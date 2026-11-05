Νέος δείκτης ανταγωνιστικότητας: Κορυφαίες επιδόσεις για την Ελλάδα σε κόστος εργασίας και μεταποίηση

Ένας νέος «Δείκτης Διαρθρωτικής Ανταγωνιστικότητας» ανακοινώθηκε, προϊόν συνεργασίας του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και της Deloitte. Ο δείκτης αυτός φέρνει την Ελλάδα σε κορυφαίες θέσεις σε επιμέρους τομείς, αναδεικνύοντας τις καλύτερες επιδόσεις της χώρας στο ανθρώπινο κεφάλαιο, την τεχνολογία, τις υποδομές και την εξωστρέφεια. Κατά την παρουσίαση της έρευνας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τοποθετήθηκε για την πρόοδο της ελληνικής βιομηχανίας και τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

Ο νέος δείκτης εξετάζει τις επιδόσεις της Ελλάδας σε οκτώ τομείς, συγκρίνοντάς τες με αυτές 23 άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η Ελλάδα κατατάσσεται σε σημαντικές θέσεις μεταξύ των 24 συνολικά χωρών που αξιολογήθηκαν.

Ο νέος «Δείκτης Διαρθρωτικής Ανταγωνιστικότητας»

Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία του δείκτη από τον ΣΒΕ έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας σταθερής βάσης αντικειμενικών και συγκρίσιμων δεδομένων. Αυτό επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό των δυνατών σημείων και των διαρθρωτικών αδυναμιών της ελληνικής μεταποίησης.

Επίσης, ο δείκτης επιτρέπει τη σύγκριση των επιδόσεων της χώρας με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, καθώς και την παρακολούθηση της προόδου διαχρονικά, όπως τονίζει ο Σύνδεσμος.

Οι κορυφαίες επιδόσεις της Ελλάδας

Στους επιμέρους δείκτες, η Ελλάδα σημειώνει δύο επιδόσεις που την κατατάσσουν στην πρώτη πεντάδα. Συγκεκριμένα, το κόστος εργασίας βρίσκεται στην 1η θέση μεταξύ των 24 χωρών, ενώ η ανταγωνιστικότητα τιμών και ποιότητας προϊόντων καταλαμβάνει την 5η θέση.

Στην πρώτη δωδεκάδα περιλαμβάνονται επίσης άλλες σημαντικές επιδόσεις. Η δημιουργία τεχνολογίας, γνώσης και διανοητικής ιδιοκτησίας βρίσκεται στην 9η θέση, η φορολογική ανταγωνιστικότητα στην 11η θέση και η αποτελεσματικότητα υπηρεσιών μεταφοράς στη 12η θέση.

Εξέλιξη στη μεταποίηση και την καινοτομία

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην 2η θέση που καταλαμβάνει η Ελλάδα στο ποσοστό των μεταποιητικών επιχειρήσεων που εισήγαγαν νέα ή σημαντικά βελτιωμένα προϊόντα στην αγορά. Αυτό υπογραμμίζει την τάση για καινοτομία στον ελληνικό μεταποιητικό τομέα.

Στην εξέλιξη του όγκου μεταποιητικής παραγωγής, η χώρα μας βρίσκεται στην 3η θέση μεταξύ των 24 χωρών. Κατέγραψε αύξηση 16,2% το 2025 έναντι του 2021, γεγονός που δείχνει μια ανοδική πορεία στον συγκεκριμένο τομέα.

Οι τοποθετήσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη

Κατά την ομιλία του στην παρουσίαση της έρευνας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, υπογράμμισε την πρόοδο που σημείωσε η βιομηχανία τα τελευταία χρόνια. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις εξαγωγές, την προστιθέμενη αξία και τις επενδύσεις.

Για το ενεργειακό κόστος, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε: «Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις, με σεβασμό στα δημοσιονομικά περιθώρια και τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Γι’ αυτό ζητάμε μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας». Παράλληλα, ανήγγειλε στοχευμένα προγράμματα τεχνολογικής αναβάθμισης, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και του βιομηχανικού αυτοματισμού.

Σε σχέση με το ζήτημα των μισθών, οι οποίοι καταγράφονται στη μελέτη ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε: «Μετά από μια δεκαετία κατάρρευσης των μισθών και με τον υποκατώτατο μισθό για τους νέους, σήμερα ο μέσος μισθός είναι στη...».

Με πληροφορίες από: Topontiki