαζε αρνητικά τον υπολογισμό της πρότασης αναδιάρθρωσης των δανείων.

Αυτό συνέβαινε ακόμα και στην περίπτωση που οι οφειλέτες είχαν χαμηλά εισοδήματα και αδυνατούσαν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Η ύπαρξη αυτών των επιπλέον ακινήτων μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες δόσεις και μικρότερη διαγραφή χρέους. Ως αποτέλεσμα, οι δανειολήπτες βρίσκονταν αντιμέτωποι με δυσβάσταχτες υποχρεώσεις, παρότι στην πράξη δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν.

Η διαδικασία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

Με την εφαρμογή της νέας διαδικασίας, η οποία ισχύει από τον Σεπτέμβριο, η υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΓΓΧΤΔΧ) περιλαμβάνει ένα ειδικό πεδίο. Αυτό το πεδίο αφορά την προστασία της κύριας κατοικίας και ενεργοποιείται κατά την υποβολή της αίτησης.

Εάν ο οφειλέτης επιλέξει να χρησιμοποιήσει αυτή τη δυνατότητα, το σύστημα προχωρά αυτόματα στον διαχωρισμό της ακίνητης περιουσίας του σε δύο κατηγορίες. Αφενός, απομονώνεται το ακίνητο όπου διαμένει ο οφειλέτης, δηλαδή η κύρια κατοικία του, η οποία εξαιρείται από κάθε αναγκαστική εκτέλεση. Αφετέρου, διαχωρίζονται τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία, όπως εξοχικά και οικόπεδα, τα οποία μπορούν να ρευστοποιηθούν για την εξυπηρέτηση των οφειλών και τη διάσωση της πρώτης κατοικίας.

Με πληροφορίες από: Enikos