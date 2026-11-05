Η Πλαστικά Κρήτης εξαγόρασε τη Naturplas Industrial στο Μαρόκο

Η Πλαστικά Κρήτης ολοκλήρωσε στις 4 Νοεμβρίου 2026 την εξαγορά του 100% του εταιρικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της μαροκινής Naturplas Industrial, S.A.R.L. (NPI). Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε από την ισπανική μητρική της NPI, Koex Capital, S.L., με βασικό τίμημα που ανήλθε στα 16.244.189 ευρώ. Με αυτή την κίνηση, ο ελληνικός όμιλος αποκτά την πρώτη του παραγωγική βάση στην αφρικανική ήπειρο, ενισχύοντας τη διεθνή του παρουσία.

Στρατηγική επέκταση στην Αφρική

Η εξαγορά της Naturplas Industrial αποτελεί ένα κομβικό βήμα για την Πλαστικά Κρήτης, καθώς εντάσσεται στη στρατηγική της για περαιτέρω διεθνή επέκταση. Η δημιουργία της πρώτης παραγωγικής βάσης του ομίλου στην Αφρική, μέσω αυτής της κίνησης, σηματοδοτεί την είσοδό του σε μια νέα αγορά με σημαντικές προοπτικές.

Η συγκεκριμένη επέκταση αφορά τον κλάδο των φύλλων πολυαιθυλενίου, έναν τομέα στον οποίο η Πλαστικά Κρήτης δραστηριοποιείται ενεργά. Η απόκτηση του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της NPI διασφαλίζει τον πλήρη έλεγχο και την ενσωμάτωση της μαροκινής εταιρείας στον ελληνικό όμιλο.

Το τίμημα και οι όροι της συναλλαγής

Το βασικό τίμημα για την εξαγορά της Naturplas Industrial καθορίστηκε στα 16.244.189 ευρώ. Αυτό το ποσό καταβλήθηκε για την απόκτηση του 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της μαροκινής εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πλαστικά Κρήτης, το βασικό αυτό τίμημα δεν είναι οριστικό, καθώς υπόκειται σε αναπροσαρμογή. Η τελική διαμόρφωση του ποσού θα βασιστεί στα οικονομικά στοιχεία του ισολογισμού της NPI, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Το προφίλ και οι δραστηριότητες της Naturplas Industrial

Η Naturplas Industrial, S.A.R.L. (NPI) είναι μια εταιρεία με έδρα το Μαρόκο, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή και εμπορία πλαστικών φύλλων. Οι εφαρμογές των προϊόντων της επικεντρώνονται κυρίως στον αγροτικό τομέα, καλύπτοντας ανάγκες της γεωργικής παραγωγής.

Η εταιρεία διαθέτει μια σύγχρονη βιομηχανική μονάδα παραγωγής, η οποία βρίσκεται στην πόλη του Τετουάν. Επιπλέον, για την αποτελεσματική διανομή των προϊόντων της στην αγορά, η NPI λειτουργεί και ένα κέντρο διανομής στην περιοχή του Αγκαντίρ, ενισχύοντας την παρουσία της σε κομβικά σημεία.

Οικονομικά στοιχεία και επενδύσεις της NPI

Τα οικονομικά στοιχεία της Naturplas Industrial παρουσιάζουν μια ανοδική πορεία. Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 12,5 εκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια του έτους 2025. Οι εκτιμήσεις για το τρέχον έτος, το 2026, προβλέπουν περαιτέρω αύξηση, με τις πωλήσεις να αναμένεται να φτάσουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Στις αρχές του 2026, η NPI ολοκλήρωσε μια σημαντική επένδυση σε νέο παραγωγικό εξοπλισμό. Αυτή η επένδυση είχε ως αποτέλεσμα τον υπερδιπλασιασμό της παραγωγικής της δυναμικότητας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κίνηση αυτή δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Newsit